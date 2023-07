Suomen Opaskoirakoulua syytetään eläinsuojelurikoksesta, koulun omistaja pitää oikeuskannetta pitkään jatkuneena ajojahtina

Valtaosa opaskoirista on labradorinnoutajia. Suomessa on kaksi opaskoirakoulua.

Vyyhti on saanut alkunsa jo viime vuosikymmenellä.

Suomen Opaskoirakoulu Oy on syytettynä eläinsuojelurikoksesta. Yrityksen lisäksi vastaajina on myös kaksi yksityishenkilöä. Toinen heistä on yrityksen nykyinen työntekijä ja toinen entinen työntekijä.

Tapaus on tullut vireille kesäkuussa Pohjois-Savon käräjäoikeuteen.

Suomessa on ainoastaan kaksi opaskoirakoulua, Suomen Opaskoirakoulu Oy Kuopiossa ja Suomen näkövammaisten liiton omistama Opaskoirakoulu Vantaalla.

Suomen Opaskoirakoulu Oy kouluttaa vuosittain noin toistakymmentä uutta opaskoiraa.

Koko Suomessa työssäkäyviä opaskoiria on noin 270.

Käräjille vireille tullut tapaus on saanut alkunsa jo vuosia sitten.

Yksityishenkilö teki poliisille tutkintapyynnön, koska hänen mukaansa kouluttaja oli muun muassa lyönyt koiraa vuonna 2018.

Esitutkinta kuitenkin päätettiin käytännössä ilman tutkintaa tutkinnanjohtajan esityksestä syyttäjän tekemällä esitutkinnan rajoittamispäätöksellä vähäisyysperusteella. Sen vuoksi Suomen eläinsuojeluyhdistys kanteli valtakunnansyyttäjälle asiasta.

Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto kertoo, että apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi syyttäjän päätöksen ja tapaus palautui poliisille esitutkintaan.

Poliisi siis jatkoi tutkintaa ja nyt käräjillä vireillä olevassa syytteessä on useita eri tapauksia. Mitä tapaukset ovat, se selviää vasta oikeudenkäynnissä.

Yrittäjä kiistää tiukasti syytteen

Suomen opaskoirakoulun omistaja ja toimitusjohtaja Sakari Pekkanen kiistää yrityksen syytteen. Hän ei ole syytettynä mistään rikoksesta henkilökohtaisesti.

– Nämä väitteet ovat perättömiä. Suomen eläinsuojeluyhdistys ja muutamat yksityishenkilöt ovat vainonneet meitä viiden vuoden ajan.

Pekkanen on ollut epäiltynä samaisen vyyhdin eri haarassa, mutta hänet todettu syyttömäksi kaikkiin epäilyihin rikoksiin eikä tapauksessa nostettu syytteitä.

Suomen eläinsuojeluyhdistys puolestaan kiistää vainoamisen. Yhdistyksen erityisasiantuntija Toni Lahtinen kertoo yhdistyksen nostavan esille säännöllisesti tapauksia.

– Tapaus tuli esille satojen eläinsuojelujuttuja käsittäneessä selvitystyössä, kun tein selvitystä poliisin toiminnasta. Kun huomaamme, että juttua ei ole tutkittu asianmukaisesti, käytämme asianmukaista oikeusuojakeinoa epäkohdan korjaamiseksi. Tässä tapauksessa se tarkoitti kantelua valtakunnansyyttäjälle.

Lahtinen sanoo, että SEY selvittää epäkohtia, kun niitä herää.

– Se on meidän työtä.

Sakari Pekkanen sanoo olevansa tietämätön siitä, mitä tapauksia vireillä olevassa syytteessä on.

– Minulle ei ole edes kerrottu, että yritykseni on syytteessä.

Syytteessä oleva henkilö kertoo Ylelle irtisanoutuneensa keväällä 2023 Suomen opaskoirakoulusta eikä halua kommentoida asiaa mitenkään muutoin.

Toinen syytetty kiistää syytteet Ylelle ja pitää asiaa pitkään jatkuneena kiusantekona.

Yrittäjä: Tapauksella yleistä merkitystä

Opaskoirakoulun koulutustavoista on käyty keskustelua jo vuosien ajan.

Seura-lehti kirjoitti vuonna 2021 laajan artikkelin opaskoirakoulun toiminnasta. Useat henkilöt kertoivat tuolloin lehdelle nähneensä kouluttajien kohtelevan opaskoiria kyseenalaisesti.

Pekkanen kertoo, että kyse on pitkään jatkuneesta ajojahdista ja tilanteen olevan ikävä.

– Tilanne on kohtuuton. Tapauksella on yleistä merkitystä, voidaanko todistajien sanomaan luottaa.

Suomen opaskoirayhdistyksen puheenjohtaja Susanna Kovasin kertoo yhdistyksen tekevän yhteistyötä Suomen Opaskoirakoulun kanssa, eikä mitään ongelmia ole tullut ilmi.