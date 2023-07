Matti Mörttisen kolumni: Näin suomen kieli rappeutuu silmiemme edessä

Kolumni Kolumneja kirjoittaa laaja joukko Ylen ulkopuolisia tekijöitä. Lue kolumneja

Olen puolitosissani pohtinut, katoaako kirjoittaminen kokonaan.

Kuvaviestit, emojit ja podcastit ovat esimerkkejä siitä, miten perinteinen kirjallinen viestintä menettää merkitystään.

Toisaalta puhuminenkin köyhtyy. Lähetämme ääniviestejä ja kuuntelemme äänikirjoja. Harvemmin enää soitamme puhelimella keskustellaksemme.

Mutta turha mennä synkistelyssä asioiden edelle. Ennen kirjoitetun tekstin lopullista kuolemaa ehdimme nähdä vielä monta rappeutumisen vaihetta ainakin suomen kielen tuhotiellä.

Sisältövaroitus: seuraa masentunut nillitys aiheesta ”kuka tappoi kieliopin”.

Possessiivisuffiksien käyttö on enää harvinaista ylellisyyttä. On aivan tavallista nähdä johtavan poliitikon kirjoittavan, että ”meidän ehdoton vahvuus on yhteinen arvopohja”.

Omistusliitteitä vierastetaan ehkä sen takia, että ymmärretyksi voi tulla sanomalla pelkästään ”minun tyhmyys” sen sijaan, että käyttäisi kieliopillisesti oikeaa muotoa ”minun tyhmyyteni”. Mutta omistusliitteen hienous onkin siinä, että sitä käyttämällä voi jättää kokonaan yhden sanan pois. Näin: ”tyhmyyteni”.

Nykyisin voi vapaasti alkaa tekemään vaikka millaisia kielioppivirheitä ilman, että kukaan kielikorvaansa lotkauttaa.

Ennen opetettiin fiksusti, että joku joko alkaa tehdä tai ryhtyy tekemään. Nykyisin voi vapaasti alkaa tekemään vaikka millaisia kielioppivirheitä ilman että kukaan kielikorvaansa lotkauttaa.

Seuraava askel suomirappeutumisen tiellä lienee se, että hyväksytään myös muodot ”alkaa tekeen” tai ”pystyy tehdä”.

Televisiosta ei enää voi kuunnella uutisia ilman, että siellä joku kertoo, miten hän ei ”pysty tehdä” jotain. Ilmeisesti tällaiset kielenkäyttäjät ovat liian usein lausuneet huonolla englannilla no can do ja luulleet, että sen voi kääntää suoraan vielä huonommaksi suomeksi.

Jo pitkään olen ihmetellyt, miten vaikeaa on ilmaista ikää ja käyttää yhdysmerkkiä oikein. Kun ihminen täyttää 50 vuotta, hänestä tulee 50-vuotias.

Ei pitäisi olla vaikeaa.

Tunsin kipua kielikorvassani. Nykyisen vallitsevan yhdyssanakäytännön mukaan... kipua kieli korvassani.

Teitittelykin on monilta aivan hukassa. Sain taannoin vastattavakseni terveyteeni liittyvän kyselyn, jossa ikään kuin kohteliaasti aloitettiin kysymys sanoilla ”oletteko tunteneet kipuja”.

Mietin, pitääkö minun vastata perheeni, taloyhtiön vai somekuplani puolesta – kunnes oivalsin, että kysyjä ei tajua, että teitittelyssä oikea taivutus on ”oletteko tuntenut kipua”.

Tunsin kyllä kipua kielikorvassani. Tosin nykyisen vallitsevan yhdyssanakäytännön mukaan tulisi kai todeta, että tunsin kipua kieli korvassani.

Teitittelyn taivutusvaikeuksiin on onneksi helppo ratkaisu: lopetetaan turhanpäiväinen teitittely.

Ruotsissa kaikki sinuttelevat kaikkia. Ruotsalaiset ovat jo sukupolvien ajan olleet toisilleen du eikä ni. Poikkeus tehdään vain kuninkaallisia puhuteltaessa. Heihin sovelletaan yksikön kolmatta persoonaa.

Suomessa voisi hyvin toteuttaa samanlaista kielenkäytön tasa-arvoa. Muilta kysyttäisiin, ”mikä sinua nyt vaivaa”, mutta valtionpäältä tiedusteltaisiin, ”mikä arvon presidenttiä nyt pännii”.

Neil Hardwick totesi aikoinaan oppineensa suomen kielen siinä vaiheessa, kun osasi tehdä eron sille, onko kusella vai kusessa.

Akuutein suomen kielen rappeutumisongelma on mielestäni relatiivipronominien merkityksen kadottaminen. Aikoinaan opetettiin, että joka viittaa konkreettiseen kohteeseen ja mikä abstraktiin asiaan tai tapahtumaan.

Ohje on ehkä turhan abstrakti. Helppoa konkretiaa olisi aloittaa ymmärtäminen hiukan yksinkertaisemmin. Useimmiten joka-pronominia edeltää yksi sana, johon se viittaa ja mikä-pronominia kokonainen lause.

”Ohikulkija kakatti pihallani koiraansa, mikä ärsytti minua” tarkoittaa ihan jotain muuta kuin ”ohikulkija kakatti pihallani koiraansa, joka ärsytti minua”.

Journalismissa on yleistynyt virheellinen tapa käyttää kaikissa yhteyksissä mikä-pronominia, mikä on alkanut ärsyttää minua jopa enemmän kuin seuraeläin, joka ulostaa nurmikolleni.

Kun toimittajat ovat yrittäneet korjata tätä vikaa, on joka-sanaa puolestaan alettu tunkea joka väliin, ja seurauksena on syntynyt vain lisää väärinymmärryksen mahdollisuuksia.

Kuka siis tappoi kieliopin? Sitä tekevät ainakin esimerkkien perusteella niin poliitikot, hallinto, yritystoiminta kuin mediakin. Koulutus on viimeinen toivomme, taas kerran.

Kieli kehittyy ajan ja maailman mukana. Mutta kun kielen kehitys uhkaa sen ymmärrettävyyttä, suunta on väärä.

Suomi on vaikea kieli, mutta sen voi oppia. Ulkomaalainenkin voi. Neil Hardwick totesi aikoinaan oppineensa sen siinä vaiheessa, kun osasi tehdä eron sille, onko kusella vai kusessa.

Matti Mörttinen

Kirjoittaja on yli 60-vuotias toimittaja ja tietokirjailija, kekä on hualestunu Suomen kielestä.

