Presidentti Sauli Niinistö Bidenin tapaamisesta: Yksityiskohtiin puolustusyhteistyöstä ei menty

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön mukaan hänen ja Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin kahdenkeskisessä tapaamisessa ehdittiin käydä melko monia asioita läpi. Päällimmäisiksi nousivat teknologiakysymykset ja Yhdysvaltain ja Suomen välinen puolustussopimus.

– Kävimme kyllä aika paljon asioita läpi. Mehän olemme aika lailla tavanneet, joten se on hyvin mutkatonta ja päästään nopeasti aikamoisenkin ohjelman läpi, Niinistö kertoi Ylen erikoishaastattelussa torstai-iltana presidenttitapaamisen jälkeen.

Mitä kaikkia aihepiirejä tapaamisessa käsiteltiin?

– Tietysti valmisteilla oleva DCA-sopimus [Yhdysvaltain ja Suomen välinen puolustussopimus] oli eräs. Teknologiayhteistyö on muodostumassa myös suureksi turvallisuuskysymykseksi, tekoäly ja kvanttiteknologia vievät meitä johonkin sellaiseen, jota on vaikea edes tarkoin etukäteen nähdä.

– Sitten on tietysti 5g- ja 6g-osaamisemme, joka kiinnostaa amerikkalaisia. Ja totta kai vahvasti esillä olivat myöskin Nato-kysymykset, jäsenyydet, jäsenhakemus Ruotsin kohdalla ja tämän tyyppisiä asioita.

Odottavalla kannalla

Kysyttäessä tuliko puolustusyhteistyöhön jotain uutta konkreettista tänään Niinistö sanoi, ettei yksityiskohtiin vielä menty.

– Ei ollut tarkoituskaan, että se [sopimus] etenisi. Siellä on monia yksityiskohtia, varsin merkittäviäkin: muun muassa yhdysvaltalaisten läsnäolo Suomessa, heidän sijainnit, kaikki tällaiset kysymykset tulevat nyt esille.

Niinistö ei halunnut arvioida asioiden etenemistahtia.

– Sitä on nyt käyty pitkin kevättä ja on vähän vaikea ennustaa, milloin maali koittaisi. Täytyy huomata, että myös Tanskalla ja Ruotsilla on nyt samanaikaisesti aivan samanlainen sopimuskierros meneillään.

Naton suunnitelmista Suomen puolustamiseksi Niinistö oli odottavalla kannalla.

– Nyt täytyy ensinnäkin muistaa, että Suomella on äärettömän hyvät suunnitelmat itsellään jo perinteisesti, miten Suomea puolustetaan. Alueellisissa suunnitelmissa, joita nyt on tekeillä, otetaan Suomen tilanne vakavasti huomioon. Katsotaan nyt, kuinka paljon uutta se sitten tuottaa.

Entä millä tavoin Niinistö näkee, että Nato-liittolaisuus syventää suhteitamme Yhdysvaltoihin?

– Kyllä se ainakin muodollistaa ne. Meillähän ollut aika paljon yhteistoimintaa amerikkalaisten kanssa jo kasvavassa määrin pitkänkin ajan kuluessa. Liittolaisuus tarkoittaa tietysti sitä, että viimekädessä artikla viisi toimii, eli yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta.