Kokoomuksessa kipuillaan yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa – ”Kun teemme politiikkaa, heitämme arvoillamme vesilintua”, sanoo valtuutettu

Kokoomuksen ongelma on ollut jo pitkään se, että meillä on paljon hienoja arvoja paperilla, me puhumme tasa-arvosta ja välittämisestä. Mutta kun menemme tekemään politiikkaa, me heitämme arvoillamme vesilintua ja sitten taloudesta tuleekin ikään kuin meidän arvo.

Helsingin kaupunginvaltuutettu Sini Korpinen