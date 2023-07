Venäjän sota on sysännyt ukrainalaisia pakolaisia myös Pietariin – osa joutuu aloittamaan elämänsä uusiksi hyökkääjämaassa

PIETARI Amiraliteetin kaupunginosassa punatiilisessä vanhassa teollisuuskiinteistössä sijaitsevassa varastohuoneessa Jelena Dolženko järjestelee pietarilaisten tuomia lahjoitustavaroita hyllyyn. Gumsklad eli Humanitaarinen varasto kerää vaatteita, vuodevaatteita, astioita ja kaikkea muuta tarvittavaa sotaa Ukrainasta Pietariin paenneille.

Jelena Dolženko kertoo, että aluksi ihmisiä tuli Luhanskin ja Donetskin alueilta, sitten muun muassa Harkovan, Hersonin ja Izjumin alueilta.

– He tulevat matkalaukun kanssa, mukanaan vain kaikkein tarpeellisin. Täällä he vuokraavat tyhjän asunnon. Tarvitaan vaatteita, lapset kasvavat, vuodenajat vaihtuvat. Jatkuvasti pyydetään astioita. He tarvitsevat kaikkea, mitä arjessa tarvitaan, ja me yritämme auttaa siinä, Jelena Dolženko kertoo.

Tieto avusta leviää puskaradion ja Telegram-viestipalvelun kautta.

Dolženko on itsekin pakolainen Luhanskin alueelta. Hän tarvitsi töitä, ja nyt hän työskentelee täysipäiväisesti tässä pietarilaisten vapaaehtoisten perustamassa avustuspisteessä.

Hän kertoo, että pakolaisilla on yleensä kaupungissa sukulaisia tai ystäviä. Itse hän asui ensi alkuun ystävänsä luona.

Avaa kuvien katselu Itsekin Luhanskin alueelta pakolaisena saapunut Jelena Dolženko työskentelee täysipäiväisesti Gumskladissa. Kuva: Yle

Jotkut pakolaiset saattoivat lähteä Venäjän suuntaan, koska heillä oli yhteyksiä sinne. Toisilla taas ei ollut mitään vaihtoehtoa, kun he jäivät jumiin rintamalinjan väärälle puolelle. Ukraina ja ihmisoikeusjärjestöt Human Rights Watch ja Amnesty International ovat myös syyttäneet Venäjää ukrainalaisväestön pakkosiirroista Venäjälle.

Esimerkiksi uutistoimisto AP on kirjoittanut pakolaisten kuljetuksista eri puolille laajaa maata.

Venäjälle päätyneiden ukrainalaisten pakolaisten asema on haavoittuvainen, ja heidän kohtalonsa tahtovat siksi jäädä pimentoon.

Moni Ukrainasta Venäjälle paennut ei halua puhua ulkomaiselle medialle. Pelkona saattavat olla vaikeudet Venäjän viranomaisten kanssa ja toisaalta myös reaktiot kotimaassa.

Varastolla yksi pakolaisnainen kertoo tulleensa vuosi sitten miehensä ja lapsensa kanssa Harkovan alueelta ja asettuneensa sukulaistensa luo.

Ilman sukulaiskontaktia perhe olisi tuskin tullut Pietariin, sillä kaupunki on hyvin kallis. Aluksi he harkitsivat matkustavansa edelleen Puolaan tai Tšekkiin, mutta kielen takia he päättivät jäädä Venäjälle.

Jelena Dolženko sanoo, että moni pakolainen haluaisi tietenkin palata kotiinsa.

– Ne, joille on jäänyt jotain taakse, tietenkin palaavat. Ne, joille ei jäänyt mitään, joutuvat aloittamaan elämän nollasta, eikä se tietenkään ole helppoa.

Pakolaiset taistelevat paperitöiden kanssa

Hyväntekeväisyyssäätiö Aprel eli Huhtikuu tukee lastenkotien, sijaisperheiden ja kriisiytyneiden perheiden lapsia.

– Viime aikoina avustettavien joukkoon ovat tulleet pakolaiset, jotka ovat joutuneet lähtemään Ukrainasta Pietariin ja joutuvat aloittamaan elämänsä nollasta, kertoo säätiön johtaja Ljudmila Umanets.

Monella pakolaisperheellä on edessään asunnon ja työn löytäminen. Apua tarvitaan virallisten asiakirjojen kokoamisessa ja kääntämisessä.

– Pietarissa on paljon töitä tarjolla, mutta toinen kysymys on tarjotun työn laatu, koordinaattori Vera Kalmytškova sanoo.

Virallistaakseen asemansa pakolaiset voivat hakea väliaikaista turvapaikkaa tai Venäjän kansalaisuutta. Ilman virallista statusta he joutuvat hakemaan tienestejä epävirallisilta työmarkkinoilta.

