Putin: Prigožin kieltäytyi luopumasta Wagner-joukkojen johtajuudesta

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi Kommersantin haastattelussa tarjonneensa Wagner-taistelijoille tietä eteenpäin. Kuva on Putinin videopuheesta kesäkuulta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, että palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin kieltäytyi antamasta taistelijoitaan jonkun muun komentoon. Kommersant-lehden torstai-iltana julkaisemassa haastattelussa Putin kertoi tarjonneensa tietä eteenpäin Wagner-taistelijoille.

Kreml on aiemmin vahvistanut, että Putin tapasi Prigožinin ja muita Wagnerin johtajia 29. kesäkuuta, viisi päivää palkkasotilasyhtiön Venäjällä järjestämän lyhytkestoisen kapinan jälkeen.

Wagnerin jäsenten tulevaisuus ja olinpaikat ovat edelleen epävarmoja. Joidenkin tuoreiden tietojen mukaan Prigožin olisi tällä erää Valko-Venäjällä.

Tuhannet Wagnerin palkkasotilaat etenivät autosaattueena 23. ja 24. kesäkuuta Etelä-Venäjältä kohti Moskovaa tavoitteenaan kaataa maan sotilasjohtajat. Kapina päättyi Valko-Venäjän johtajan Aljaksandr Lukašenkan välittämään sopimukseen.

Tarkkailijoiden mukaan kapina oli suurin haaste Putinin auktoriteetille sen jälkeen kun hän tuli valtaan vuoden 1999 lopussa.

Putin sanoi Kommersantin haastattelussa myös, että Wagner-yhtiötä ei ole laillisesti olemassa.

– Meillä ei ole lakia yksityisistä sotilasorganisaatioista, Putin totesi venäläislehdelle.

Wagner on Putinin mukaan ryhmänä kuitenkin olemassa, mikä on hänen mukaansa haastava kysymys, jota on käsiteltävä Venäjän parlamentin alahuoneessa duumassa.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon puolestaan ilmoitti, että Wagnerin sotilaat eivät osallistu enää merkittävällä tavalla taistelutoimiin Ukrainassa.

– Tällä hetkellä emme ole havainneet Wagnerin joukkojen osallistuvan merkittävästi taistelutoimintaan Ukrainassa, kertoi Pentagonin lehdistösihteeri Pat Ryder.

Ryderin mukaan suurin osa Wagner-joukoista on edelleen Venäjän valtaamilla alueilla Ukrainassa.