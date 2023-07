Häkkänen: Varaudumme puolustamaan kaikkea arktiselta alueelta Välimerelle – näin asiantuntijat kommentoivat Naton tulevaisuutta

Kuva: IMAGO/ZUMA Wire/ All Over Press

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.):

”Puolustusliitto jää mielestäni erinomaiseen asentoon. Meillä on yhtenäisyys erityisesti Ruotsi-ratkaisun osalta. Suomi uutena jäsenenä on yhtenäinen siinä, että meidän on pakko puolustautua vahvemmin.”

”Toinen asia on se, että tulee paljon enemmän vahvuutta Naton omaan toimintaan. Meidän joukko- ja komentorakenteemme vahvistuvat ja me varaudumme puolustamaan kaikkea arktiselta alueelta Välimerelle. Kolmantena meille tulee myös Natossa ihan selvästi päättäväisyys siitä, mitkä ovat uhkakuvat eli se ei ole arvuuttelua. Pääuhkakuvat liittyvät Venäjään.”

Avaa kuvien katselu Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) totesi Vilnassa, että suomalaisten on oltava valmiita puolustamaan myös muita Nato-maita tiukassa paikassa. Kuva: Paula Vilén / Yle

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.):

”Nyt on erittäin tärkeää, että me sovimme askelmerkeistä ja sellaisesta ohjelmasta, jonka puitteissa Naton ja Ukrainan yhteistyö voi tiivistyä entisestään.”

”Suomella on paljon annettavaa siinä, että voimme auttaa ja tukea Ukrainaa saavuttamaan ne jäsenyyskriteerit, jotka mekin olemme nyt tässä hetkessä saavuttaneet. Se koskee tietenkin Ukrainan armeijaa ja sen yhteensopivuutta Naton kanssa, mutta ihan yhtä lailla koko Ukrainan yhteiskuntaa ja demokratiaa.”

Avaa kuvien katselu Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoi, että Ukrainan tulevaisuus on Natossa, mutta aikataulua jäsenyydelle ei voi tässä vaiheessa antaa. Kuva: Jani Saikko / Yle

Charly Salonius-Pasternak, johtava tutkija, Ulkopoliittinen instituutti:

”Sanoisin, että Nato lähtee kokouksesta yhtenäisempänä. Ristiriidat näkyvät täällä julkisuudessa, koska puhutaan suhteellisen avoimista maista ja yhteiskunnista, joissa on vapaa lehdistö. Keskustelu näkyy tavalla, jota ei näy esimerkiksi Kiinassa.”

”Loppujen lopuksi kaikki nämä eri maat ja jäsenet ovat kyenneet tekemään yhdessä päätöksiä, jotka konkreettisesti kehittävät Naton ja yksittäisten jäsenmaiden turvallisuutta. Lopputulos on vienyt Natoa organisaationa eteenpäin ja taas kerran kehittänyt ja parantanut myös Suomen turvallisuutta.”

Avaa kuvien katselu Ulkopoliittisen instituutin Charly Salonius-Pasternakin mukaan Vilnassa tehtiin historiallisia päätöksiä, mutta jotkut pettyivät Ukrainan saaman tuen määrään. Kuva: Paula Vilén / Yle

Anna Wieslander, Pohjois-Euroopan johtaja, Atlantic Council -ajatushautomo:

”Jos Turkki ei olisi näyttänyt Ruotsille vihreää valoa, niin Vilnan kokousta ei olisi voinut pitää onnistuneena. Ruotsin ja Turkin neuvottelut olivat vaikeita ja diplomaattisia ponnisteluja vaativia. Ulf Kristerssonin hallitus teki niissä kovan jalkatyön, liittolaismaiden ja myös pääsihteeri Jens Stoltenbergin ohella.”

”Ruotsin Nato-jäsenyysprosessin pitkittyminen sai Naton näyttämään tarpeettomasti heikommalta ja hajanaisemmalta. Tämä ei olisi ollut välttämätöntä, jos Turkki olisi myöntynyt aikaisemmin. Ruotsilla ei ollut paljon enempää annettavaa silloin, kun Turkki näytti vihreää valoa Suomelle. Ruotsi on menettänyt joitakin kuukausia, mutta loppujen lopuksi jokaisen jäsenmaan hyväksyntä tarvitaan – Nato toimii siten.”

”Nyt kun yhteisymmärrys Ruotsin Nato-jäsenyydestä löytyi, osoittaa Natokin jälleen vahvuutta ja yhtenäisyyttä. En usko pitkittymisen jättäneen pahaa verta maiden väleihin. Toisaalta emme voi tietää miten asiat tästä kehittyvät.”

Avaa kuvien katselu Atlantic Council -ajatushautomon Pohjois-Euroopan johtaja Anna Wieslander sanoo, että Ruotsin jäsenyysprosessin pitkittyminen on saanut Naton näyttämään heikommalta. Kuva: Paula Vilén / Yle

Oleksiy Goncharenko, ukrainalainen kansanedustaja:

”Vilnassa aikaansaatu julkilausuma (Ukrainasta) ei ole menestys, mutta ei myöskään epäonnistuminen. Tämä on ensimmäinen askel prosessissa, joka voisi olla lyhyempi, mutta valitettavasti Nato ei ole valmis tekemään rohkeita ratkaisuja. Meidän on siis odotettava, että Nato ottaa seuraavan askeleen. Toivottavasti se tapahtuu ensi vuonna Washingtonin huippukokouksessa.”

”Osa jäsenmaista näyttäisi pelkäävän Venäjää, mitä ukrainalaiset eivät tee. Ukrainan jääminen ilman selkeää Nato-aikataulua antaa Putinille ikävän viestin, että hänellä vielä olisi voiton mahdollisuuksia. Koska Ukraina ei edelleenkään ole Naton jäsen, Putin yrittää tuhota Ukrainan.”

Avaa kuvien katselu Ukrainalainen kansanedustaja Oleksiy Goncharenko odotti, että Naton huippukokous olisi antanut selkeämpiä vastauksia Ukrainan Nato-jäsenyydestä tulevaisuudessa. Kuva: Paula Vilén / Yle

Kristi Raik, varajohtaja, Tallinnan Kansainvälinen puolustuskeskus:

”Ukrainan G7-mailta saamat lupaukset ovat merkittäviä. Tässä on harhaanjohtavaa puhua turvatakuista, koska Ukraina puolustaa tämän mallin puitteissa itse itseään.”

”Tietenkään se ei ole sama kuin Naton turvatakuut, mutta tässä tilanteessa tuki on merkittävää, kun sota jatkuu, ja on mahdollista, että se jatkuu vielä pitkään.”

Avaa kuvien katselu Tallinnan Kansainvälisen puolustuskeskuksen varajohtajan Kristi Raikin mukaan erityisesti Ukrainan G7-mailta saamat lupaukset ovat merkittäviä. Kuva: Yle

Aiheesta voi keskustella 16.7.2023 kello 23 saakka.