Korkeasaaren Pedro-boa tutki uutta kotiaan ja katosi – nyt sitä on etsitty viemäreitä myöten ja vessatkin suljettiin kaiken varalta

Korkeasaaren asukki brasiliansateenkaariboa Pedro on edelleen kadoksissa ja etsinnät jatkuvat. Eläintarha tiedotti eilen, että boa oli karannut terraariostaan viime viikon lopulla.

Pedro ei viihtynyt pitkään uudessa kodissaan, sillä se muutti vasta toukokuun lopussa Korkeasaareen. Korkeasaaren eläintenhoidon ja suojelun johtaja Nina Tronttin mukaan käärme saatiin lahjoituksena yksityishenkilöltä.

– Se on varmaankin tämä uteliaisuus, mikä on ajanut sen tutkimaan uuden kotinsa koloja, pohtii Trontti.

Boalla on aiemminkin ollut kausia, jolloin se on hakeutunut omaan rauhaansa karikkeen sekaan, eikä sitä ole nähty muutamaan päivään. Nyt käärmettä ei ole kuitenkaan löydetty etsinnöistä huolimatta.

Korkeasaaressa on vain harvoin päässyt eläimiä pois häkistään. Tilanteet liittyvät usein rakenteelliseen virheeseen tai rikkoutumiseen.

Paikalle apuun kutsuttu entinen Korkeasaaren eläintenhoitaja ja käärmeasiantuntija Timo Paasikunnas kertoo, että 12 vuotta lemmikkinä ollutta käärmettä voi kuvailla laiskanpulskeaksi julliksi.

– Boat ovat yleisesti hyvin lutuisia käärmeitä. Ne ovat todella kilttejä, eli mitään hätää ei ole, Paasikunnas kertoo.

Toimittaja Tiina Karppi lähti selvittämään, miten Pedron etsinnät etenivät Korkeasaaressa 14. heinäkuuta 2023.

Pako saattoi käydä viemärin kautta

Eläintenhoidon johtaja Nina Trontin mukaan eläintenhoitajat tutkivat terraarion tarkasti, mutta käärmettä ei löydetty.

Tämän jälkeen käytiin läpi muut mahdolliset pakotiet, kuten terraarion altaan viemärikaivon poistoputken aukko. Aukon suulla oli ritilä, joten jos Pedro on putkessa, niin se on joutunut tekemään töitä sen eteen.

– Käärmeet ovat aika ovelia, ja ne pystyvät menemään pienistäkin koloista, Trontti kertoo.

Hänen mukaansa viemäri on kuvattu kaksi kertaa erilaisilla kalustoilla, mutta käärmeestä ei ole tehty havaintoja.

Avaa kuvien katselu Sateenkaariboa on saanut nimensä kiiltävästä nahastaan. Kuvan käärme ei ole uutisessa mainittu boa. Kuva: Kevin Wells / AOP

Mahdollinen pakoväylä on osa Amazonia-talon viemäriverkostoa. Trontti pitää kuitenkin erittäin epätodennäköisenä, että Pedro pääsisi putkia pitkin talon tai Korkeasaaren ulkopuolelle. Talon ulkopuolella viemäriverkostossa tulee vastaan esimerkiksi vesienkeruukaivoja, joista käärmeen on vaikea kulkea eteenpäin.

Teoreettisesti käärmeen nousu vessanpöntöstä on silti mahdollinen. Eläintarhassa on nyt suljettu asiakasvessat Amazonia-talon aulasta.

– Totesimme, että vessatilat ovat yhteydessä Amazonia-talon viemäriverkostoon, jossa käärme voisi olla. Sen takia päädyimme sulkemaan vessat, Trontti kertoo.

Avaa kuvien katselu Vessat suljettiin Amazonia-talossa varmuuden vuoksi, koska karannut boa saattaa olla viemäreissä. Kuva: Tiina Karppi / Yle

Käärme ei ole myrkyllinen ja se välttelee ihmisiä

Puolentoista metrin mittainen ja ranteen paksuinen koiras saattaa käärmeasiantuntija Timo Paasikunnaksen mukaan löytyä lähiympäristöstä. Hänestä maltti on tärkeintä etsimisessä.

– Tässä voi käydä niin, että pian Pedro löytyy läheisestä kukkapuskasta, Paasikunnas toteaa.

Käärmeasiantuntija Paasikunnaksen mukaan boat pitävät lämpimistä, suojaisista ja kosteista paikoista.

Myös Trontti arvelee, että boa on edelleen samassa rakennuksessa. Pedrolla tuskin on hätää tällä hetkellä. Kyseessä on käärmeelle sopiva trooppinen talo, jossa on myös luonnonvaraisia hiiriä ja myyriä ravinnoksi.

Brasiliansateenkaariboa on yöaktiivinen laji, joka viihtyy piilossa. Asiakkaat tuskin tulevat näkemään siitä vilaustakaan.

– Sillä ei ole mitään syytä hakeutua ihmisten luo, Trontti sanoo.

Trontti ja Paasikunnas neuvovat, että rauhallinen käytös kaikkien eläinten kohtaamisessa on aina hyväksi, ja uhkaa Pedrosta ei ole. Käärme ei ole vaarallinen tai myrkyllinen.

– Vaikka tämä on ikävä tilanne käärmeen ja Korkeasaaren kannalta, niin toivoisin ihmisten huomaavan, että käärmeet ovat eläimiä siinä missä muutkin, eikä niitä tarvitsisi pelätä turhaan, Trontti sanoo.