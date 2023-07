Selkeä, itsevarma, hieman etäinen – näin asiantuntijat arvioivat Sanna Marinia puhujana

Videolla on näytteitä Sanna Marinin pitämistä puheista toukokuussa New Yorkissa Yankee-stadionilla, syyskuussa 2022 Euroopan parlamentille ja koronapandemian ajalta hallituksen tiedotustilaisuudesta. Video: editointi Marjut Suomi / Yle.

Puhetaidon kouluttaja ei yllättynyt puhujatoimiston kiinnostuksesta Sanna Mariniin. Onnistuneilla puheilla on vaikutusta, mutta suurempi merkitys on ollut Marinin julkisella kuvalla.

Taitava ja rohkea puhuja, selkeäsanainen, uskaltaa irrottautua papereista, ei kielikeskeinen.

Näin Ylen haastattelemat asiantuntijat luonnehtivat entisen pääministerin, SDP:n puheenjohtajan Sanna Marinin puhelahjoja.

Tänään torstaina uutisoitiin, että Marin on liittynyt kansainvälisiä puhujia välittävän yhdysvaltalaisen Harry Walker Agencyn listalle.

Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Helsingin Sanomien mukaan puhujakeikat ovat sivutoimisia, ja Marin jatkaa myös SDP:n rivikansanedustajana. Marinin puhujaprofiilin mukaan hän on erikoistunut geopolitiikkaan, strategiseen autonomiaan, ilmastonmuutokseen ja naisjohtajuuteen.

Marinia puhujana Ylelle arvioivat puheviestinnän valmentaja Marsa Bäck, viestinnän apulaisprofessori Leena Mikkola Tampereen yliopistosta ja puhetaidon kouluttaja Antti Mustakallio.

Lämpöä ja yleisön kanssa jutustelua lisää

Kaikki Ylen haastattelemat asiantuntijat pitävät Marinin suurimpana vahvuutena selkeyttä.

– Se on varmasti ensimmäinen sana, mikä ihmisillä tulee hänestä mieleen, Leena Mikkola arvioi.

Marinin ilmaisutapa on Mikkolasta perinteisen poliitikkomainen: hän hallitsee painottamisen, selkeyden, rytmin ja rauhallisen puhetavan. Olemukseltaan hän on kuitenkin selvästi oman sukupolvensa edustaja.

– Marinin puhujaeetoksen ydin on se, että hän pystyy ottamaan perinteestä parhaat ilman, että pelkäisi olla nuori nainen poliittisessa ympäristössä, Mikkola sanoo.

Avaa kuvien katselu Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan selkeys on Sanna Marinin suurin vahvuus puhujana. Kuva huhtikuun tiedotustilaisuudesta, jossa Marin kertoi, ettei aio hakea jatkokautta SDP:n puheenjohtajana. Kuva: Silja Viitala / Yle

Yksi Marinin retorisista vahvuuksista on yleisön motivoiminen, Mikkola sanoo.

– Ydinviesti on, että asioille voi tehdä jotain, jos ryhtyy toimimaan.

Hyvässä puhujassa yhdistyvät itsevarmuus ja levollisuus. Vaikka yleisö olisi kuinka iso, ei puhujalla ole silti kiire minnekään sen edestä.

Näin toimii esimerkiksi Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama.

– Hänestä näkyy, että hän seisoo sanojensa takana, että on tärkeää, mistä hän puhuu. Samalla hän on todella levollinen ja rentoutunut, Antti Mustakallio kuvailee Obamaa.

Avaa kuvien katselu Yhdysvaltain entistä presidenttiä Barack Obamaa on kiitelty hyvänä puhujana. Harry Walker Agency edustaa myös muun muassa häntä ja tämän vaimoa Michelle Obamaa. Arkistokuvassa Barack Obama puhuu kampanjatilaisuudessa päivää ennen presidentinvaaleja 2.11.2020. Kuva: Erik S. Lesser / Epa

Mustakallio arvioi, että Marinissa painottuu määrätietoisuus. Piirre kiinnitti huomiota jo taannoisessa Tampereen kaupunginvaltuuston ratikkakeskustelussa.

– Nuori puheenjohtaja pitää todella tiukkaa jöötä. Hän on määrätietoinen, artikulaatio on selkeää, hänellä on homma hanskassa, Mustakallio kuvaa kokouksen synnyttämiä vaikutelmia.

Kieleen panostaminen toisi sanottavaan lisää painoa

Mitä ovat sitten Marinin heikkoudet puhujana?

