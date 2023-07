Turkiseläimiin tarttunut lintuinfluenssa herättää huolta – Ruokavirasto: Riski koronankaltaiseen pandemiaan on vielä pieni

Lintuinfluenssaa on todettu tänä kesänä runsaasti luonnonvaraisissa linnuissa. Tartuntoja on esiintynyt paljon koko Euroopassa, erityisesti naurulokeissa.

Lintuinfluenssan tappamia lokkeja on löytynyt runsaasti ympäri Suomea kuluneen kesän aikana. Lintujen joukkokuolemia on havaittu kesän alusta esimerkiksi Salossa, Lahdessa ja Hämeenlinnan Hauholla.

Kokkolan Ullavanjärveltä löytyi perjantaina satoja kuolleita lokkeja. Lintuinfluenssan mahdollisuutta vielä selvitetään.

Sen lisäksi Ruokavirasto tiedotti torstain ja perjantain aikana lintuinfluenssatapauksista viidellä turkistarhalla. Kyse on ensimmäinen kerta, kun lintuinfluenssaa on todettu Suomessa turkiseläimissä.

Kyseessä on korkeapatogeeninen H5N1-virustyyppi.

Tutkimusprofessori Tuija Gadd Ruokavirastosta sanoo, että lintujen joukkokuolemia on ollut nyt poikkeuksellisen paljon. Etenkin turkiseläimillä havaitut tapaukset herättävät huolta. Yksittäisiä tapauksia nisäkkäillä on havaittu aiemmin luonnonvaraisissa ketuissa, saukoissa ja ilveksissä.

– Se, että nisäkästapauksia on nyt enemmän, on tietysti jonkinlainen lisääntynyt riski, Gadd sanoo.

Vaarana viruksen muuntuminen

Riskinä on, että nisäkkäisiin tarttuessaan virus muuntautuu. Silloin kohoaa myös riski siitä, että virus tarttuu aiempaa helpommin ihmiseen.

– Mutta sitähän ei kukaan tiedä, että miten, milloin ja missä se tapahtuisi, jos tapahtuu.

Gaddin mukaan Suomessa nisäkkäisiin tarttuneessa lintuinfluenssaviruksessa on löytynyt pieniä muutoksia, mutta mitään merkittäviä mutaatioita ei ole vielä havaittu.

– Toistaiseksi viruksen leviäminen on pysähtynyt nisäkkääseen. Eli nisäkäs on saanut tartunnan linnusta, mutta ei ole tartuttanut sitä toiseen nisäkkääseen.

Lintuinfluenssa voi olla vakava, kuolemaan johtava tauti ihmisellekin. Tällä hetkellä lintuinfluenssan tarttuminen ihmiseen on vielä hyvin epätodennäköistä.

– Jos sairaille linnuille altistuu runsaasti, esimerkiksi työskentelemällä sairaiden eläinten kanssa, niin silloin riski kohoaa ja pitää suojautua. Tavalliselle väestölle tämä ei kuitenkaan aiheuta vielä kohonnutta riskiä. On hyvin harvinaista, että lintuinfluenssa siirtyisi ihmiseen.

Gaddin mukaan lintuinfluenssaa on nyt runsaasti luonnossa villilinnuissa. Kaikki tapaukset eivät tule viranomaisten tietoon.

Gadd muistuttaa, että kuolleisiin lintuihin ei tule koskea eikä lemmikkieläimiä tule päästää syömään raatoja.

– Jos löytää paljon kuolleita lintuja, kannattaa ilmoittaa kunnan valvontaviranomaisille. Heidän vastuulla on hoitaa näytteet meille eteenpäin, eikä raatoihin tarvitse itse mennä koskemaan.

Viranomaiset maailmalla varoittavat

Asiantuntijat maailmalla ovat varoittaneet leviävästä lintuinfluenssasta. Chilessä lähes 9000 merileijonaa, pingviiniä ja muita merinisäkkäitä on kuollut lintuinfluenssaan tänä vuonna. Sen lisäksi Puolassa lintuinfluenssaa on löydetty vastikään kissoista.

Maailman terveysjärjestö WHO on huolestunut siitä, että H5N1-virustyyppiä on tavattu nisäkkäissä runsaasti ympäri maailmaa. Sama virustyyppi on myös Suomessa raportoitujen tapausten takana.

Ihmisillä tartuntoja on todettu Ecuadorissa, Chilessä ja Englannissa.

Pandemian mahdollisuutta ei Gaddin mukaan voida sulkea pois. Kun influenssaa on paljon liikkeellä, pandemiankin riski kasvaa.

– Sitä riskiä ei tällä hetkellä vielä ole, mutta mitä tulevaisuus tuo tullessaan, niin sitä en osaa ennustaa. Joku uusi pandemia voi syntyä, ja tämä voi tietysti olla yksi mahdollisuus. Se voi olla myös jotain aivan muuta.

Lintuinfluenssasta keskusteltiin Ylen aamussa kesäkuun lopulla. Katso tallenne: