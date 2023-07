Tiktok nostaa kirjojen myyntiä ja tekee kirjailijoista tähtiä – ”Sellainenkin, joka ei ole vielä lukija voi innostua kirjoista”

”Kymmenen lempikirjaa minuutissa, let's go.”

Näin alkaa @tarinannuppuja-nimimerkin tekemä kirjatok-video, jolla on yli tuhat tykkäystä Tiktokissa. Nimimerkin takana on lukuinnostaja Ulla Lehtinen, joka on Suomen aktiivisimpia kirjatokkaajia.

– Mun mielestä on upeaa, että Tiktokista erityisesti nuoret ovat löytäneet kanavan, jossa voi intoilla siitä, miten ihanaa lukeminen on ja missä he voivat saada lukuvinkkejä itselleen, Lehtinen sanoo.

Tiktok näkyy kirjakauppojen myynnissä

Kirjakaupat ovat tänä vuonna havahtuneet Tiktokin tuomaan nosteeseen. Booktok ja kirjatok -yhteisöissä tehdyt kirjasuositukset vaikuttavat myönteisesti etenkin englanninkielisten kirjojen myyntiin.

– Se on noussut useampia kymmeniä prosentteja tässä vuoden tai puolentoista aikana, kertoo Suomalaisen kirjakaupan tuotepäällikkö Marina Kananen.

Avaa kuvien katselu ”TikTok made me buy it” on tunnuslause, jolla booktokissa suosittuja kirjoja nostetaan esiin kirjakaupoissa. Kuva: Jouni Immonen

Vaikutus näkyy erityisesti kevyemmässä kirjallisuudessa. Booktok ja kirjatok -videoissa nostettavat kirjat kuuluvat enimmäkseen romantiikan, jännityksen ja jonkin verran fantasiakirjallisuuden genreihin.

– Suosituissa kirjoissa käsitellään aika paljon erilaisia ihmissuhteita, itsensä etsimistä, tämäntyyppisiä asioita, Kananen sanoo.

Isoista Tiktokin siivittämistä menestyksistä tuotepäällikkö mainitsee Colleen Hooverin romaanit sekä Taylor Jenkins Reedin Evelyn Hugon seitsemän aviomiestä. Kummankin kirjailijan menekki on ollut hyvää myös suomennettuna.

Kanasen mukaan kyseessä voi olla myös tilapäinen trendi.

– Jossakin vaiheessa Game of Thrones oli sellainen, joka nosti englanninkielisen kirjallisuuden kysyntää muutama vuosi takaperin.

Tarinalliset videot toimivat parhaiten

Englanninkielisessä booktok-yhteisössä on tuhansia aktiivisia tiktokkaajia. Lehtisen mukaan suosittuja ovat esimerkiksi @aymansbooks, @ezeekat, @caitsbooks, @newlynova ja @tessa.chb.

Suomenkielisiä kirjatokkaajia on Lehtisen mukaan noin sata, mutta määrä kasvaa koko ajan.

Lehtinen sanoo, että Tiktokissa on paljon kysyntää kirjasuosituksille. @tarinannuppuja-tilin kirjatok-videoiden otsikoita ovatkin esimerkiksi ”Parhaat kirjat parikymppisille”, ”Onko tää Suomen ihanin kirjakauppa” ja ”Jos mä en saisi enää koskaan lukea uusia kirjoja”.

Tällaisten päivitysten lisäksi hän julkaisee tilillään kirjoihin liittyviä sketsejä.

– Koen, että on tärkeää, että kirjallisuus ja lukeminen eivät ole pönöttämistä, vaan se voi olla myös hauskaa, kepeää ja ihanaa.

Kirjahyllykuvia vai aitoa keskustelua?

Booktokia on arvosteltu siitä, että siinä on kyse enemmän elämäntavan estetisoimisesta kuin kirjallisuudesta tai lukemisesta. Lehtinen ei näe kirjojen estetisoimisessa mitään pahaa.