Välttämättä edes Venäjän passi ei riitä. Moni työnantaja vaatii lisäksi propiskaa, virallista rekisteröintiä Pietariin, ja sitä on vaikea saada, jos asuu vuokralla tai sukulaisten ja ystävien luona.

Avaa kuvien katselu Julija Zabrodina, Ljudmila Umanets, Olja Šibanova ja Vera Kalmytškova tekevät töitä hyväntekeväisyyssäätiö Aprelissa. Kuva: Yle

Kalmytškova pitää koskettavana, että kaikista ongelmista huolimatta perheillä on suuri halu tutustua Pietarin kulttuuriin.

– Kun voimme järjestää heille kutsuja tai ilmaisia lippuja, ihmiset kiittelevät kuin olisimme antaneet heille valtavan rahasumman.

Säätiö järjestää viikonloppuisin lapsille tapahtumia kuten ruoanlaitto- ja teatterikursseja, kirjakerhoja.

– Meillä on sekaryhmiä, joissa on lapsia kriisiperheistä, lastenkodeista ja pakolaisperheistä. He opettelevat yhdessä, kuinka olla tekemisissä toistensa kanssa, kuinka löytää yhteinen kieli, viikonlopputoimintaa ohjaava koordinaattori Olja Šibanova sanoo.

– Usein ei ole helppoa, koska he ovat murrosikäisiä ja suurella osalla on erilaisia traumoja. Se on sopeutumisvaihe. Läsnä on aikuisia, jotka eivät huuda eivätkä arvioi vaan hyväksyvät heidät sellaisina kuin he ovat vaikeuksineen ja ongelmineen.

Määristä vallitsee suuri epäselvyys

On epäselvää, kuinka paljon Venäjällä on pakolaisia Ukrainasta.

YK:n pakolaisavun järjestö UNHCR on arvioinut, että lähes 2,9 miljoonaa ukrainalaista olisi paennut sotaa Venäjän suuntaan.

Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass kirjoitti helmikuussa, että pakolaisia olisi tullut vuodessa 5,3 miljoonaa, mukaan lukien 738 000 lasta.

Venäjällä ulkomaiseksi agentiksi julistettu kansalaisjärjestö Graždanskoje sodejstvie epäilee viranomaisten lukuja liioitelluiksi: Tietoihin on vain kirjattu rajanylitykset ilman tarkempia selvityksiä.

Venäjän tilastoviranomaisen lukujen mukaan viime vuonna virallisen pakolaisstatuksen sai vain viisi ukrainalaista ja väliaikaisen turvapaikan 97 591 ukrainalaista.

Venäjän viranomaiset todennäköisesti ohjaavat pakolaisia mieluummin ottamaan Venäjän kansalaisuuden kuin hakemaan väliaikaista turvapaikkaa.

Venäjän viime vuonna maksamien avustusten perusteella voi laskea, että maassa saattaisi olla 1,2 miljoonaa pakolaista, mutta tämäkin luku on epävarma. Kertaluontoisen avustuksen saaneet ovat voineet lähteä maasta.

Tulijoita vähemmän, ongelmat pahempia

Ortodoksipappi Grigori Mihnov-Vaitenko koordinoi Pietarissa vapaaehtoisten apua ja tukea pakolaisille. Hänen edustamansa Apostolinen ortodoksinen kirkko on auttanut tuhansia pakolaisia.

Isä Grigori on tullut tunnetuksi sodanvastaisista näkemyksistään. Vuonna 2014 hän ilmoitti saarnassaan, että ei voi jakaa pyhää ehtoollista niille, ”jotka omasta tahdostaan ottivat aseet käsiinsä sotaan Ukrainan kanssa”.

Samana vuonna hän pyysi eron Venäjän ortodoksikirkon tehtävistä.

Apostolisen ortodoksisen kirkon yhteyteen luotu järjestö toimii yksityisten lahjoitusten varassa. Mihnov-Vaitenko sanoo, että yhteiskunnassa on suuri halu auttaa. Järjestöllä on myös tukijoita terveydenhuolto-organisaatioissa.

Avaa kuvien katselu Grigori Mihnov-Vaitenko on Apostolisen ortodoksisen kirkon arkkipiispa. Hän organisoi uskonnollisen järjestönsä kautta apua pakolaisille. Kuva: Yle

– Yleensä ottaen tilanne on paha, Mihnov-Vaitenko sanoi Pietarissa maaliskuussa.

Hänen mukaansa sotaa pakenevia saapuu Pietariin määrällisesti aiempaa vähemmän. Viime vuoden toukokuussa tulijoita oli 200–300 ihmistä päivässä, maaliskuussa enää 20–30 päivässä. Heillä on kuitenkin enemmän ongelmia, ennen kaikkea terveyden kanssa.

Tulijoiden luonne on muuttunut, hän kertoo.

Ensimmäisinä kuukausina saapuvat olivat yksinkertaisesti sotatoimia pakenevia. Nyt tulee pääosin ihmisiä, jotka ovat joko kärsineet sotatoimista, haavoittuneet, tai heillä on kroonisia sairauksia, jotka ovat pahentuneet hoidon puutteessa.

Donetskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueilla on nyt suuria ongelmia sairaanhoidon kanssa.

– Ei riitä lääkäreitä, ei riitä lääkkeitä. Siviilit saavat lääkinnällistä apua viimeisinä, Mihnov-Vaitenko kuvailee.

Hänen järjestönsä järjestää hoitoa sota-alueelta tuleville. Varsinkin vaikeissa tapauksissa he auttavat ukrainalaisia pakolaisia hoitoon Suomeen.

– Kaikkiaan Pietarissa on hyviä lääkäreitä ja sairaaloita, mutta jos kyse on pitkästä hoidosta, esimerkiksi syöpäsairaudesta, otamme yhteyttä suomalaisiin kollegoihin. Autamme tekemään ensitutkimuksen, käännämme terveysasiakirjat englanniksi, viestimme, järjestämme kuljetuksen, hän kertoo.

Rajanylityksessä vaikeuksia voi tulla, jos henkilöllisyyspaperit eivät ole kunnossa. Monella sotaa paenneella asiakirjat ovat voineet jäädä kotiin tai tuhoutua.

Avaa kuvien katselu Apostolisen ortodoksisella kirkolla on Pietarissa myös jumanalanpalvelustila, johon pakolaiset voivat tulla. Mihnov-Vaitenko on sanonut, että myös Jeesus oli aikanaan pakolainen. Kuva: Yle

Syyt jäädä Venäjälle ovat erilaisia

Mihnov-Vaitenko arvioi, että suunnilleen 10 prosenttia Venäjälle tulleista ukrainalaisista jää maahan.

– Enemmistö heistä jää, koska heillä on sukulaisia ja paikka asua, Mihnov-Vaitenko kertoo maaliskuussa.

Osa taas jää viranomaisten järjestämään väliaikaismajoitukseen, yleensä kaupungin ulkopuolisiin lomakoteihin, hostelleihin ja kesäleireille. Nämä ovat usein sosiaalisesti heikko-osaisia. Osa puolestaan hankkii töitä ja vuokraa itse asunnon.

– Me autamme joitakin perheitä, jotka kovasti yrittävät ansaita elantonsa, mutta rahat eivät vain riitä, Mihnov-Vaitenko kertoo.

Ratkaisut eivät ole helppoja.

– Emme me voi tehdä päätöksiä niiden ihmisten puolesta, jotka ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. Ei meillä ole oikeutta sanoa heille, että teidän on jäätävä tai lähdettävä, Mihnov-Vaitenko sanoo.

– Voimme neuvoa, mitä olisi paras tehdä, mikä olisi turvallista.

Hän kertoo esimerkiksi perheistä, joilla on autismin kirjolla olevia lapsia. Nämä eivät halunneet lähteä Eurooppaan, koska pelkäsivät uuden kielen ja ympäristön olevan liikaa lapsilleen.

Tarvittaisiin tiedonvaihtoa

Kansainvälinen rikostuomioistuin on etsintäkuuluttanut Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja lapsiasiain valtuutetun Maria Lvova-Belovan epäiltynä lasten laittomista siirroista miehitetyiltä alueilta Venäjän alueelle.

Mihnov-Vaitenko ei usko, että Venäjän valtio olisi järjestelmällisesti varastanut tuhansia lapsia ja sijoittanut heitä venäläisperheisiin.

– Päässä muodostuu kuva: sotilaita aseiden kanssa, koiria, junanvaunuja, lapset yhdelle puolelle, vanhemmat toiselle puolelle. Ei se ole niin, Mihnov-Vaitenko sanoo.

Hän katsoo, että ongelma on tiedon puute: Ukrainan valtio ei yksinkertaisesti tiedä, missä lapset ovat. Tarvittaisiin tiedonvaihtoa.

Hyvin monet lapset eivät lähteneet taisteluja pakoon vanhempiensa kanssa vaan isovanhempiensa tai muiden sukulaisten kanssa.

Venäjän alueella viranomaiset kirjasivat väliaikaisen huoltajuuden näille sukulaisille.

– Siitä tulivat nämä hyvin suuret luvut viime kesänä, kun ilmoitettiin, että 100 000 lasta on otettu väliaikaiseen holhoukseen Venäjällä, Mihnov-Vaitenko sanoo.

Hän pitää selvänä, että Venäjän siirtämien ukrainalaisten lasten- ja orpokotien lapset pitäisi palauttaa humanitaarisen käytävän kautta Ukrainan alueelle.

– Siinä ei herää mitään kysymyksiä siitä, kuka on heidän holhoojansa. Heidän holhoojansa on Ukrainan valtio, Mihnov-Vaitenko sanoo. Hänen mielestään asian ratkaisemiseksi pitäisi perustaa humanitaarinen kontaktiryhmä.