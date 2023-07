Kuinka käy Suomessa kuvattavien kansainvälisten tuotantojen nyt, kun Hollywood-näyttelijät aloittivat lakon?

Glenn Close on saapunut jo Suomeen Kesäkirja-elokuvan kuvauksia varten. Hän kuuluu kuitenkin näyttelijöiden ammattiliittoon, joka aloitti lakon torstaina.

Suomessa on tarkoitus kuvata tänä kesänä ainakin kaksi yhdysvaltalaista elokuvaa. Näyttelijöiden lakon takia tuotantojen tulevaisuus on kuitenkin epävarma.

Yhdysvaltalaiset näyttelijät liittyivät torstaina käsikirjoittajien lakkoon. Kaksoislakko pysäyttää useimpien elokuvien tuotannot. Mutta miten käy Suomessa kuvattavien elokuvien?

Tove Janssonin Kesäkirja-romaaniin perustuvan yhdysvaltalaisen elokuvan kuvausten oli tarkoitus alkaa viime viikolla. Elokuvassa näyttelevä Glenn Close on ollut Suomessa kesäkuun lopusta asti.

Kysyimme Kesäkirjan suomalaiselta osatuottajalta, miten lakko vaikuttaa elokuvan kuvauksiin. Tuottaja Aleksi Bardy sanoo, ettei voi kommentoida aihetta. Kysyttäessä kuka voi kommentoida, Bardy vastaa:

– Kukaan ei voi sanoa mitään valitettavasti.

Kesäkirjan näyttelijöistä ainakin Glenn Close on näyttelijöiden ammattiliiton jäsen ja on ollut aktiivisesti vaatimassa neuvottelujen osapuolia löytämään ratkaisun erimielisyyksiin.

Toinen tänä kesänä Suomessa kuvattava yhdysvaltalainen elokuva on Svalta, jota on määrä kuvata Tampereella. Komediallisessa sarjamurhaajatrillerissä näyttelevät Nick Frost ja Game of Thrones -tähti Lena Headey.

Film Tampereen ohjelmajohtaja Antti Toiviainen kertoo, että Svaltan kuvaukset jatkuvat lakosta huolimatta. Hän ei osaa antaa syytä siihen, miksi lakko ei vaikuta kuvauksiin.

– Ei ole mitään syytä annettu, mutta ihan normaalisti etenee, Toiviainen kertoo.

The Guardianin mukaan pienen budjetin amerikkalaiselokuvien tuotanto saattaa jatkua. Näyttelijöiden ammattiliitto SAG-AFTRA voi myöntää poikkeusluvan jatkaa tuotantoa. Tästä voi olla kyse myös Suomessa kuvattavien elokuvien kohdalla.