Ähtärin eläinpuistolla on edessä ratkaisevat viikot ennen koulujen alkua – toimenpidekieltoon laitettu pääomalainoitus ei tilannetta helpota

Ähtärin eläinpuistossa eletään ratkaisevia viikkoja vuoden tärkeimmän sesongin keskellä.

Eläinpuiston hallituksen puheenjohtaja Risto Sivonen kuvaa, ettei tulevien viikkojen merkitystä voi liikaa alleviivata.

– Nämä viikot ennen koulujen alkua ovat erittäin merkittäviä eläinpuistolle. Kun koulut alkavat, niin turistivirrat pienenevät.

Sivonen sanoo asiakasmäärien olevan tällä hetkellä viime vuoteen nähden nousussa.

– Ihmisiä on ollut nyt jonkin verran enemmän liikkeellä. Ongelma on, että keskimääräinen rahankäyttö on pienempää kuin aiemmin. Per asiakas rahaa siis jää nyt vähemmän Ähtäriin, Sivonen tietää.

Sivosen mukaan yleinen taloudellinen tilanne näkyy etenkin matkamuistomyymälässä, jossa ostoksia jätetään tekemättä tai päädytään ostamaan hyllyjen halvimpia vaihtoehtoja.

Toivoa silti on.

– Tällä hetkellä keskitymme tämän vuoden sesongin onnistumiseen kaikin tavoin ja toivomme, että ihmiset tulevat vierailemaan sekä viihtymään eläinpuistossa, toimitusjohtaja Arja Väliaho toteaa.

– Toivon, että ihmiset äänestävät nyt jaloillaan ja osoittavat siten tukensa lajiensuojelutyölle, Sivonen lisää.

Lisää: Isopandat Lumi ja Pyry jäävät toistaiseksi Suomeen – päätös oli vaikea Ähtärin eläinpuistolle

Viime vuodelta 1,6 miljoonan euron tappiot

Eläinpuistoyhtiö teki viime vuonna lähes 1,6 miljoonaa euroa tappiota. Sen liikevoittoprosentti oli -95,1.

– Se on tulosta siitä, etteivät ihmiset olleet viime vuonna liikkeellä. Emme pystyneet niillä kävijämäärillä kattamaan kuluja. Pitkäaikaisena trendinä tuollainen tulos on hyvin huolestuttava, mutta yhden vuoden takia ei olla vielä kriisissä, Sivonen ynnää.

Vuoden 2022 tilinpäätöksen liikevaihto oli 2,88 miljoona. Tilikaudella yhtiöllä oli 25 työntekijää.

Lisäksi yhtiön oma pääoma on miltei kolme miljoonaa euroa pakkasella.

Viimeisin haaste taloudelle on hallinto-oikeuteen tehty valitus.

Ähtärin kaupunginvaltuusto teki kesäkuussa päätöksen muuttaa kolmen miljoonan euron lainat pääomaehtoisiksi. Asiasta on kuitenkin valitettu ja päätös on asetettu toimeenpanokieltoon.

– Siihen on jo totuttu, että valitusprosessit etenevät omalla tahdillaan ja päätökset tehdään hallinto-oikeudessa, josta sitten odotetaan lainvoimaista päätöstä, Väliaho kuittaa.

Sivonen komppaa toimitusjohtajaa.

– Meillähän on Ähtärissä ammattivalittaja, joka valittaa kaikesta. Päätöstähän asiassa ei vielä ole, sitä odotellaan rauhassa.

”Uutisoidaan heti kohuotsikoin”

Risto Sivosta harmittaa tapa, jolla eläinpuiston asioista mediassa on alettu kertoa.

Hallituksen puheenjohtajasta tuntuu, ettei eläinpuistolle anneta enää edes mahdollisuutta tervehdyttää tilannettaan. Tuomio on jo annettu.

– Harmittaa, että asiat uutisoidaan heti kohuotsikoin. Meillä on elintärkeät viikot edessä ja pelko on, että tällaisen keskeneräisen asian tikunnokkaan nostaminen vaikuttaa asiakkaisiin negatiivisesti. Kai tämä on nyt sitten ajan henki, Sivonen harmittelee.

Ratkaisuja eläinpuiston ja muun muassa pandojen tulevaisuudesta tehdään kesäkauden jälkeen, kun sesongin tulos on summattu.

– Syyskuussa ollaan monella tapaa viisaampia. Tarkkaa päivämäärää seuraavalle kokoukselle ei ole vielä tiedossa, Sivonen sanoo.