Varkaat ovat iskeneet kaivinkoneisiin ympäri Suomea – saaliksi kalliita mittauslaitteistoja

Mittauslaitteiston arvo on poliisin mukaan useita kymmeniä tuhansia euroja. Kaivinkoneisiin on menty yön pimeydessä työmailla tai hallien pihoissa.

Poliisi selvittää useita kaivinkoneisiin kohdistuneita epäiltyjä törkeitä varkauksia.

Pelkästään alkukesän aikana poliisille on Lounais-Suomessa ilmoitettu neljästä tapauksesta, jossa kaivinkoneeseen on murtauduttu ja sieltä on viety huomattavan kalliita 3D-mittauslaitteita satelliittiantenneineen.

– Tyypillisimmillään varkaat ovat iskeneet yöllä joko työmaalla tai hallin pihalla seisseeseen kaivinkoneeseen, hajottaneet lukon tai ikkunan ja vieneet ”irti repimällä” koneohjaukseen liittyvää laitteistoa, kuvailee Turun järjestäytyneen rikollisuuden tutkintaryhmän rikoskomisario Tuomas Kuure Lounais-Suomen poliisilaitoksen tiedotteessa.

Laitteet todennäköisesti päättyvät varaosamyyntiin, sillä anastettujen järjestelmien jälleenmyynti ja käyttö kokonaisuudessaan on poliisin mukaan ilmeisen hankalaa.

Poliisi kehottaa irrottamaan laitteet yöksi

Kunkin anastetun 3D-mittauslaitteiston arvo on poliisin mukaan noin 20 000–30 000 euroa. Kaivinkoneista on viety myös muuta arvokasta elektroniikkaa, jos sellaista on ollut varkaiden saatavilla.

Lounais-Suomen poliisille ilmoitetuista tapauksista kolme on Turusta, yksi Kankaanpäästä. Poliisin tiedossa on vastaavia tapauksia myös muualta Suomesta, ainakin Forssasta ja Vantaalta.

Poliisi kehottaa kaivinkoneyrittäjiä ja kaivinkoneiden kuljettajia mahdollisuuksien mukaan irrottamaan laitteita esimerkiksi yön ajaksi. Laitteistojen kiinnitystavat vaihtelevat, mutta pikakiinnitysten avulla ainakin näyttö ja keskusyksikkö ovat useimmissa tapauksissa irrotettavissa ja otettavissa mukaan.

– Myös kaivinkoneiden valvontaan kannattaa kiinnittää huomiota, Kuure muistuttaa poliisin tiedotteessa.

Lounais-Suomen poliisi jatkaa tapausten selvittämistä muun muassa rikospaikoilla tehdyn teknisen tutkinnan avulla.