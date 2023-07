Tukala kuumuus korventaa Eurooppaa – Sisiliassa ja Sardiniassa voi pian olla yli 48 astetta

Lämpöaalto on nimetty Manalan portinvartijan Kerberoksen mukaan. Tuloillaan on myös uusi lämpöaalto, joka on saanut nimensä Manalan lautturilta Kharonilta.

Avaa kuvien katselu Nainen vilvoitti itseään viuhkan avulla torstaina Ateenassa. Kuva: Orestis Panagiotou / EPA