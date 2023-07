Kaliforniassa voidaan mitata sunnuntaina maapallon mittaushistorian lämpöennätys – samalla rankkasateet koettelevat Aasian maita

Myös Eurooppaan on odotettavissa uusi helleaalto ensi viikolla.

Helteet koettelevat Eurooppaa ja Yhdysvaltoja samalla, kun rankkasateet runtelevat Etelä-Koreaa ja Intiaa.

Yhdysvalloissa seurataan lämpötilaa erityisesti Kalifornian Kuolemanlaaksossa – elohopea voi nousta sunnuntaina jopa 55 celsiusasteeseen. Kyseessä olisi tuolloin koko maapallon mittaushistorian lämpöennätys.

Yhdysvaltain ilmatieteenlaitoksen mukaan Kuolemanlaakson Furnace Creekissä lämpötila nousee 53,8–55 asteeseen.

Mittaushistorian lämpöennätys on kuitenkin kiistanalainen. Maailman meteorologian laitoksen (WMO) ilmoittama virallinen ennätys on niinikään Furnace Creekissä mitattu 56,6 celsiusastetta vuodelta 1913. Useat tutkijat ovat kyseenalaistaneet virallisen lämpöennätyksen, ja vaihtoehtoisesti lämpöennätykseksi on esitetty Furnace Creekissä heinäkuussa 2021 mitattu 54,4 astetta.

Yhdysvalloissa viranomaiset varoittavat Reutersin mukaan, että tukala helleaalto jatkuu ensi viikolle asti. Lämpötilojen ennustetaan nousevan lauantaina useassa osavaltiossa yli 40 celsiusasteeseen.

Hellevaroituksia on annettu ainakin Floridaan, Texasiin, Kaliforniaan ja Washingtonin osavaltioihin, joissa asuu yhteensä 113 miljoonaa amerikkalaista.

Helleaalto saapuu myös Eurooppaan

Italian terveysministeriö on antanut hellevaroituksen maan suurimpiin kaupunkeihin. Lämpötilan odotetaan nousevan lähipäivinä yli 40 asteen.

Uusi helleaalto saapuu myös Euroopan mantereelle ensi viikon alussa ja useita lämpöennätyksiä voi rikkoutua, Euroopan avaruusjärjestö ESA varoittaa.

ESA seuraa maa- ja merilämpötiloja satelliittien kautta.

Avaruusjärjestö ennakoi BBC:n mukaan, että ennätyksellisiä lämpötiloja voidaan mitata ensi viikon aikana Italiassa, Espanjassa, Ranskassa, Saksassa ja Puolassa.

Esimerkiksi Italian lämpöennätys, 48,8 astetta, mitattiin Sisiliassa vuonna 2021.

Myös Kreikassa on raportoitu tukahduttavasta kuumuudesta, jonka odotetaan jatkuvan. Perjantaina Ateenan Akropolis suljettiin korkeiden lämpötilojen vuoksi.

Rankkasateita Etelä-Koreassa ja muualla Aasiassa

Rankkasateet koettelevat Etelä-Koreaa jo kolmatta päivää.

Ainakin seitsemän ihmistä on kuollut ja useita on loukkaantunut rankkasateiden aiheuttamien maanvyörymien seurauksena, uutistoimisto Reuters kertoo.

Lisäksi yli 7 000 ihmistä on evakuoitu.

Lauantain vastaisena yönä yli 800 ihmistä evakuoitiin, kun yli äyräidensä täyttynyt pato aiheutti voimakkaan tulvan Chungcheongin maakunnassa.

Maan pääministeri Han Duck-soo on määrännyt sotilaita auttamaan pelastustyössä.

Myös esimerkiksi Intiassa vuotuiset monsuunisateet ovat aiheuttaneet tulvia.

Delhin sademäärä on ollut 1. kesäkuuta alkaneella sadekaudella Reutersin mukaan 91 prosenttia normaalia korkeampi. Alueella on satanut heinäkuun alusta alkaen 309 millimetriä. Intian ilmatieteen laitoksen mukaan kyse on suurimmasta sademäärästä ainakin 12 vuoteen.

Delhin alueen ja muun Pohjois-Intian tulvissa ja maanvyöryissä on kuollut ainakin 91 henkilöä.