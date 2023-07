Taksi Helsingin autoja kopioivia valetakseja liikkuu Helsingissä, kuljettajat pyytävät ylihintaa ja voivat syyllistyä epäasiallisuuksiin

Taksi Helsinki on saanut useita kymmeniä ilmoituksia valetakseista, joissa on Taksi Helsingin logot ja kyltit.

Suomeen on rantautunut valitettava taksialan ilmiö: valetaksit.

Facebookissa esimerkiksi Puskaradio Helsinki -ryhmässä varoiteltiin perjantaina autoista, jotka on naamioitu Taksi Helsingin virallisiksi takseiksi, vaikka eivät niitä ole. Autoissa on kommenttien perusteella ollut taksifirman logot, tarrat ja katolla olevat keltaiset taksikyltit.

Ilmiö on huomattu Taksi Helsingillä. Toimitusjohtaja Juha Pentikäisen mukaan he ovat saaneet useita kymmeniä ilmoituksia Taksi Helsingin autoja kopioivista valetakseista jo joidenkin kuukausien ajan.

Ilmiöstä on saatu viitteitä jo vuosi sitten.

– Todella valitettava ilmiö sekä meille että asiakkaille. Vanhan brändimme ulkoasua on kopioitu, ja etenkin yön pimeinä tunteina ne ovat voineet näyttää uskottavilta, Pentikäinen kertoo.

Valetaksien kuljettajat ovat Pentikäisen tietojen mukaan laskuttaneet matkasta korkeita summia. Valekuljettajilla on myös ollut tavallista heikompi aluetuntemus, asiakkaita on kuljetettu vääriin paikkoihin, tai he eivät ole osanneet käyttää navigaattoria lainkaan.

– Ikävimmät tapaukset liittyvät valekuljettajien epäasialliseen tai vaaralliseen käytökseen etenkin naisia kohtaan.

Valetaksit ovat Taksi Helsingin tietojen mukaan pääosin luvallisia takseja.

– Mutta he haluavat erehdyttää asiakasta luulemaan, että olisivat meidän autoja, Pentikäinen sanoo.

Huijarit ovat uskottavia

Valetakseihin on kopioitu muun muassa Taksi Helsingin autojen kyljissä olevia tarroja ja logoja. Osa valetakseista on ulkonäöllisesti erittäin uskottavia.

– Valetaksiin on esimerkiksi vaihdettu Taksi Helsinki -nimen tilalle Taksi Helsingi.

Pentikäisen mukaan kaikkien Taksi Helsingin virallisten autojen sivulaseihin on painettu hintatiedot. Niiden pitäisi vastata summaa, jonka kuljettaja matkasta laskuttaa.

Pentikäisen mukaan Taksi Helsingin kuljettajia on ohjeistettu tarjoamaan kuittia asiakkaalle aina. Kuitti on aina saatavissa viralliselta matkalta.

– Kuitti kannattaa ottaa aina, ja katsoa, että siinä täsmäävät päivämäärät, yrityksen nimet ja summat. Myös takseissa näkyvää taksamittaria kannattaa seurata, Pentikäinen neuvoo.

Tilaamalla varmistaa oikean taksin

Taksi Helsingin kuljettajilla on viralliset työasut, joissa lukee yrityksen nimi. Takseissa on myös näkyvillä Taksi Helsinki Oy:n myöntämät kuvalliset kuljettajakortit, joissa lukee muun muassa kuljettajan nimi.

Yrityksen viralliset autot ovat väriltään valkoisia tai mustia.

Taksin tilaaminen sovelluksen tai puhelinsoiton kautta on Pentikäisen mukaan selkein tapa varmistaa, että saa mitä tilaa.

– Tällainen varmistelu toki vaatii asiakkailta lisähuomiota, ja on heille ei-toivottu rasite.

Yritys tekee viranomaisille ilmoituksen kaikista valetakseista, joista he saavat tiedon.

Avaa kuvien katselu Taksi Helsingin kuljettajilla on aina yrityksen työasu päällä. Kuvassa yrityksen auto ja kuljettaja kesäkuun brändiuudistuksen jälkeen. Kuva: Taksi Helsinki

Valekuljettajia hankalaa saada kiinni

Taksi Helsinki teki kesäkuun alussa brändiuudistuksen. Yksi syy tähän oli valetaksi-ilmiön kitkeminen.

– Sanat ”taksi” ja ”Helsinki” ovat vaikeasti suojattavissa. Nyt autotarrat tehtiin niin, että niissä on tietty selkeä visuaalinen ilme, jotta logon tunnistaa helposti.

Valetaksien kuljettajia on hankala saada kiinni, jos heistä ei jää kuvia tai todisteita.

– Joko kuittia ei saa lainkaan, tai jos saa, niin siinä on puhelinnumeroita, joista kukaan ei vastaa.

Suomessa kopiointia on Pentikäisen käsityksen mukaan kohdistunut eri yrityksiin etenkin isoimmissa kaupungeissa.

Muualla maailmassa valetakseja on nähty jo vuosia.

– Esimerkiksi Taksi Stockholmin autoja on kopioitu jo pitkään.

Radio Suomen liikenneillassa viime marraskuussa keskusteltiin taksialan tulevaisuudesta.

Oletko kohdannut valetakseja? Voit keskustella aiheesta 16. heinäkuuta 2023 kello 23 asti.