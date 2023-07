Herättäjäjuhlat kokoaa körtit Seinäjoelle – rauhallinen veisuu kuuluu juhlaan, jossa parhaat puheet ovat körttipastillin pituisia

16-vuotias Taimi Hietala on käynyt lähes kaikilla Herättäjäjuhlilla. Seinäjoella hän on mukana talkoissa esimerkiksi körttipastilleja myymässä. (Video: Päivi Rautanen ja Tarmo Niemi / Yle)

Taimi Hietala, 16, aloitti viikonloppunsa pyöräilemällä torstaina kotoaan Lapualta Seinäjoen herättäjäjuhlien talkooseuroihin. Edessä on odotettu viikonloppu kavereiden kanssa ja vapaaehtoistyötä.

Taimi Hietala kertoo osallistuneensa Herättäjäjuhlille suurin piirtein vauvasta lähtien.

– Paitsi 2019 Nivalan herättäjäjuhlilla en käynyt. Meillä oli samaan aikaan muuta menoa.

Hietalan herättäjäjuhlakäynnit ovat muuttaneet muotoaan viime vuosina: perhe ei ole enää niin keskiössä kuin se oli lapsuusvuosina.

– Pienenä oli aina kivaa, kun pääsi näkemään juhlilla serkkuja ja muita sukulaisia. Nyt kaverit on enemmänkin ”se juttu”, jonka vuoksi tänne tulen.

Taimi Hietala kohtaa tapahtumassa eri puolilta Suomea saapuvia nuoria.

– Olemme tavanneet alunperin muun muassa Aholansaaressa rippileirillä tai Herättäjä-yhdistyksen nuorisotyössä.

Avaa kuvien katselu Perinteinen körttipastilli maistuu piparmintulle, mutta anista ja salmiakkiakin on nykyään tarjolla. Kuva: Tarmo Niemi / Yle

Seurapuheen pituinen körttipastilli

Koska Herättäjäjuhlilla lähes kaikki tehdään talkoilla, Taimi Hietalakaan ei vapaaehtoistyöltä välty. Hän myy kavereidensa kanssa juhlakansalle körttipastilleja.

Työ on tekijälleen mieluisaa, sillä körttipastillit ovat klassikkotuote ja niille riittää kysyntää.

– Todellakin, sillä kaikki haluavat edes maistaa körttipastilleja ja moni ostaa niitä myös kotiin pidemmälle ajalle, Hietala sanoo.

Nuorten talkoisiin kuuluu perinteisesti etikettien liimaaminen körttipastillipusseihin.

Liimattavaa riittää, sillä juhlien aattona Seinäjoen seurakunnan tiloissa odotti 173 laatikkoa pastilleja ja jokaisessa laatikossa oli 32 pussia. Tavoitteena on myydä reilut 660 kiloa körttipastilleja.

– Ilman kunnon körttipastilleja ei ole Herättäjäjuhlia, tuumaa seurakunnan viestintäjohtaja Kirsi Poltto.

Avaa kuvien katselu Seinäjoen seurakunnan viestintäjohtaja Kirsi Poltto (oik.) esittelee Taimi Hietalalle nuorten urakkaa: yli 5500 körttipastillipussia odottaa etikettien laittoa ja myymistä. Kuva: Päivi Rautanen / Yle

Pastillin tuoksuun liittyy vahvoja muistoja

Körttipastillin perinteinen maku on piparminttu, mutta nykyään niitä valmistetaan myös aniksella ja salmiakilla terästettyinä.

Körttipastilleilla on herännäisyydessä oleellinen tehtävä.

– Hyvä seurapuhe saa kestää niin kauan kuin körttipastilli sulaa suussa, Kirsi Poltto jatkaa.

Osaatko muuntaa tuon minuuteiksi?

– Jos on oikein nopea pastillin rouskuttaja, se on vähän liian lyhyt puhe. Sanotaan kolmisen minuuttia, eikö se kuulosta aika sopivalta?

Kirsi Poltto kertoo kuuluvansa vanhaan körttisukuun ja pastilleihin liittyy vahva muisto lapsuudesta ja nuoruudesta.

Poltto muistaa körttipastillien tuoksusta isoäitinsä eli Polton mumman.

– Kun näin hänet viimeisen kerran, sain mummalta pussillisen piparminttupastilleja. Hänen poismenostaan on jo pitkä aika. Pussi on edelleen avaamatta, ja niin se saa säilyäkin, Kirsi Poltto kertoo.

Avaa kuvien katselu Herättäjäjuhlat järjestetään nykyisen Seinäjoen kaupungin alueella jo 17:nnen kerran. Juhlakenttä on rakennettu Lakeuden Ristin kupeeseen. Kuva: Tarmo Niemi / Yle

Avara uskonkäsitys

Herännäisyys eli körttiläisyys on yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vanhoista herätysliikkeistä.

Se puolustaa avaraa uskonkäsitystä, mikä näkyy Herättäjä-yhdistyksen toiminnanjohtaja Kalle Hiltusen mukaan juhlilla monin tavoin, muun muassa ohjemistossa.

– Jos ajatellaan juhlien pääohjelmaa, vaikka juhlakentän seuroja, niin siellä on paljon erilaisia puhujia. Liikkeen piirissä on hyvin monenlaisia ihmisiä eri puolilta Suomea, on nuoria ja vanhoja.

Seinäjoen herättäjäjuhlien seurapuhujien kirjo onkin laaja. Puheenvuoron saavat niin maakunnan omat seurapuhujat, mutta myös esimerkiksi suurlähettiläs, suojelupoliisin päällikkö ja arkkipiispa.

Herättäjäjuhlien ohjelmistoon kuuluu myös muun muassa sateenkaariseurat.

– Herännäisyyden avaruus näkyy siinä, että seksuaalivähemmistöihin kuuluvat kirkon jäsenet ja kristityt ovat vuosikausia kokeneet turvalliseksi tulla juhlille, Kalle Hiltunen sanoo.

Herättäjä-yhdistyksen toiminnanjohtaja Kalle Hiltusen tapasi toimittaja Päivi Rautanen.

”Siionin virsien poljento antaa tilaa miettimiselle”

Siionin virsien veisaaminen on Herättäjäjuhlilla yhtä tärkeää kuin seurapuheiden kuunteleminen.

Evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma kertoo opiskelleensa virsiä tietoisesti vuosiymmenien aikana eri herätysliikkeiden laulukirjoista.

– Siionin virsissä minua on puhutellut niiden jopa syvyyspsykologinen näkökulma ihmisenä olemiseen eli ihmisen ajatuksiin, kokemuksiin ja tunteisiin.

Luoman mukaan Siionin virret ovat kestäneet hyvin aikaa.

– Aivan samat elämän merkityksellisyyden, hyväksytyksi tulemisen ja armollisuuden kokemisen tarpeen kysymykset ovat tänäkin päivänä ajankohtaisia niin kuin silloin, kun nuo kaikkein vanhimmat Siionin virret ovat syntyneet.

Arkkipiispa Tapio Luoman tapasi toimittaja Päivi Rautanen.

Tapio Luoma nostaa esille Siionin virsien veisaamiselle tyypillisen poljennon.

– Poljento antaa tilaa miettimiselle ja juuri veisatun sisäistämiselle. Kun yhdessä veisataan, niin koko olemus on mukana jossain sellaisessa, joka hoitaa ja vie eteenpäin.