Suurlähettiläs Mikko Hautala: ”Suomen ja Yhdysvaltojen suhde on vahvempi kuin se koskaan aikaisemmin historiassa on ollut”

Suomen Yhdysvaltain-suurlähettiläs Mikko Hautala saapuu haastatteluun Seinäjoen Kansalaistorille hektisen viikon päätteeksi.

– Etelä-Pohjanmaa tuntuu suoraan sanottuna paratiisimaiselta paikalta. Lämpötila on juuri sopiva, eikä ole sitä kovaa kosteutta mitä Washington DC:ssä on. On hirvittävän rentouttavaa levätä omassa sielunmaisemassa, Hautala huokaa.

Hautala oli näkyvästi esillä Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin Suomen vierailulla. Hän vastaanotti supervallan presidenttiä lentoasemalla ja istui neuvottelupöydässä.

Muutama päivä vierailun jälkeen kuva Suomen ja Yhdysvaltain suhteesta on selkeä.

– Me olemme liittolaisia ja suhteemme on vahvempi kuin se koskaan aikaisemmin historiassa on ollut. Olemme tavallaan uudella sivulla siinä asiassa.

Talous entistäkin tärkeämmässä osassa

Hautalan mukaan vierailun tärkeä havainto on myös se, että kyse ei ole pelkästään puolustusyhteistyöstä.

Venäjän kaupan tyrehdyttyä Yhdysvallat on kasvamassa Suomen suurimmaksi vientimarkkinaksi.

– Meidän pitäisi viiden vuoden sisällä päästä Yhdysvaltain kaupassa kestävästi samalle tasolle kuin muut pohjoismaat. Tanskalla, Norjalla ja Ruotsilla on vahvempi läsnäolo niillä markkinoilla. Pitäisi tehdä tasohyppy ja päästä nykyisestä isompiin lukuihin. Silloin kauppa kompensoisi Venäjän kaupan menetyksen.

Lähivuosien iso tehtävä ei kuitenkaan Hautalan mukaan ole helppo, koska markkinoille pääsy edellyttää suomalaisilta yrityksiltä kovaa kilpailukykyä.

– Vierailu antoi meille hyvän pohjan edetä näissä asioissa. Suomi on Yhdysvalloille tärkeä kumppani, Biden sanoi sen useasti ja tiedän että hän myös tarkoitti sitä, Hautala lisää.

Avaa kuvien katselu Mikko Hautala, pääministeri Petteri Orpo ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Kuva on Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin kanssa käydystä neuvottelusta 13.7.2023. Kuva: EPA-EFE / Kimmo Brandt

Puhumassa Körttiseuroissa

Siionin virren veisaus kuuluu viereisen Lakeuden Ristin puistosta, jossa parhaillaan vietetään herännäisyyden, eli körttiläisyyden, vuosittaisia Herättäjäjuhlia.

Mikko Hautala on yhtenä puhujana juhlien päätösseuroissa.

– Minulla on perhetaustaa herännäisyydessä. Lakeuden Risti on kaste- ja rippikirkkoni, eli palaan niin sanotusti kotiin.

Hautala kertoo, että Suomen tuoreen hallituksen alkumetrien kompastelut eivät ole jääneet Yhdysvalloissa huomaamatta.

– Poliittinen keskustelu havaitaan Yhdysvalloissa myös. Keskustelu rasismista on erilaista, mitä täältä on totuttu kuulemaan. En kuitenkaan nostaisi sitä toistaiseksi kovin isoksi asiaksi, koska rasismi ei ole Yhdysvalloissa tuntematon keskustelunaihe. Se voi vaikuttaa, jos se kestää kauan.

Hallituksen virkamiehenä Hautala luonnehtii hallitusohjelmaa ja sen ulko- ja turvallisuuspoliittista osuutta ”äärimmäisen hyväksi”.

Ei pyyntöjä presidenttiehdokkaaksi

Suomen ensi vuoden presidentinvaalien ehdokasspekulaatioissa Hautalan nimi on nostettu esiin aikaisemmin. Viime elokuussa Ylen haastattelussa hän oli ehdokkuuden suhteen vaitonainen.

Hän sanoo nyt, että yksikään puolue ei ole lähestynyt ehdokasasialla.

– Minä olen suurlähettiläs ja asun tällä hetkellä 7 000 kilometrin päässä, enkä koe että tämä asia minua koskee.

Hautalan mukaan spekulaatiot hänen ehdokkuudestaan heijastavat oikeistopuolueiden huolta siitä, että välttämättä ei löydy ehdokasta, joka pystyisi yhdistämään oikeistopuolueita toisella kierroksella.

– Minua ei ole kukaan lähestynyt tällä asialla. Uskon ja pidän ihan selvänä, että puolueet asettavat itse nämä ehdokkaansa. Kuten sanottua, minulla on aika tukeva poliittinen vallihauta minun ja Suomen välissä, ja se on Atlantin valtameri, Hautala päättää.