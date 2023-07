Nuori perheenisä sukelsi neljään metriin ja pelasti pienen pojan hengen – poliisi kiittelee myös rannalla olleiden tyttöjen toimintaa

Alle kouluikäinen poika upposi laiturin päässä veteen keskiviikkona varkautelaisella uimarannalla. Poliisin mukaan pojan selviytyminen on paikalla olleiden esimerkillisen toiminnan ansiota.

– Pysäyttää, kun tulee tähän ja on tässä paikan päällä, sanoo 26-vuotias Ville Aflecht Hertunrannan uimarannalla Varkaudessa.

Keskiviikkona iltapäivällä hän oli perheensä kanssa ihmisiä täynnä olevalla, samaisella uimarannalla, kun tyttö tuli kertomaan hänelle, että pieni poika on vajonnut pinnan alle laiturin päässä.

– Menin totta kai katsomaan mitä on tapahtunut ja näin, että pari ilmakuplaa nousi pintaan. Hyppäsin saman tien laiturista veteen ja lähdin sukeltamaan.

Suositulla uimarannalla on Aflechtin mukaan äkkisyvää, vesi on sameaa ja laiturin päässä vettä on neljä metriä.

– En ensimmäisellä sukelluksella päässyt edes pohjaan. Kävin ottamassa välihapet pinnalla ja lähdin sukeltamaan uudestaan ja löysin sitten pienen pojan elottomana pohjasta.

Poliisi: Pojalla ei välitöntä hengenvaaraa

Aflecht sai otteen pojan kädestä ja onnistui kiskomaan tämän ylös vedestä. Laiturin tikkaille päästyään hän pyysi apua muilta ihmisiltä, jotka auttoivat häntä nostamaan pojan laiturille. Sitten poikaa alettiin elvyttää.

– Itse menin aika sokkiin. Taisin kerran tai kaksi ehtiä painaa pojan rintaa, kun paikalle tuli kolmikymppinen mies ja vanhempi rouva.

Aflecht itse ei ole ennen elvyttänyt, mutta hän arvioi, että auttamaan tulleella naisella oli asiasta kokemusta. Hätäkeskuksesta annettiin neuvoja ja ammattilaisetkin tulivat paikalle nopeasti, Aflecht kertoo.

– Häkestä saatiin ohjeita koko ajan, mihin tahtiin pitää elvyttää. Vanhempi rouva rupesi pumppaamaan ja mies antoi suuhun happea. Itse menin niin sokkiin, että jäin vähän sivusta seuraamaan.

Poika tuli tajuihinsa ja hänet vietiin sairaalaan. Pojan äiti oli rannalla tapaturman sattuessa ja hän meni pojan mukana sairaalaan. Poliisin tietojen mukaan pojalla ei ollut välitöntä hengenvaaraa.

Poliisi: ”Tytöt tekivät juuri niin kuin piti

Komisario Sami Joutjärven mukaan oli onni, että juuri Aflecht sattui olemaan rannalla.

– On kohtuullisen kova suoritus, että pystyy sukeltamaan neljään metriin ja nostamaan pojan sieltä ulos. Veikkaisin, että suurin osa rannalla olijoista ei olisi siihen pystynyt.

Ville Aflecht kiittelee pojan tilanteen huomanneita ja siitä kertoneita tyttöjä.

– Pari minuuttia pidempään, niin en tiedä, olisiko poika selvinnyt.

Myös Joutjärvi haluaa korostaa myös uimassa olleiden tyttöjen esimerkillistä toimintaa. He olivat Joutjärven mukaan nähneet tilanteen ja osa oli lähtenyt kertomaan asiasta ja osa jäänyt veteen merkitsemään paikkaa, johon poika oli uponnut.

– He tekivät juuri niin kuin piti. Sukeltaminen olisi ollut paljon hankalampaa, jos ei olisi tiedetty paikkaa, missä poika vajosi. On mahdollista, että tytöillekin tulee tästä jonkinlainen tunnustus.

”Ranta tarvitsisi rajatun alueen lapsille”

Joutjärven mukaan kyse oli tytöillekin tiukasta paikasta, jolle on jälkipuinnin tarvetta. Myös Ville Aflecht kertoo, että osallisille on tarjolla kriisiapua.

– Vielä on vähän pysähtynyt fiilis. Ei oikein osaa vielä käsitellä tilannetta. Se oli shokeeraava tilanne. Ei siinä kerennyt miettiä, kun tiesi, että kyseessä oli pieni poika ja vettä aika paljon, niin äkkiä vaan toimintaa.

Aflecht on keskustellut asiasta myös 4-vuotiaan poikansa kanssa. Tapahtuma on horjuttanut viikoittain Hertunrannan uimarannalla käyvän isän mielenrauhaa.

– Nyt olen vielä tarkempi kuin aiemmin, ei uskalla hetkeksikään kääntää katsetta mihinkään. Tämä ranta tarvitsisi ehdottomasti rajatun vesialueen lapsille.