Kuljettajan kuolema Imatranajossa kuohuttaa Keski-Euroopassa – järjestäjä pitää kritiikkiä odotettuna, mutta aiheettomana

Imatranajojen järjestäjät ovat saaneet kovaa kritiikkiä. Etelä-Saimaa kertoo järjestäjien saamasta arvosteluista, jotka on julkaistu eurooppalaisilla moottoriurheilusivustoilla.

Siellä kisaorganisaation toimintaa kritisoidaan voimakkaasti hollantilaisen Joey den Bestenin kuolemaan johtaneen ulosajon jälkeen.

Kuljettaja kaatui 2. heinäkuuta sunnuntaina IRRC Superbike -luokan lähdön tutustumiskierroksella ja menehtyi saamiinsa vammoihin tapahtumapaikalla. Kilpailuluokka keskeytettiin, mutta tapahtuma ajettiin kuitenkin loppuun sen keskeyttämisen jälkeen.

Joey den Bestenin tallipäällikkö ja hyvä ystävä Max Green kertoo hollantilaisella Racesport.nl-sivustolla, kuinka hänen mielestään akuutti kriisitilanne Imatralla hoidettiin huonosti. Greenin mielestä viranomaiset ja järjestäjät eivät osoittaneet myötätuntoa, empatiaa tai tukea joukkuetta ja muita osallistujia kohtaan.

Kuljettajille ja katsojille ei myöskään kerrottu onnettomuudesta, vaan kilpailua jatkettiin kuin mitään ei olisi tapahtunut, siteeraa Etelä-Saimaa Racesport.ne -sivuston haastattelua.

Palaute ei yllätä järjestäjää

Imatran moottorikerhon puheenjohtaja Marjaana Pakkanen kertoo Ylelle, ettei niele hollantilaisten arvostelua.

– Kyllä heille käytiin ilmoittamassa, mutta suru-uutisen vastaanottamisessa tulee epäusko ja viha. He saivat empatiaa, mutta shokkitilanteessa kaikki ei jää muistiin. Eivätkä he myöskään jää tänne saamaan kriisiapua. Toivon, että he saavat apua kotimaassaan, sanoo kilpailua järjestävän Imatran moottorikerhon puheenjohtaja Marjaana Pakkanen.

Tallipäällikkö Max Green on arvostellut Imatranajojen järjestäjiä myös moottoriurheilusivusto Speed Week.com:n haastattelussa. Siinä hän kysenalaistaa erityisesti Imatralla vallinneet olosuhteet, joissa kuolemaan johtanut ulosajo tapahtui, ja piti rataa vaarallisena rankkasateen aiheuttaman liukkauden ja syvien lätäköiden vuoksi.

– Jos kuljettajat ovat sitä mieltä, että radan olosuhteet ovat liian vaaralliset, niin sillon kisaa ei ajeta. Kuljettajat itse halusivat ajaa, vastaa Marjaana Pakkanen.

Imatranajoa järjestävän Imatran moottorikerhon puheenjohtaja Marjaana Pakkanen ei ole yllättynyt tapahtuman saamasta palautteesta.

– Tämä oli odotettavissa. Kun tapahtuu onnettomuus, niin silloin se nostetaan esiin, mutta jos kilpailut sujuvat hyvin, niin niistä ei kirjoiteta mitään. Jokaisella tuntuu olevan mielipide asiasta, vaikka eivät olisi koskaan lajia seuranneet, sanoo Marjaana Pakkanen.

Myös sosiaalisessa mediassa on Pakkasen mukaan näyttänyt olevan runsaasti niin sanottuja asiantuntijoita. Suoraa palautetta ei moottorikerholle ei ole tullut.

Parannuksia luvassa

Suomen moottoriliitto perusti välittömästi onnettomuuden jälkeen tutkijalautakunnan. Tutkijalautakunta ei löytänyt syytä epäillä laiminlyöntiä. Kuljettajan ajoneuvosta ei myöskään löytynyt teknistä vikaa.

Avaa kuvien katselu Hollantilaiskuljettaja Joey den Besten menehtyi tapahtumapaikalla. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Suomen moottoriliitto on käynyt onnettomuuden läpi kuljettajan kotimaan Hollannin moottoriliiton kanssa.

– Sieltä tai mistään muualtakaan ei ole tullut meille palautetta kisaorganisaation toiminnasta, sanoo Suomen moottoriliiton pääsihteeri Ville Salonen.

Ensi vuoden Imatranajoon on puheenjohtaja Marjaana Pakkasen mukaan tulossa muutamia huomattavia parannuksia turvallisuuteen liittyen, jotka tullaan julkaisemaan myöhemmin.

