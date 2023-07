Komentaja puolustaa Washington Postissa Ukrainan iskuja Venäjän maaperälle

Kuva: IMAGO/ZUMA Wire/ All Over Press

Ukrainan asevoimien komentaja, kenraali Valeri Zalužnyi puolustaa Washington Postin haastattelussa Ukrainan oikeutta tehdä iskuja Venäjän puolelle.

Hänen mukaansa tällaisia iskuja tehdään kuitenkin ainoastaan Ukrainassa tehdyillä aseilla.

– Tämä on meidän ongelmamme ja on meistä kiinni, kuinka tappaa vihollinen. Jos kumppanimme pelkäävät käyttää aseitaan, me tapamme omillamme. Mutta vain sen verran kuin on tarpeen.

Ukrainaa aseistaneet länsiliittolaiset ovat vaatineet, ettei niiden antamia aseita käytetä iskuissa Venäjän alueelle. Taustalla on pelko sodan laajenemisesta.

– Jotta voin pelastaa kansani, miksi minun pitää kysyä joltakulta lupa siihen, mitä tehdä Venäjän alueella? Zalužnyi ihmettelee.

Ukraina on äärimmäisen harvoin ottanut vastuuta Venäjän alueelle suunnatuista iskuista.

Zalužnyi arvostelee harvinaisessa lehtihaastattelussa jyrkkään sävyyn niitä liittolaisia, jotka ovat katsoneet, ettei Ukraina tarvitse F-16-hävittäjiä. Länsiliittolaisten omat armeijat eivät koskaan taistelisi näin, hän lisää.

Yhdysvallat on antanut muille maille vihreää valoa toimittaa F-16-hävittäjiä Ukrainaan, mutta se on toistaiseksi kieltäytynyt toimittamasta niitä itse. Hävittäjiä onkin luvassa Ukrainalle vasta ensi vuoden puolella.

Hollanti ja Tanska johtavat 11 maan koalitiota, jonka tarkoituksena on kouluttaa ukrainalaissotilaille F-16 hävittäjien käyttöä ja lopulta auttaa Ukrainaa hankkimaan niitä. Koulutus alkaa elokuussa Tanskassa.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi aiemmin tällä viikolla, että Venäjä katsoo länsimaiden Ukrainalle antamat F-16-hävittäjät ”ydinuhkaksi”. Hän perusteli tätä sillä, että yhdysvaltalaisvalmisteisiin F-16-hävittäjiin voidaan rakentaa kyky kuljettaa ydinaseita.