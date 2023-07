Elohopea voi hipoa Sardiniassa ensi viikolla 50 astetta – Etelä-Euroopan lämpöaalto voimistuu ensi viikolla

Etelä-Euroopan helleaalto jatkuu ja voimistuu ensi viikolla, Britannian yleisradioyhtiö BBC ja uutistoimisto Reuters kertovat.

Paahteista hellettä on luvassa ainakin Italiaan, Kreikkaan, Balkanille ja Turkkiin, italialainen meteorologi Giulio Betti kertoo BBC:lle. Korkein lämpöpiikki osuu erityisesti keskiviikon ja sunnuntain välille.

Italian terveysministeriö on antanut hellevaroituksen 16 suurimpaan kaupunkiin, mukaan lukien Rooma, Bologna ja Firenze.

Italian terveysministeri Orazio Schillaci ohjeistaa ihmisiä pysymään sisätiloissa kello 11 ja 18 välillä.

– Colosseumiin meneminen 43 asteen helteessä ei ole suositeltavaa, varsinkaan ikäihmisille, Schillaci sanoo Il Messaggero -lehdelle.

Italian median mukaan lämpötila voi nousta Sardiniassa ensi viikolla jopa 48 asteeseen. Tämä on lähellä Euroopan mittaushistorian ennätystä 48,8 celsiusta, joka mitattiin Sisiliassa vuonna 2021.

Kreikassa lämpötila on noussut vähintään 40 asteeseen viime päivinä. Ateenan suosituin nähtävyys Akropolis suljettiin perjantaina ja lauantaina päivän kuumimpina ajankohtina.

Avaa kuvien katselu Turisteja suljetun Akropoliksen edustalla 14. heinäkuuta. Kuva: Spyros Bakalis / Lehtikuva

Avaa kuvien katselu Punainen Risti jakoi vesipulloja Akropoliksen edustalla 14. heinäkuuta. Kuva: Spyros Bakalis / Lehtikuva

Kanariansaarten La Palmalla on evakuoitu ainakin 4000 ihmistä lauantaina alkunsa saaneen maastopalon vuoksi. Maastoa on palanut ainakin 4500 hehtaaria.

Muualla Espanjassa viranomaiset varoittavat maastopaloriskistä. Nukkuminen voi olla vaikeaa öisin, sillä lämpötilan ei odoteta putoavan alle 25 asteen.

Lämpötila nousee Etelä-Espanjassa jopa 44 asteeseen Guadalquivirin laaksoon Sevillan läheisyydessä.

Avaa kuvien katselu Maastopalo leviää hallitsemattomasti La Palmalla. Kuva: Fernando Astasio / AOP

Maailman lämpöennätys voi mennä rikki Kaliforniassa

Kalifornian Kuolemanlaaksossa elohopea voi nousta sunnuntaina jopa 55 celsiusasteeseen Furnace Creekissä. Kyseessä olisi koko maapallon mittaushistorian lämpöennätys.

Mittaushistorian lämpöennätys on kiistanalainen. Maailman meteorologian laitoksen (WMO) ilmoittama virallinen ennätys on niin ikään Furnace Creekissä mitattu 56,6 celsiusastetta vuodelta 1913. Useat tutkijat ovat kyseenalaistaneet tämän, ja vaihtoehtoisesti lämpöennätykseksi on esitetty Furnace Creekissä heinäkuussa 2021 mitattu 54,4 astetta.

Hellevaroituksia myös Aasiassa

Lämpötilojen odotetaan nousevan sunnuntaina ja maanantaina osissa itäistä Japania 38–39 asteeseen. Maan ilmatieteenlaitos varoittaa, että maassa voidaan nähdä ennätyslämpötiloja.

Myös Kiinassa on sunnuntaina varoitettu lämpötiloista, jotka voivat nousta Xinjiangin maakunnassa 40–45 asteeseen ja Guangxin alueella 39 asteeseen.