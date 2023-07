Lempäälä alkaa maksaa niin paljon lasten kotona hoitamisesta, että lähes 200 perhettä haluaa jäädä kotiin

Lempäälä tarjoaa pilottiin osallistuville perheille kuntalisää, joka on 400 euroa kuukaudessa ensimmäisestä lapsesta. Kokeilun toivotaan helpottavan päiväkotien ruuhkia.

Tampereen lähellä sijaitsevassa Lempäälän kunnassa on tällä hetkellä 24 000 asukasta, ja asukasluku kasvaa nopeasti. Kasvun seurauksena kunnan päiväkodit ovat täpötäynnä. Helpotuksena ruuhkaan Lempäälä kokeilee Suomessa yhä harvinaisempaa tukea eli kotihoidontuen kuntalisän maksamista elokuusta alkaen.

Lempäälä tarjoaa syksyn pilottiin osallistuville perheille kuntalisää, joka on 400 euroa kuukaudessa ensimmäisestä lapsesta. Mikäli lapsella on alle 5-vuotiaita sisaruksia, myös heidät tulee hoitaa kotona. Sisaruksista maksetaan tukea sata euroa lapselta. Lisäksi perhe saa Kelasta kotihoidon tukea.

Kokeiluun ilmoittautuneiden perheiden määrä yllätti kunnan. Lempäälän sivistysjohtaja Nina Lehtinen kertoo, että mukana on 199 perhettä, joissa on yhteensä 260 lasta. Perheiden lapsista 75 prosenttia on alle 3-vuotiaita.

Alle 3-vuotiaat tarvitsevat varhaiskasvatuksessa enemmän hoitajia kuin yli 3-vuotiaat, eli etenkin heidän hoitamisensa kotona säästää kunnan päivähoitopaikkoja. Lehtisen mukaan kokeilu näkyikin heti päivähoidossa.

– Meillä on parempi tilanne kuin aikoihin. Vapaita paikkoja ei juuri ole, mutta niitä on enemmän kuin koskaan, Lehtinen sanoo.

Ilman kokeilua kasvukunnan päivähoito olisi ollut vaikeuksissa. Laskennallisesti Lempäälä olisi tarvinnut lähes 380 päivähoitopaikkaa nykyistä enemmän, jos kaikki kotona hoidettavat lapset olisivat tulleet hoitoon.

Osa lapsista on jo kotihoidossa, eikä vielä tiedetä, kuinka monta varhaiskasvatuksen paikkaa tarkalleen ottaen pilotti säästää.

Kokeilu voi käytännössä jopa siirtää uusia päiväkoti-investointeja, jos lapset mahtuvat nykyisiin päiväkoteihin. Lahtisen mukaan kokeilu auttaa myös varhaiskasvatuksen työntekijäpulassa.

Tavallista suurempi tuki

Lempäälän maksama 400 euron kuntalisä on tavallista suurempi. Esimerkiksi Valkeakoskella kuntalisä on 200 euroa. Lasten kotihoidon tuen kuntalisän suuruus oli Suomessa vuonna 2020 keskimäärin 171 euroa lapselta.

Yle kertoi tammikuussa, että kuntalisää maksoi viime vuonna noin viidennes kunnista. Huippuvuosina 2012–2014 maksajia oli lähes kolmannes. Viime vuosina on keskusteltu siitä, miten kotihoidon tuki voi vaikuttaa naisten työllistymiseen ja ansioihin.

Lempäälässä kuntalisästä tehdään tutkimus, jossa katsotaan kokonaiskuvaa. Perheet ovat jo kertoneet kotihoidon tärkeimmiksi syiksi sen, että he kokevat lapsen olevan liian pieni päivähoitoon, halun hoitaa lapset kotona ja 400 euron kuntalisän merkittävyyden.

