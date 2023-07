”Luottamus on kokenut kovan kolauksen”, sanoo Henriksson HBL:lle – puolueiden välillä suuria erimielisyyksiä ilmaisun rajoista

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kommentoi, että luottamus on kokenut kovan kolauksen. Eilen puolueen eduskuntaryhmä julkaisi tiedotteen, jossa se kertoi olevansa erittäin huolissaan hallituksen toimintakyvystä.

Opetusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kommentoi Hufvudstadsbladetille, että puolueen luottamus hallitukseen on kokenut kovan kolauksen. Eilen ruotsalainen eduskuntaryhmä tiedotti, että se on erittäin huolissaan hallituksen toimintakyvystä.

Eduskuntaryhmässä koetaan Henrikssonin mukaan todella epämiellyttävinä valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) rasistiset kirjoitukset. Myöhään perjantai-iltana RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickström luonnehti Ylelle hallituksen vallitsevaa tilannetta ”erittäin vakavaksi”.

Anna-Maja Henriksson kertoo HBL:n mukaan, että eduskuntaryhmässä erityisen epämiellyttävinä on koettu Purran blogin viittaukset burkaan pukeutuneista naisista ”mustina säkkeinä”. Purra totesi eilisessä tiedotustilaisuudessaan, että hänen tekstinsä tarkoitus oli ottaa kantaa naisten asemaan.

– Ilmeisesti on niin, että RKP:n ja perussuomalaisten välillä on suuria erimielisyyksiä siitä, miten ilmaista itseään ja mihin raja vedetään. Tämä on syy siihen vakavaan tilanteeseen, jossa olemme, sanoo Henriksson HBL:lle.

Puolueen hallitustulevaisuus epäselvä

Rasistiset kirjoitukset ja niitä seuranneet keskustelut ovat ajaneet puolueen nyt tilanteeseen, jossa se ei ole varma siitä, pystyykö jatkamaan hallituksessa.

RKP:n eduskuntaryhmä painottikin perjantaisessa tiedonannossaan, että he edellyttävät jokaisen ministerin puolueineen yksiselitteisesti irtisanoutuvan rasismista.

– Minkäänlaisille tulkinnanvaraisuuksille tai vihjailuille ei ole sijaa, eduskuntaryhmän julkaisussa sanotaan.

RKP odottaa nyt Orpolta vakavia keskusteluita

RKP:n eduskuntaryhmä tapasi eilen etäkokouksessa, jossa se ei tehnyt suoranaista ratkaisua hallitusjatkostaan. Puolueen eduskuntaryhmä päätyi siihen, että se toivoi pääministeri Petteri Orpoa (kok.) käymään vakavia keskusteluita hallituspuolueiden kanssa.

Eduskuntaryhmä halusi kuitenkin antaa Orpolle aikaa, sillä sekä Purran että Orpon ulkomaanmatkojen vuoksi laajoja keskusteluita haasteiden tiimoilta ei olla voitu käydä.

Vasta keskustelujen jälkeen RKP:n eduskuntaryhmä pystyy ratkaisemaan sen, pystyykö se jatkamaan hallituksessa.