– Ajattelen niin, että kaikki missä kirjallisuus ja kirjat esineinä näkyvät ja kuuluvat ovat kirjallisuuden ja kirjojen asialla olemista. Se, että Tiktokissa näkyy kirjahyllyjä tai ihmiset tekevät merkintöjä painettuun kirjaan luo ajatusta siitä, että kirjat ovat esineinä tärkeitä.

Lehtinen kertoo, että kirjojen merkitseminen eli englanniksi ”annotation” on tällä hetkellä iso trendi Tiktokissa. Suosikkikohtien merkitsemiseen käytetään piirustuksia, alleviivauksia tai monimutkaisia merkintätapoja post it -lappujen avulla.

Tiktokista myyntimenestykseksi

Kirja-alan Bookseller-lehden mukaan Tiktokin taloudellinen merkitys on suhteellisen pieni, mutta kasvaa kovaa vauhtia.

Nuorten suosima sosiaalisen median alusta on kuitenkin jo nostanut vuosia aiemmin julkaistuja kirjoja unohduksesta ja tehnyt joistakin kirjailijoista miljonäärejä.

Maailmanmenestykseen on Tiktokin siivittämänä yltänyt Hooverin ja Reidin lisäksi myös scifi-kirjailija Olivie Blake. Sekä Blake että Hoover aloittivat uransa julkaisemalla kirjansa omakustanteina. Blaken itse julkaisema Atlas-sarja nousi hitiksi Tiktokissa, mikä toi hänelle kustannussopimuksen. Sarjan ensimmäinen osa Atlas, valitut ilmestyy suomeksi syksyllä.

Suomessakin on jo ensimmäisiä havaintoja sosiaalisen median kirjayhteisöjen vaikutuksesta kirjailijoiden menestykseen. Tiktokissa, Instagramissa ja YouTubessa aktiivinen kirjailija Elina Pitkäkangas on kertonut sosiaalisen median merkityksestä romaaninsa Sang vastaanotolle.

– Ihmiset olivat innoissaan kirjan ilmestymisestä ja odottivat sitä tosi paljon. Helsingin kirjamessuilla oli tunnin mittainen signeerausjono, Lehtinen kertoo.

Tavoitteena uudet lukijat

Lukuinnostajaksi itseään kutsuva Ulla Lehtinen kokee erityisen tärkeäksi sen, että Tiktokissa puhutaan kirjoista myös suomeksi. Hän toivoo suomenkielisten päivityksien lisääntyvän.

– Kirjakaupoissa on tosi isosti esillä englanninkielisiä Tiktok-hittikirjoja. Haaveilen siitä, että myös suomenkielisistä ja meidän upeiden suomalaisten kirjailijoiden teoksista voisi tulla tosi kiinnostavia siellä.

Avaa kuvien katselu Kirjailija Elina Pitkäkankaan Sang on ensimmäisiä suomenkielisiä Tiktok-hittejä. Kuva: Jenna Lehtonen

Lehtisen mukaan Tiktokin ihanuus ja kirous on siinä, että toisin kuin Instagramissa, mistä tahansa videosta voi tulla viraali-ilmiö.

– Vaikka joku ihminen ei seuraisi minua, niin hän voi nähdä videoni. Mielestäni on aivan mieletön arvo sillä, että sellainenkin ihminen, joka ei välttämättä ole vielä lukija voi törmätä lukemisaiheisiin videoihin ja innostua kirjoista.

Lukuinnostajalle parasta palautetta onkin sellainen, joka tulee lukemisesta kiinnostuvilta tiktokkaajilta.

– Liikutun aina tosi syvästi, kun joku tulee kertomaan, että on löytänyt lukemisen ja kirjat sen takia, että olen vinkannut jotain luettavaa.

Lue lisää:

Kirjafanit ovat löytäneet uuden kodin Instagramista – näin toimii #kirjagram, johon myös kustantamot ovat kiinnittäneet huomionsa