Jalakulkijat joutuivat eilen pitkille kiertoreiteille Helsingissä – näin poliisi perustelee vankkoja turvatoimia

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin vierailun aikana tiukat turvatoimet näkyivät kansalaisille muun muassa liikennekatkoksina. Rajoitukset koskivat myös jalankulku- ja pyöräliikennettä.

Esimerkiksi ydinkeskustassa jalankulkijoille tuli pitkiä kiertoreittejä. Mikäli halusi kulkea Senaatintorilta Esplanadille, piti kiertää Kaisaniemen kautta Rautatientorille ja metrotunnelin lävitse, sillä Aleksanterinkadulta ei ollut pääsyä Unioninkadun yli.

Bidenin saattueen reitiltä kevyen liikenteen kulkua rajoitettiin jo jopa tuntia aiemmin.

– Kun lähdetään sulkemaan jotakin aluetta, se on tehtävä hyvissä ajoin. Käytännössä sillä varmistetaan, että koko alue ja reitti saadaan varmuudella väestöstä tyhjäksi, ettei sinne jää yksittäisiä henkilöitä tai sellaisia, jotka pääsevät muuta reittiä kyseiselle alueelle, sanoo vierailupäivinä kokonaisvastuussa ollut ylikomisario Patrick Karlsson Helsingin poliisista.

Alueen sijainnilla ja luonteella on merkitystä rajoitustoimiin.

– Kun saattue on pitkä ja reitti menee haastavissa paikoissa, jossa on paljon risteyksiä ja paljon kadunkulmia, rajoitustoimiin on ryhdyttävä hyvissä ajoin, Karlsson sanoo.

Karlssonin mukaan toimet koskevat ihan vahingossakin alueelle ajautuvia, ei pelkästään mahdollisia mielenosoittajia.

– Tärkeintä on, ettei alueella ole ketään, kun saattue tulee.

Poliisi laati suunnitelmat hyvissä ajoin etukäteen

Helsingin poliisi laatii turvallisuussuunnitelmat hyvissä ajoin etukäteen ennen jokaista vierailua. Suunnitelmat käydään läpi myös vierailijan kohdemaan turvallisuusviranomaisten kanssa.

– Käydään läpi hyvinkin tarkasti askel askeleelta eri paikat, reitit ja muut järjestelyt läpi. Paikan päällä käydään ihan katsomassa, pohditaan ja keskustellaan, ylikomisario Karlsson toteaa.

Karlssonin mukaan mahdollisista huolista keskusteltiin ja pieniä muutoksia tehtiin, mutta mitään suuria muutoksia ei tarvittu Suomen tai Helsingin poliisin suunnitelmiin.

– Enemmän ne olivat pieniä yksityiskohtia, onko jokin eristysalue riittävän suuri. Tai riittääkö jokin este kadunkulmaan vai tuodaanko siihen jokin suurempi este. Heillä on omat huolensa, me vastaamme niihin omilla järjestelyillämme.

Yhdysvaltain presidenttiä Joe Bideniä kuljettava autosaattue Mäkelänkadulla Helsingissä 12.7.2023. Antti Kolppo / Yle.

Amerikkalaiset kaikkein tarkimpia turva-asioissa

Ylikomissario Karlssonin mukaan amerikkalaiset toimivat läheisessä yhteistyössä. Jotain pieniä toimintatapaeroja voi olla, mutta turvallisuusasiat ovat maasta riippumatta aika samankaltaisia ja myös järjestelyt samantyyppisiä.

– Puhumme samaa kieltä. Toki uuteen maahan tulijalta menee hetken aikaa luottamuksen rakentamiseen ja tutustumiseen Suomen poliisin kumppanina ja toimintatapoihin täällä, Karlsson sanoo.

Suurvallan silmin uhat ovat hieman erilaiset ja protokolla on erilainen.

– Protokollat on tehty sen vuoksi, että niillä minimoidaan kaikkien sattumien mahdollisuudet. Kun tehdään tietyt asiat samalla tavalla aina, niin yllättäviä asioita ei pääse syntymään.

Amerikkalaisten kanssa tietyt turva-asiat ovat tarkempia kuin muiden maiden, Karlsson myöntää.

Jo ennen matkaa Suomen turvallisuusasiantuntijat totesivat, että Bidenin turvatoimet ovat vierailukohteesta riippumatta aina aika samanlaiset.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Charly Salonius-Pasternak on seurannut vuosikymmeniä tiiviisti Yhdysvaltojen turvallisuuspolitiikkaa, hän painottaa, että turvatoimet noudattavat aina samanlaista protokollaa.

– Sillä ei ole kuitenkaan väliä, mennäänkö Helsinkiin, Brysseliin vai Bagdadiin, sama tarkistuslista käydään aina läpi. Tämä on yksinkertaisesti helpompaa kuin pohtia jokaisen matkan yhteydessä, mitkä kaikki asiat on tärkeä käydä läpi juuri tässä maassa.

Useat ihmiset saaneet sakkoja droonien luvattomasta lennättämisestä

Ylikomisario Patrick Karlssonin mukaan ihmiset ovat hyväksyneet erityisjärjestelyt varsin hyvin, joitakin yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta.

– Ymmärretään tämä poikkeuksellisuus. Poliisin on ollut helppo toimia, eipä juuri ole tarvinnut asioista väitellä. Kansalaiset ovat ymmärtäneet, miksi tehdään näin ja miksi on näin kireät turvallisuustoimet.

Poliisi on asettanut pääkaupunkiseudulle laajalle alueelle ulottuvan droonien lentokiellon presidentti Bidenin vierailun ajaksi. Rajoitusaika päättyy vasta tänään, perjantaina iltayhdeksältä.

Helsingin poliisi on sen takia sakottanut useita henkilöitä droonien luvattomasta lennättämisestä.

Helsingin poliisi muistuttaa siitä, että he puuttuvat luvattomaan lennätystoimintaan. Poliisi voi takavarikoida droonin, jos sitä käytetään luvattomiin lentoihin.

Maakunnista lainassa olleet poliisit ovat palanneet omille työpaikoilleen. Poliisijohto käy vielä läpi päättyneen vierailun eri järjestelyt ja toimet.

– Jotain pieniä asioita varmasti löytyy, joissa on hiottavaa seuraavaa kertaa varten. Kun on paljon asioita, jotain jää vilä parannettavaksi seuraavaan kertaan, Karlsson toteaa.

