Yhdysvalloissa on tehty tänä vuonna eniten joukkosurmia puolessa vuodessa – asiantuntija: määrä on tyrmistyttävä

Yhdysvalloissa on tehty puolen vuoden aikana eniten joukkosurmia lähes 20 vuoteen.

Kesäkuun loppuun mennessä joukkosurmia oli ehtinyt tapahtua 28 – suunnilleen kerran viikossa. Vuoden alkupuoliskolla joukkosurmissa kuoli 140 ihmistä.

Tiedot selviävät uutistoimisto AP:n, sanomalehti USA Todayn ja Northeastern-yliopiston ylläpitämästä tietokannasta, johon on kirjattu joukkosurmat vuodesta 2006 lähtien. Joukkosurmiksi määritellään tässä surmat, joissa kuolee vähintään neljä ihmistä vuorokauden sisällä.

Edellinen puolen vuoden ennätys joukkosurmien määrässä oli vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla.

Northeastern-yliopiston kriminologian professori James Alan Fox on vastannut tietokannasta viisi vuotta. Hän sanoo uutistoimisto AP:lle, ettei olisi osannut odottaa tällaisia ennätyksiä.

– Meillä oli tapana sanoa, että joukkosurmia on noin 20–30 vuodessa. Se, että niitä on nyt ollut 28 puolessa vuodessa on tyrmistyttävää, Fox sanoo.

Synkin vuosi Yhysvalloissa joukkosurmien suhteen oli vuosi 2019, jolloin niitä oli koko vuoden aikana 46.

Joukkosurmat vain pieni osa aseväkivallasta

Psykiatri Amy Barnhorst sanoo uutistoimisto AP:lle, että loppuvuosi näyttää, onko kyse kasvavasta trendistä vai tilastopiikistä. Barnhorst työskentelee Kalifornian yliopiston väkivallan ehkäisemisen tutkimuskeskuksen apulaisjohtajana.

Väkivaltaisuuksia on ollut lisää heinäkuussa, erityisesti 4. heinäkuuta vietettävän itsenäisyyspäivän ympärillä.

Torstaihin 13. heinäkuuta mennessä joukkoampumisia on ollut vuoden alusta alkaen 30 ja kuolonuhreja niillä on ollut 149.

Foxin ja Barnhorstin mukaan joukkosurmien suuren määrän taustalla on se, että yhdysvaltalaiset omistavat yhä enemmän aseita. Tämän vuoden ensimmäisen puoliskon joukkosurmista kaikki paitsi yksi tehtiin ampuma-asein.

Fox kuitenkin huomauttaa, että joukkosurmat ovat vain pieni osa Yhdysvaltojen aseväkivallasta kokonaisuudessaan. Tänä vuonna aseväkivallan seurauksena on kuollut yli 23 000 ihmistä. Näistä vajaat 13 000 on ollut itsemurhia.

Lähde: AP