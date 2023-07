Nuoret surevat menehtynyttä ystäväänsä – mopoilijan kuolemaan johtanut onnettomuus avasi kesätauolla olleen nuorisotilan

Mopopojan kuolema on järkyttänyt nuoria Lappeenrannassa. Nuorisotila avattiin poikkeuksellisesti yhdeksi päiväksi nuoria ja heidän suruaan varten.

Poliisin huomionauha liehuu kevyessä kesätuulessa lyhtypylväässä. Poliisinauhan alapuolelle on tuotu kynttilöitä ja lepää rauhassa -taulu. Viereisellä kevyen liikenteen väylällä lepäävät mopoilijan kypärä ja hautakynttilä.

Kuolleen mopoilijan kohtalo on kerännyt onnettomuuspaikalle lähiseudun nuoria. Osa itkee. Kaikki ovat hiljaa.

Keskiviikon ja torstain välisenä yönä mopon kuljettaja kuoli mopon ja mönkijän välisessä yhteentörmäyksessä. Onnettomuus tapahtui Korvenkylässä Lappeenrannassa.

Onnettomuuden osapuolet ovat 2000-luvun alkupuolella syntyneitä miehiä.

Onnettomuuspaikalle on tuotu hautakynttilöitä, kukkia ja rest in peace -taulu. Kuva: Elli Sormunen / Yle

Nuorisotila avattiin sureville

Onnettomuuspaikan lähin nuorisotila avasi ovensa sureville nuorille. Nuorisotila Rientolan toiminta on kesätauolla, mutta ovet päätettiin avata poikkeuksellisesti, jotta nuoret pääsisivät kokoontumaan ja purkamaan tuntojaan.

Torstaina iltaseitsemään mennessä nuorisotilassa oli vieraillut noin 10–20 nuorta. Lisäksi nuoret ovat olleet yhteydessä nuoriso-ohjaajiin Snapchatin kautta.

– Koen, että nuorisotilan avaaminen oli tarpeellista. Vaikka monikaan ei tullut paikalle, on kuitenkin tärkeää tarjota mahdollisuutta siihen. Se tieto ja mahdollisuus ovat mielestäni tärkeitä, sanoo yhteisöllisen nuorisotyön päällikkö Jenna Ahlberg Lappeenrannan kaupungilta.

Ahlberg oli itse paikalla nuorisotila Rientolassa Joutsenossa. Hän kertoo, että nuoret olivat surullisia ja hämmentyneitä tilanteesta.

– Viime yön tapahtumat olivat nuorien puheissa. Koska Joutseno on pieni paikka, onnettomuuden osapuolet tiedetään ja tunnetaan. Osa halusi purkaa tilannetta puhumalla. Osa halusi kokoontua yhteen ja viettää aikaa, kertoo Ahlberg.

Jänhiäläntiellä sijaitsevalla onnettomuuspaikalla oli torstai-iltapäivällä mopoilijoita hautakynttilöiden kanssa. Kuva: Elli Sormunen / Yle

Yhteenkokoontumalla somehuhuilta katkaistaan siivet

Yhteisöllisen nuorisotyön päällikkö Jenna Ahlbergin mukaan nuorten yhteenkokoontumisessa on sekin etu, että somessa liikkuvilta perättömiltä huhuilta voidaan katkaista siivet.

– Sosiaalisessa mediassa on monia eri spekulointeja yön tapahtumista. On hyvä, että nuoret kokoontuvat yhteen ja käyvät asioita läpi. Näin he saavat oikeaa tietoa toinen toisiltaan.

Nuorisotila Rientolaa ei ole tarkoitus pitää auki perjantaina.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, ettei nuorisotilaa ole tarvetta avata uudestaan. Toki pystymme tekemään nopeita ratkaisuja, jos tarvetta alkaa tulla, toteaa Jenna Ahlberg Lappeenrannan kaupungilta.

Nuoret voivat soittaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja kriisipäivystykseen, jonka puhelinnumero on 040 651 1828.