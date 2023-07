Antidopingkoira Lykke haistaa ravihevosten karsinoista kielletyt lääkeaineet – tauoilla se riehuu metsässä ja palkaksi nauttii nameja

Tänä viikonloppuna ajettavissa Mikkelin St Michel -raveissa tehdään poikkeuksellista dopingvalvontaa.

Antidopingkoira Lykke saapuu raveihin ohjaajansa Fia Mårdfeltin kanssa, ja sen tehtävänä on haistella ravihevosten karsinoista lääkeainejäämiä hevosen virtsasta.

Mikäli koira merkkaa karsinan, hevonen ohjataan viralliseen näytteenottoon.

Taputuksia, rapsutuksia ja koiran riehuntaa

Nelivuotias suursnautseri Lykke on työskennellyt antidopingkoirana Ruotsissa pari vuotta ja saapuu Suomeen toista kertaa.

Työpäivänsä aikana Lykke tarkastaa karsinoiden lisäksi kuljetusautoja, kertoo Lykken mukana kiertävä Suomen Hippoksen kilpailusihteeri Tanja Mäkeläinen. Suomen Hippos vastaa Suomessa järjestettävien ravien valvonnasta.

Avaa kuvien katselu Raviviikonlopun aikana Lykkellä on paljon haisteltavaa. Kuva: Maisa Hyttinen / Suomen Hippos

Haistelutyö pyritään tekemään valjakoita häiritsemättä esimerkiksi silloin, kun hevonen on lämmittelyssä.

Koiran työpäivä raveissa on pitkä, mutta riittävä määrä taukoja takaa jaksamisen. Tauoillaan Lykke käy mielellään metsässä.

– Siellä se käy viettämässä koiran riehuntaa, juoksemassa ja purkamassa ylimääräisiä paineita. Silloin se on ihan tavallinen koira, Mäkeläinen sanoo.

Palkaksi Lykke saa päivän aikana pikkunameja, taputuksia ja rapsutuksia, ja Mäkeläinen uskoo, että päivän päätteeksi sitä odottaa lihaillallinen.

Koira voi olla jopa laboratoriota tarkempi

Suomen Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Susanna Mäen mukaan Lykken hajuaisti on lääkeaineiden suhteen todella tarkka.

– Luulen, että koira on tarkempi kuin meidän laboratoriotestimme. Luotan koiran hajuaistiin tässä tosi paljon.

Avaa kuvien katselu Vaikka koiran nenä on tarkka, sen tuomio ei ole virallinen. Kuva: Juho Hämäläinen

Tuomion ja sakot dopingrikkeestä saa kuitenkin edelleen vain laboratoriotestin perusteella. Lykken tehtävä on Mäen mukaan toimia seulontakoneen tavoin: se mahdollistaa moninkertaisen määrän tarkastuksia verrattuna ilman koiraa toimimiseen.

Raviurheilu on Suomen testatuinta urheilua, Mäki sanoo. Näytteitä otetaan 1200–1300 vuodessa.

– Rikkomuksia on vuositasolla yksittäisiä, ja suurin osa niistä on vahinkoja. Hevonen on lääkitty antibiootilla tai kipulääkkeellä, tai se on saanut rokotuksen. Lääkeaineiden häviäminen elimistöstä on yksilöllistä, niin saattaa olla että sinne on jäänyt jäämiä, jotka näkyvät testissä.

Kilpailusihteeri Tanja Mäkeläisen mukaan suomalainen raviurheilu on suhteellisen puhdasta.

– Hevosesta pidetään huolta ja tuloksiin pyritään oikealla tavalla, eikä väärinkäytöksiä käyttäen, Mäkeläinen sanoo.

Koiralta vaaditaan keskittymiskykyä ja tarkkaa nokkaa

Antidopingtyö ei sovi kaikille koirille. Susanna Mäen mukaan koiran täytyy olla rauhallinen ja tottunut liikkumaan hevosten keskellä.

– Hevoset ovat isokokoisia ja joskus vähän arvaamattomia. Ne saattavat säikähtää asioita, joten koira ei saa olla kauhean vilkas.

Avaa kuvien katselu Lykke ja Fia Mårdfelt työskentelivät St Michel -raveissa myös viime vuonna. Kuva: Maisa Hyttinen / Suomen Hippos

Koiran voi opettaa hajuaistinsa avulla tunnistamaan ja merkkaamaan monenlaisia asioita. Hajuerottelussa työskentelevät koirat, kuten tulli- tai poliisikoirat, auttavat esimerkiksi käteisen rahan, räjähteiden ja huumeiden löytämisessä.

– Haistelu on vaativaa ja raskasta työtä, ja koiran pitää olla motivoitunut koulutukseen. Se vaatii keskittymiskykyä, ja koulutus kestää vuosia. Usein käytetään sellaisia koiria, joilla on muita rotuja parempi hajukyky ja pidempi kuono, esimerkiksi labradorinnoutajia.

Mäki uskoo, että antidopingkoiria voidaan nähdä tulevaisuudessa myös ihmisten urheilussa.

– Miksi ei. Lääkeaineryhmissä on tiettyjä yhtäläisyyksiä raviurheilun kanssa, ja kiinnostusta kyllä on.