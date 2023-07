Aada Hynnisellä, 6, on ikimuistoinen kesätyö – lyllertävä siili valloittaa yleisön Savonlinnan Oopperajuhlien Taikahuilussa

Olavinlinnan lavalla on tänä kesänä lapsiesiintyjiä vain yhdessä oopperassa. Savonlinnan Oopperajuhlien suosituimpiin teoksiin kuuluvassa Taikahuilussa on mukana parisenkymmentä lasta.

Olavinlinnan lavalla Taikahuilussa esiintyvien lasten eläintanssikohtauksessa etenkin pieni siili erottuu joukosta hellyttävänä eläinhahmona.

Siilin roolissa on lapsiesiintyjistä nuorin, Aada Hynninen, 6, joka on saanut esiintymiskokemusta tanssieskarissa.

Savonlinnalainen Hynninen on innoissaan kaksoisroolistaan: hän esiintyy siilin lisäksi pikku-Papagenana, jolla on mansikkapaita ja pallohousut.

Siilin roolista ja ikimuistoisesta kesätyöstä on jäänyt mieleen ainakin yksi asia.

– No, se lyllertäminen, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Aada Hynninen, 6, näyttää lyllerrysmallia siilin rooliasussa. Kuva: Kati Rantala / Yle

Karhuna esiintyvä Elisia Meriläinen, 13, on tyytyväinen neljän esityksen jäljiltä.

– Kaikki esitykset ovat menneet tähän mennessä hyvin ja on ollut hauskaa, hän sanoo.

Hänen pikkuveljellään Olavi Meriläisellä, 10, on roolit pässinä ja pikku-Papagenona. Taikahuilussa yhteisen eläintanssikohtauksen lisäksi hänellä on yhdessä kahden muun pässin kanssa myös erillinen kohtaus.

Kesä Taikahuilussa Olavinlinnan lavalla tuo lapsille esiintymisvarmuutta. Vaatii rohkeutta astua tuhatpäisen oopperayleisön eteen.

Lapsiesiintyjät ovat saaneet raikuvat suosionosoitukset yleisöltä heti lavalle ilmestyessään.

Joensuulaissisarukset eivät olleet aikaisemmin käyneet Savonlinnassa, joten jo pelkästään Olavinlinna oli heille uusi kokemus, oopperalavalla esiintymisestä puhumattakaan.

– Onhan se jännää esiintyä suurelle yleisölle, mutta nyt siihen on jo tottunut, Olavi Meriläinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Olavi ja Elisia Meriläinen eivät olleet käyneet Olavinlinnassa ennen tätä kesää. Kuva: Kati Rantala / Yle

Äidillä ja tyttärellä sama siilin asu

Aada Hynnisen äidilläkin on Taikahuilu-tausta lapsiesiintyjänä. Hanne Hynninen kertoo esiintyneensä klassikko-oopperassa kuutena kesänä, ensimmäistä kertaa vuonna 1985. Hänkin on esiintynyt muun muassa siilinä.

– Aadalla nyt oleva siilin asu on hyvin todennäköisesti se sama minun mittojen mukaan tehty puku silloin, kun Taikahuilun pukuja uudistettiin joskus 80-luvulla.

Nyt Hanne Hynninen on huoltajan roolissa, mutta kulisseissakin kumpuaa mieleen monia muistoja lapsuudesta omalta Taikahuilu-uralta.

– Työmoraalia se ainakin kasvatti: kun töihin sitoudutaan, niin sinne pitää mennä vaikka väsyttäisi tai kiukuttaisi.

Avaa kuvien katselu Aada Hynninen, 6, jatkaa äitinsä Hanne Hynnisen jalanjäljissä Taikahuilun siilinä. Kuva: Kati Rantala / Yle

Hanne Hynninen kertoo välillä lähes kisaavansa miehensä kanssa siitä, kumpi pääsee Taikahuilun kulisseihin avustamaan Aada esitysiltoina. Vanhempien tehtävänä on auttaa lapsilleen rooliasut päälle ja huolehtia, että he ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

– Huoltajat huolehtivat myös eväät ja varmistavat, että vessassa on käyty, ettei tule vessahätä juuri silloin kun pitäisi lavalle mennä, Hanne Hynninen lisää.

Häntä ilahduttaa erityisesti se, että lapsiryhmässä kaikki ovat kavereita keskenään ja iästä riippumatta he puuhaavat yhdessä.

Aada Hynninenkin sanoo, että Olavinlinnassa aikaa on jäänyt muullekin kuin harjoittelulle ja esiintymiselle.

– Siellä puvustamossa aina piirrämme, leikimme tai pelaamme.

Nopeaa oppimista, vaikka muistettavaa on aika paljon

Taikahuilussa lasten liikeohjaajana toimiva Elina Lindroos iloitsee aktiivisista esiintyjistä.

Vaikka osalla lapsiesiintyjistä on kaksoisrooli ja muistettavaa on aika paljon, on liikeohjaajalla ollut helppo pitää lankoja käsissään.

– Lapset ovat kuunnelleet hyvin. Tärkeintä on suoriutua siitä, mitä on opeteltu: pysyä hahmossa ja pysyä lavalla, ettei putoa tai satu mitään ja tietenkin nauttia elämyksestä, Lindroos sanoo.

Hänen mielestään koreografia on sopivan yksinkertainen parikymmentäpäiselle lapsiryhmälle.

– Kaikki oppivat sen todella nopeasti siihen nähden, että harjoituksia ei ole ollut kovinkaan paljon. Koreografia on tarpeeksi yksinkertainen myös heille, joilla ei välttämättä ole esimerkiksi tanssi- tai liiketaustaa.

Avaa kuvien katselu Elina Lindroos sanoo Taikahuilun olleen opettavainen kokemus, vaikka hän on aiemminkin tehnyt töitä lasten kanssa. Kuva: Kati Rantala / Yle

Ikimuistoinen kokemus

Solistien ja lasten välillä on vallinnut hyvä kemia. Elisia ja Olavi Meriläinen kehuvat hyvää yhteishenkeä.

– Kaikki tsemppaavat toisiaan ja meillä on kivaa yhdessä, Elisia Meriläinen kertoo.

Karatea harrastavalle Olaville ja baletissa esiintymiskokemusta kartuttaneelle Elisialle uusien kaverien saaminen on ollut kesän kohokohta.

Taikahuilusta on yhteensä kuusi esitystä.

– On hyvä, että esitykset eivät ole peräkkäin, koska nämä kestävät aika myöhään, Olavi Meriläinen kertoo.

Mozartin Taikahuilu nähtiin Olavinlinnassa ensimmäisen kerran 50 vuotta sitten. Tänä kesänä ohjelmistoon palanneen teoksen esityskieli on suomi.

