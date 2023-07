Satamat vaeltavat kohti merta – Kokemäenjoen varrelta etsitään nyt historiaan kadonnutta Santanenää

Kun Ulvilan kaupungin satama Kokemäenjoen varressa madaltui liikaa, perustettiin alajuoksulle merenlahden rantaan Porin kaupunki. 1500-luvun puolivälissä uuden kaupungin satamaan pääsivät purjehtimaan sen ajan isotkin alukset. Tuon ajan vanhoissa kartoissa meri ulottuu laajalle sisämaahan.

Mutta kuten arvata saattaa, toi joki yhä edelleen lietettä suistoon ja jääkauden painama maankansi nousi 70 senttimetrin vauhdilla sadassa vuodessa. Jo sata vuotta Porin perustamisen (v. 1558) jälkeen kaupunginlahti oli kutistunut uomaksi ja satamaa jouduttiin taas siirtämään kohti merta.

Nykyisen Kivinin kylän kohdalle syntyi Sanduddenin tai paremminkin Santanenän satama. Sieltä laivojen lasti siirrettiin pienillä aluksilla kaupunkiin.

Santanenän sataman käyttö ajoittui 1600- ja 1700-luvuille, mutta jälleen edellä mainitut seikat muokkasivat Kokemäenjoen suiston maisemaa. Isot laivat eivät enää päässeet jokea ylös, ja pääsatama siirtyi Reposaarelle avomeren laidalle 1700-luvun lopulla.

Nykypäivään tultaessa Porin satamat ovat kaukana kaupungista Mäntyluodossa ja Tahkoluodossa.

Avaa kuvien katselu Sata vuotta Porin perustamisen jälkeen kaupungin edustalle oli jo syntynyt luotoja joen mukanaan tuomasta aineksesta. Satama oli siirtynyt alajuoksulle Sanduddenin eli Santanenän kohdalle, joka on kuvassa ison P-kirjaimen alapuolella. Kuva: Kansallisarkisto, kartta v. 1650

Maa nousee ja joki tuo sedimenttiä

Vuoden 1663 kartassa, runsas sata vuotta Porin kaupungin perustamisen jälkeen, kaupungin pohjois- ja luoteispuoli oli muuttunut pienten jokiuomien erottamien luotojen tilkkutäkiksi.

Porilla ei muutenkaan mennyt hyvin tapulikaupunkioikeuksien menettämisen myötä. Laivasto pieneni. Vuonna 1697 kaupungissa oli 12 laivaa, viisitoista vuotta myöhemmin enää seitsemän.

Santanenän sataman makasiinit lahosivat ja kivilaiturit painuivat, kun satamatoiminnat siirtyivät vähitellen Reposaarelle. Laivojen pohjan kunnostukseen käytetty kallistuslaituri rapistui.

Avaa kuvien katselu Kokemäenjoen luodot ovat jo kasvaneet vuoden 1765 kartassa ja Santanenän kohdalta johtaa sinisellä merkitty väylä kaupunkiin. Laivojen lasti purettiin Santanenässä ja kuljetettiin pienillä aluksilla kaupunkiin. Kuva: Riksarkivet, Ruotsi

Santanenän väylän syvyydeksi mainitaan vuonna 1805 alle 6 ½ jalkaa eli vajaat kaksi metriä. Päähuomio väylien madaltumisessa siirtyi pian Kokemäenjoen pääväylälle Santanenän jäädessä sivujuovaksi.

Kuitenkin vielä 1850-luvulla Krimin sodan aikana englantilaiset tykkiveneet etenivät sataman ohittavaa sivujuopaa pitkin kaupunkiin. Kokemäenjoen pääuoman varteen rakennettu tykkipatteri voitiin näin ohittaa ja Porin kaupungin pormestari Claes Adam Wahlbergin heilutti valkoista lippua ja kaupunki antautui viholliselle.

Luotsinmäelle sijoitetut tykit vieritettiin jokeen. Pori säästyi tuholta, kun viholliselle luovutettiin kaupungin omistama siipirataslaiva Sovinto sekä kymmenkunta muuta alusta.

Tulipalojen, tautien ja vientikauppaoikeuksien vaihtelun koettelema Pori oli jälleen saanut uuden takaiskun.

Avaa kuvien katselu Avomeri on jo karannut kauas horisonttiin Santanenän sataman kohdalta, missä tänään on Kivinin kylä. Kuva: Pekka Väisänen

Muinaismuistoja etsimässä

Kuumana kesäpäivänä 400 vuotta Santanenän sataman kultakausista puiden yllä hyrisee drooni. Tuuheiden lehtipuiden läpi maastoa ei juuri näy, mutta Suomen Majakkaseuran Pekka Väisänen on innoissaan.

– Tuossa voisi olla vanha laiturin paikka. Täällä on rautaisia kiinnityslenkkejä.

Väisänen kumppaneineen kerää parhaillaan tietoja Säpin majakan vaikutuspiirin merenkulun historiasta. Alue ulottuu Luvialta Merikarvialle, Säpin majakan tuikkeen valopiiriin. Itse majakka täyttää syyskuussa 150 vuotta ja on ohjannut sukupolvien ajan merenkulkijoita halki kivikkoisten vesien.

Kivinin rannassa on joukko paikallisia asukkaita, jotka kertovat havainnoistaan. Lapsuudesta saakka jokivarressa kulkeneet Marja-Leena Kukkasmäki ja Ami Pörsti tietävät tulvista, ruoppauksista ja joen kareista.

Kari Mäntylä on seurannut suiston lintuja ja Sinikka Ketonen toimittaa paikallista Kyläsaari-lehteä.

Avaa kuvien katselu Vanha valokuva kertoo menneestä herrasväen huvilaelämästä ja aiemmin aluetta halkoneesta kanavasta. Kuva: Markku Sandell / Yle

Aikanaan Kivinin alue oli porilaisen paremman väen kesänviettopaikka ja vanhoista huviloista on jäljellä vielä muutama. Kukkasmäen terassilla riittää juttua rannan elämästä.

Nyt vesi on matalalla ja luotoja halkova kanava on miltei kuivunut. Rannoilta löytyy erilaisia rakennelmia, joista osa saattaa olla entisen sataman ajoilta. Jokea on kuitenkin ruopattu ajoittain, jolloin massoja on läjitetty rannoille.

Tästä kertovat myös alueen nimistöstä löytyvät kaksi Kuralaaria.

Avaa kuvien katselu Pekka Väisänen, Kari Mäntylä ja SInikka Ketonen tutkivat vanhaa laituria Kivin kylän rannassa. Kuva: Markku Sandell / Yle

Suiston historiaa on tutkittu vain vähän

Muuttuva jokimaisema ei ole ehkä otollisin paikka arkeologisille kaivauksille.

Pekka Väisänen uskoo kuitenkin, että vilkkaan satamatoiminnan takia maaperä kätkee kaikenlaista sisäänsä.

Porilaiset alukset kävivät Välimerellä saakka, vaikka pääasiassa purjehdusten kohteena olivat Itämeren satamat, kuten Lyypekki.

Ruoppausten yhteydessä maalle on noussut vanhoja ankkureita. Pekka Väisänen arvelee, että maaperä kätkee vielä kaikenlaisia aarteita. Vilkkaan satamatoiminnan ajalta maastoon on saattanut jäädä metalli- ja lasitavaraa.