Riikka Purran kirjoitusten esiintuominen on keskustelunavaus Suomen arvoista, sanovat asiantuntijat

Juho Rahkonen: "Ei ole uutta, että perussuomalaiset on napit vastakkain median kanssa".

Perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen on kritisoinut median toimintaa ajojahdiksi. Tällainen viestintä ei enää toimi hallitusvastuussa, sanoo E2 Tutkimuksen Juho Rahkonen.

Oppositiopuolueet vaativat perjantaina yhteisessä kirjeessä eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahoa (ps.) keskeyttämään eduskunnan istuntotauon, jotta valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) asemasta voidaan järjestää luottamusäänestys.

Opposition vaatimus liittyy Purran rasistiseksi katsottuihin vanhoihin nettikirjoituksiin. Vaatimusta perustellaan muun muassa Suomelle koituvalla mainehaitalla.

E2 Tutkimuksen johtajan Juho Rahkosen mielestä yhteiskunnalliselle arvokeskustelulle on ollut Suomessa tarvetta Sanna Marinin (sd.) johtaman edellisen hallituksen jälkeen.

– Meillä on patoutuneen arvokeskustelun paikka. Viimeiset kolme vuotta elettiin pakotetussa yhtenäisyydessä, ei saanut keskustella mistään arvoista. Nyt ollaan palattu normaalidemokratian tielle, Rahkonen sanoo Ylen aamun haastattelussa.

Purra pyysi kirjoituksiaan anteeksi tiistaina Twitterissä ja myöhemmin tiedotustilaisuudessa keskiviikkona. Hallituspuolueet julkaisivat myös yhteisen rasisminvastaisen julkilausuman.

Hallitus on selkeästi irtisanoutunut Purran kirjoituksista ja tuonut Suomen arvoja esiin, Rahkonen katsoo.

Puoluesihteeri arvostellut median toimintaa

Helsingin yliopiston valtio-opin väitöskirjatutkija Theodora Helimäen mukaan Purran kirjoitusten esiintuominen kertoo siitä, että ne eivät ehkä sovi yhteen suomalaisten arvojen ja hallituksen viimeaikaisten julkilausumien kanssa.

– En lähtisi sanomaan, että tässä on mikään jahti olemassa. Pikemminkin avataan keskustelua siitä, kuinka erilaisia arvoja meillä on olemassa ja kuinka ne sopivat yhteen yleisten suomalaisten yhteiskunnallisten arvojen kanssa, Helimäki sanoo.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen julkaisi torstaina blogikirjoituksen, kuinka puoluetta koskevalla uutisoinnilla on tarkoitus mitätöidä kevään eduskuntavaalien tulos. Luukkanen kutsui median toimintaa ennennäkemättömäksi ja röyhkeäksi ”natsi/rasistijahdiksi”.

Kirjoitus poistettiin sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat (HS) oli uutisoinut siitä. Luukkasen mukaan poistamispäätöksen teki blogialusta Uusi Suomi. Uuden Suomen päätoimittaja vahvisti asian HS:lle.

Rahkonen muistuttaa, että perussuomalaiset on aiemminkin ollut vastakkain median kanssa. Puolue on viestinnällään pyrkinyt ohittamaan perinteisiä mediakanavia esimerkiksi Twitterin avulla.

– Nyt on vain se ero, että kun ollaan varapääministerinä ja hallitusvastuussa, tämmöinen peli ei vetele enää.

Helimäki: Seuraava uutinen syntyy oikeusministeriön toiminnasta

Helimäki ennakoi, että Purran ja entisen elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps.) toiminnasta käydyllä keskustelulla tulee olemaan pitkäaikaiset vaikutukset. Hän arvelee seuraavan ison uutisen syntyvän oikeusministeriön viimeaikaisesta toiminnasta.

Oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun yhteisen antirasistisen kampanjan verkkosivusto tyhjennettiin hiljattain. Ministeriön tiedotteen mukaan sivusto liittyi edellisen hallituksen rasisminvastaiseen toimintaohjelmaan ja oli tarkoitus poistaa hallituskauden vaihtuessa.

Nykyinen oikeusministeri Leena Meri (ps.) on kritisoinut kampanjaa viime hallituskaudella.

– Tämä (sivuston poistaminen) tulisi nostaa vielä vahvemmin esiin mediassa. Sekä Junnilan että Purran kohdalla on kaivettu vanhoja tekstejä. OIkeusministeriön keississä on kyse asiasta, joka on toimitettu virassa.

