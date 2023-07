Marjo ja Onni Örn ovat tanssineet kansantansseja siitä asti kun Onni oli kohdussa ja nyt pari esiintyy Keski-Suomen kunniaksi Kaustisella

Kaustisten kansanmusiikkifestivaalien teemana on tänä vuonna Keski-Suomi. Tapahtumassa nähdäänkin maakunnan muusikkojen ja tanssijoiden iso yhteisesitys.

Kaustiseen kansanmusiikkifestivaaleilla juhlistetaan tänä vuonna Keski-Suomea maakuntateemana. Keski-Suomi näkyy niin pelimannien esityksissä kuin kansantansseissa.

Keski-Suomea edustamassa kansantansseissa nähdään myös Jämsän tanhuajien Marjo ja Onni Örn.

Örnit ovat pitkän linjan tanssipari, sillä äiti ja poika ovat tanhunneet siitä asti, kun Onni on ollut vielä äidin kohdussa. Marjo Örn on tanssinohjaaja ja harjoituksissa on ollut luontevaa olla Onnin parina.

– Tykkään tanssimisesta ja kansantansseissa tanssitaan erilaisia tansseja, Onni kertoo suhteestaan perinteikkääseen harrastukseen.

– Pikkuisen jännittää, tämä on ensimmäinen kerta kun pääsen sinne, Onni jatkaa Kaustisella esiintymisestä.

– Kyllä se vaan hyvältä tuntuu mennä yhteisen porukan kanssa sinne tanssimaan, Marjo jatkaa.

Kansanmusiikkifestivaaleilla nähdään myös keskisuomalaisten yhteisesitys. Maakuntalehti Keskisuomalainen kertoo, että yhteensä esityksessä tullaan näkemään jopa parisataa tai enemmänkin muusikkoa ja tanssijaa. Esitystä on harjoiteltu maaliskuusta asti ja ohjelmisto koostuu maakunnan omista kappaleista.

Kaustisen 56. kansanmusiikkijuhlat järjestetään 10.-16.7.2023. Ohjelman teemana on myös Rauha.