WHO julisti aspartaamin ”mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi aineeksi”

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut makeutusaine aspartaamin ”mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi aineeksi”. WHO kuitenkin katsoo, että aspartaamin käyttö on turvallista, jos päivittäisiä käyttösuosituksia ei ylitetä.

Aspartaami on yksi yleisimmin käytetyistä makeutusaineista. Sitä käytetään usein muun muassa virvoitusjuomissa ja makeisissa. Tähän saakka maailman terveysviranomaiset ovat pääsääntöisesti pitäneet sitä turvallisena.

Syöpävaarallisuusluokituksen teki WHO:n sisäinen syöpätutkimusvirasto IARC. IARC:n luokitus ei kiellä tai rajoita aspartaamin käyttöä, mutta esimerkiksi ruokateollisuus seuraa tarkasti sen tekemiä päätöksiä.

WHO:n alainen, toinen asiantuntijakomitea JECFA puolestaan ilmoitti omassa katsauksessaan, että sillä ei ole vakuuttavia todisteita siitä, että aspartaamin käyttö olisi vahingollista. JECFA suosittelee, että kuluttajat noudattavat aspartaamin hyväksyttävää päiväsaantia, joka on 40 milligrammaa painokiloa kohden.

Ennen WHO:n aspartaamin liittyvää tiedonantoa järjestön ruokaturvallisuusosaston johtaja Francesco Branca pyrki avaamaan lehdistötilaisuudessa kuluttajille sitä, mitä julistus käytännössä tarkoittaa.

– Mikäli kuluttajat joutuvat tekemään päätöksen siitä, ottavatko he kolan makeutusaineilla vai sokerilla, niin mielestäni myös kolmatta vaihtoehtoa tulisi harkita eli veden juomista [edellisten vaihtoehtojen] sijaan, Branca sanoi.