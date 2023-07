Paltamoon suunnitellusta biojalostamosta on jätetty valituksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen – viivästyttää aikataulua

Kainuun Paltamoon suunniteltu biojalostamo eli sellutehdas myöhästyy suunnitellusta aikataulustaan.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen on jätetty neljä valituslupahakemusta ja valitusta Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä hyväksyä Kaicell Fibers Oy:n Paltamon sellutehtaalle ympäristö- ja vesitalouslupa. Vaasan hallinto-oikeus myönsi luvan 29. syyskuuta 2022.

Niiden takana on jakamattoman kuolinpesän osakkaita Paltamosta, yksityishenkilöt Kirkkonummelta ja Orivedeltä, yksityishenkilö Tampereelta sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri. Valitukset on jätetty viime vuoden loka- ja marraskuussa.

Valituksissa vedotaan muun muassa biojalostamon jätevesien liian suureen kuormitukseen Oulujärvessä sekä Vaasan hallinto-oikeuden oikeuskäytännön virheeseen. Yhden valituksen mukaan kaikkia vaikutusalueen osallisia ei ole kuultu asianomistajina.

Luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri vaatii ympäristönsuojelulain 199 § mukaisen Kaicell Fibers Oy:n ympäristöluvan ja toiminnan aloittamisluvan kumoamista ja toiminnan aloitusluvan välitöntä kumoamista välipäätöksellä toissijaisesti, kunnes ympäristönsuojelulain lupa on lainvoimainen, tai edelleen toissijaisesti ainakin kunnes korkein hallinto-oikeus on ratkaissut asian.

KHO on käynyt valitukset läpi. Asianomaisten kuulemiset on saatu valmiiksi ja ne odottavat esittelyvuoroa. Asioissa, joissa osapuolia kuullaan, keskimääräinen käsittelyaika on noin vuoden, joten päätöksiä voidaan odottaa aikaisintaan loppuvuodesta.

Kaicell Fibers Oy:n toimitusjohtaja Hannu Heikkinen arvioi aiemmin viime vuonna, että sellutehtaasta voitaisiin tehdä investointipäätös vuoden 2022 loppupuolella, jos ympäristöluvasta ei valiteta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tällöin tehdas käynnistyisi aikaisintaan vuoden 2025 aikana. Nyt odotetaan KHO:n päätöstä.

Suunniteltu tehdas käyttäisi 3,5 miljoonaa kuutiota mänty- ja koivukuitua lähialueelta Kainuusta. Lopputuotteena tehtaalta tulisi 500 tonnia mäntysellua ja 100 tonnia koivusellua vuosittain.