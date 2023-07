Barbie-elokuvan maantiede ärsyttää – Vietnam kielsi elokuvan piirroskartan takia, Filippiinit kehottaa sumentamaan sen

Ensi viikolla Suomessakin ensi-iltansa saava Barbie-elokuva on herättänyt närää Vietnamissa ja Filippiineillä. Syynä on elokuvassa näkyvä piirroskartta.

Vietnam on kieltänyt koko elokuvan esittämisen. Vietnamin mukaan elokuvassa esitettävällä kartalla näkyy niin sanottu yhdeksän viivan raja. Kyse on Kiinan kartoissa käyttämästä linjauksesta, jolla se oikeuttaa aluevaatimuksiaan Etelä-Kiinan merellä. Linjaus on U-kirjaimen muotoinen katkoviiva.

Kartta on herättänyt ärtymystä myös Filippiineillä, jolla on myös aluevaatimuksia Etelä-Kiinan merellä. Elokuvan esittämisestä päättävät viranomaiset eivät kuitenkaan ole kieltämässä sen esittämistä.

Avaa kuvien katselu Niin sanottu yhdeksän viivan raja kulkee kartassa esitettyä punaista katkoviivaa pitkin, mutta siinä on yhdeksän pidempää viivaa. Kuva: Kuva: Tommi Pylkkö / Yle

Filippiiniläisviranomaisten arvion mukaan ”sarjakuvamainen” kartta ei esitä yhdeksän viivan rajaa. Sensori kuitenkin varoitti, ettei se epäröi jopa kieltää elokuvia yhdeksän viivan rajan esittämisen vuoksi.

Barbie-elokuvan kohdalla viranomaiset ovat pyytäneet elokuvastudiota sumentamaan kyseisen kohdan kartasta.

Asiasta uutisoivat esimerkiksi filippiiniläinen Daily Tribune ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Filippiinien ulkoministeriökin kommentoi asiaa keskiviikkona. Sen mukaan elokuvan väitetty yhdeksän viivan raja ei ole muuta kuin ”kuvitteellinen reitti kuvitteellisessa maailmankartassa”.

Elokuvastudio Warner Bros puolusti karttaa viime viikolla ja kuvasi sitä ”lapsekkaaksi väriliitupiirrokseksi”, minkä ei ollut tarkoitus olla minkäänlainen kannanotto.

Avaa kuvien katselu Margot Robbie elokuvan trailerissa. Kuva: Kuvakaappaus Youtubesta / Warner Bros. Pictures

Useita elokuvia ja sarjoja kielletty

Kiinan, Vietnamin ja Filippiinien lisäksi Taiwanilla, Malesialla ja Bruneilla on kilpailevia aluevaatimuksia Etelä-Kiinan merellä. Kiina on viime vuosina esimerkiksi rakentanut puolustusvoimien tukikohtia alueen keinotekoisille saarille vaateidensa puolustamiseksi. Aluekiistan juuret ulottuvat jo 1900-luvun alkupuolelle.

Vietnam ja Filippiinit ovat usein kieltäneet tv-sarjojen ja elokuvien esittämisen Etelä-Kiinan mereen liittyvien kuvausten takia, kertoo brittilehti Guardian.

Kiina on itsekin varsin herkkähipiäinen erilaisten karttojen suhteen. Kuvaava esimerkki tästä on vaateyhtiö Gapin t-paita, jossa oli Kiinan kartta. Yhtiö päätyi vuonna 2018 pyytelemään Kiinalta anteeksi virheellistä karttaa. T-paidan rintamuksessa olevasta kartasta puuttuivat Taiwan, Tiibet ja saaria Etelä-Kiinan merellä. Yhtiöt veti tuotteet pois Kiinan markkinoilta ja tuhosi ne.