Jämäkkyys on poliittisessa keskustelussa eduksi. Toisinaan se voi kuitenkin herättää myös kielteisiä tuntemuksia, Mikkola sanoo.

– Marin ei ole myöskään kielikeskeinen. Kielikuvat ja kielelliseen ilmaisuun panostaminen toisi sanottavaan lisää painoa ja väriä.

Jos Antti Mustakallio olisi voinut puhekouluttajana vaikuttaa esimerkiksi Marinin toukokuussa Yankee-stadionilla pitämään puheeseen, hän olisi halunnut enemmän lämpöä ja viihtymistä yleisön kanssa. Nyt Marinista tulee hieman etäinen vaikutelma.

Mustakallio nostaa esimerkiksi taas Barack Obaman.

– Hän on samalla aikaa presidentillinen, mutta myös jutusteleva.

Papereista irrottaminen tekee jo paljon

Marsa Bäck pitää Marinia aika hyvin kouluttautuneena ja ihan hyvänä puhujana.

– Nuoremmalla poliitikkopolvella on vapaan puhumisen lahja, ja he uskaltavat amerikkalaisittain ilmaista itseään ja uskaltavat irrottaa papereista.

Loistavaksi hän ei tätä luonnehdi, niin kokenut Marin ei ole. Puhujaprofiilin referensseissäkin on mainittu vasta kaksi isompaa puhetta.

Bäck nostaa esille sen, kuinka Marin osaa haastatteluissa myös nasevuuden. Tämä näkyi esimerkiksi siinä, miten hän vastasi Joe Bidenin puheessaan esittämiin pohdintoihin ulospääsystä Ukrainan sodasta: ”Tie ulos konfliktista on se, että Venäjä lähtee Ukrainasta”, Marin totesi. Kommentti lähti kiertämään somessa.

Avaa kuvien katselu Antti Mustakallion mukaan Sanna Marin oli korona-aikana hallituksen tiedotustilaisuuksissa selkeäsanainen ja viestinnässään kirkas. Arkistokuva syyskuulta 2021, jolloin silloinen hallitus ol aloittanut Säätytalossa neuvottelut uudesta koronastrategiasta. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Marinin kehityskohteeksi Bäck nimeää voimakkaamman yleisön huomioimisen. Siinä voisi hyödyntää esimerkiksi käyttämällä pitempiä, vaikuttavampia taukoja. Äänenkäyttö Marinin suomenkielisessä puheessa kuulostaa Bäckistä joskus napakkuudesta johtuen kalsealta, siihen taas voi vaikuttaa esimerkiksi ilmeillä.

– Äänelliset tehokeinot, miksei myös retoriset keinot, niitä hän joutuu vielä hiomaan, jos aikoo kansainvälisenä puhujana esiintyä.

Julkinen kuva houkutteli puhujatoimistoa

Ylen haastattelemat asiantuntijat uskovat, että Marinille on puhujana kysyntää.

– Hän uskaltaa olla oman sukupolvensa puhuja, ja tämä sukupolvi on se, joka tulee olemaan seuraavat 10–15 vuotta erittäin suuressa roolissa niin poliittisesti kuin bisneksessä, Leena Mikkola perustelee.

– Nuori nainen on päässyt korkeaan asemaan, puhuu rohkeasti ja suurimmaksi osaksi ilman papereita. Se on hyvin paljon kansainvälisillä kentillä, Marsa Bäck sanoo.

Antti Mustakallio ei ota kantaa siihen, mitä Marin tulee tulevaisuudessa tekemään.

– Tällä tasolla puheiden pidosta ja esiintymisestä voi tulla taloudellisesti kokonainen urakin.

Hän ei ihmettele, miksi puhujatoimisto on kiinnostunut Marinista. Ensinnäkin toimistot ovat yleisesti kiinnostuneita entisistä valtionjohtajista, sillä nämä ovat nähneet näköalapaikalta, miten maailma toimii ja isoja päätöksiä tehdään: he ovat olleet ikään kuin kansakunnan toimitusjohtajia.

New Yorkin puheellakin oli varmasti oma osuutensa, Mustakallio arvioi.

Marinin kohdalla isompi merkitys oli sillä julkisella kuvalla, mikä hänestä on muotoutunut.

– Hän on kiinnostava henkilö, joka edustaa monia asioita, joita Harry Walkerin asiakkaat haluaa edustaa: liberaalisuutta, progressiivisuutta, muutoshakuisuutta, tulevaisuuteen katsomista, erilaista poliitikkotyyppiä. Nämä ovat asioita, joille löytyy erittäin paljon kiinnostusta.