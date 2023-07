Suomen islamilaiset yhdyskunnat ja järjestöt vaativat hallitukselta konkreettisia tekoja rasismin ”nollatoleranssin” suhteen

Kannanoton on allekirjoittanut yhteensä 26 yhdyskuntaa ja järjestöä.

Suomen islamilaiset yhdyskunnat ja järjestöt julkaisivat yhtesen kannanoton, jossa vaaditaan hallitukselta ”nollatoleranssin” eteen konkreettisia tekoja.

– Vetoamme Suomen hallitukseen ja erityisesti pääministeri Petteri Orpoon (kok), että he tuomitsisivat aktiivisemmin avoimen vihapuheen normalisoinnin ja toimisivat rasistisen ajattelun kitkemiseksi, kannanotossa kirjoitetaan.

– Näin vakavassa asiassa ei pitäisi jättää mitään tulkinnan varaan, kirjoituksessa todetaan.

Kannanotossa tuomitaan valtiovarainministeri Riikka Purran (ps) vuoden 2019 blogikirjoitus. Kannanotossaan järjestöt ja yhdyskunnat kuvailevat Purran arvostelleen kyseisessä kirjoituksessa musliminaisten pukeutumista rasistisesti, alentavaan ja syrjivään sävyyn.

Purra on aiemmin pyytänyt anteeksi 15 vuoden takaisia kirjoituksiaan. Sen sijaan hän ei ole pahoitellut tätä syrjiväksi koettua blogitekstiään.

Pääministeri Orpo on kertonut keskustelleensa Purran kanssa tästä vuonna 2019 kirjoittamasta tekstistä, jossa Purra pohtii maahanmuuttajanaisten pukeutumista burkaan. Orpo on todennut, ettei itse käyttäisi samanlaista kieltä, mitä Purra on kyseisissä teksteissä käyttänyt.

Kannanotossa painotetaan, että Suomessa on uskonnonvapauslaki. Sen mukaan jokainen saa harjoittaa omaa uskontoaan.

– Siihen sisältyy vapaus pukeutua uskontonsa mukaisesti, kannanotossa sanotaan.