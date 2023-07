Mongolialainen metallisensaatio The HU ylistää Tšingis-kaania ja sukeltaa shamanismin syövereihin: ”Me kunnioitamme taivasta ja luontoa”

Muutama vuosi sitten maailman metallipiirejä kohahdutti aivan uudenlainen ilmiö: mongolialaisen The HU -yhtyeen Yuve Yuve Yu- ja Wolf Totem -kappaleista tehdyt musiikkivideot keräsivät pikaisessa tahdissa kymmeniä miljoonia katsojia. Wolf Totem teki samalla myös historiaa: vuonna 2019 se kiipesi ensimmäisenä mongolialaisena kappaleena Billboardin digitaalisen hard rock -listan ykköseksi.

Perinteisten mongolialaisten instrumenttien ja raskaan musiikin eksoottinen yhdistelmä herätti myös kansainvälisten metallisuuruuksien kiinnostuksen, ja pian The HU tekikin yhteistyötä Papa Roachin Jacoby Shaddixin ja Halestormin Lzzy Halen kaltaisen arvostettujen metallivokalistien kanssa.

Mongolialaismetallin voittokulku jatkuu: tänä kesänä The HU on esiintynyt Hellfestin ja Tuskan kaltaisilla jättifestivaaleilla, ja syksymmällä yhtye suuntaa kolmisenkymmentä konserttia kattavalle Yhdysvaltain kiertueelle.

Avaa kuvien katselu The HU vuosimallia 2023. Perinnesoittimia edustaa muun muassa morin khuur -jousisoitin. Kuva: Khishigsuren Baasan

Kurkkulaulu kohtaa sähkökitaran

Jokunen vuosi sitten mongolialaisen Altan Urag -yhtyeen folk rockia kuultiin Netflixin Marco Polo -sarjassa, mutta muutoin kolmen ja puolen miljoonan asukkaan Mongolia ei loista kansainvälisen rock-musiikin kentällä. The HUta voisi siis pitää kotimaassaan selvänä suunnannäyttäjänä.

– Mongolialaisessa kulttuurissa metallimusiikki on todella nuori ilmiö. Meidän sukupolvemme lanseeraama hunnu rock on aiempaan verrattuna erilaista: se on sekoitusta perinteisestä mongolialaisesta kansanmusiikista ja rockista, Tuska-festivaalilla tavoitettu, yhtyeen perustajajäseniin kuuluva Galbadrakh Tsendbaatar eli Gala kiteyttää.

Ja varsin erilaisesta musiikkityylistä hunnu rockissa eli suomalaisittain hunnirockissa kyse onkin. The HUn instrumentaatioon kuuluu muun muassa hevosen häntäjouhista tehty, morin khuur -niminen perinteinen mongolialainen jousisoitin, jonka karheaa ääntä käytetään edelleen rauhoittamaan synnytysstressistä kärsiviä kameliäitejä.

Avaa kuvien katselu The HUn lavameininkiä tänä vuonna Sveitsissä. Kuva: Peter Klaunzer / EPA

Avaa kuvien katselu The HUn Nyamjantsan Galsanjamtsin soittaa morin huur -jousisoitinta lavalla. Kuva: Julien Reynaud / AOP

Monessa The HUn kappaleessa sähkökitaroiden modernit soundit taas säestävät arkaaista kurkkulaulua, johon Galbadrakh Tsendbaatar on erikoistunut. Tsendbaatarin kurkkulaulu edustaa khoomei-tyyliä: siinä yksi ihminen pystyy tuottamaan samanaikaisesti päällekkäisiä ääniä.

– Kurkkulaulun oppiminen vie aikaa ja sitä pitää treenata todella paljon. Khoomeihin liittyy oleellisena osana liittyy ihmisen ja luonnon välinen suhde. Ideana on, että ihminen jäljittelee luonnon ääniä, kuten sadepisaroiden putoamista tai tuulen suhinaa. Kurkkulaulu on mielestäni hyvin kaunis konsepti.

The HUn kohdalla erilaisten tyylilajien ja aikakausien yhteentörmäys ei ole niin rajua kuin voisi luulla.

– Osalla käyttämistämme perinteisistä soittimista on takanaan tuhansien vuosien mittainen historia, mutta jotkut niihin liittyvistä rytmeistä ovat aivan samanlaisia kuten rockissa ja metallissakin, Tsendbaatar toteaa.

The HUn musiikista löytyy myös vahva henkinen ulottuvuus, joka liittyy shamanismiin.

– Shamanismi on ollut vuosisatojen ajan osa mongolialaisten jokapäiväistä elämää ja nyt se tulee esille myös hunnu rockissa. Me kunnioitamme taivasta ja luontoa.

Avaa kuvien katselu Galbadrakh Tsendbaatarin sormusta koristaa mongolialaisille tärkeä symbolinen taruolento. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Tšingis-kaani on kansallissankari

The HUn ytimessä ovat nimenomaan perinteet ja ikivanha mongolialainen paimentolaiskulttuuri. Esimerkiksi This Is Mongol -biisissä lauletaan esi-isien siunauksesta, traditioista ja luonnosta sekä hehkutetaan omaa kotimaata oikein olan takaa: jos joku kirjoittaisi Mongolialle uuden kansallislaulun, se olisi tässä.

– The HUn kautta me nimenomaan pyrimme esittelemään maailmalle mongolialaisia perinteitä ja mongolialaista kulttuuria, Galbadrakh Tsendbaatar kiteyttää.

This Is Mongolissa viitataan myös ”Lord Chinggisin” ja vuonna 2019 The HU teki valloittajakaanille oman nimikkokappaleensakin, The Great Chinggis Khaanin.

1200-luvulla vaikuttanut Temüdžinin eli Tšingis-kaani teki Mongoliasta jättiläisvaltion, jonka edessä polvistui puolet silloisesta tunnetusta maailmasta. Sotaretkillä tapettiin valtava määrä ihmisiä ja tuhottiin kokonaisia kaupunkeja, mutta mongolialaisille Tšingis-kaani on kansallissankari, melkeinpä jumalhahmo, joka nosti hajanaiset paimentolaisheimot maailmankartalle.

– Tšingis-kaani on todella tärkeä henkilö kaikille mongolialaisille. Jotkut hänen luomansa asiat ovat merkittäviä nykypäivänäkin: esimerkiksi silkkitie yhdistää edelleen toisiinsa Aasian ja Euroopan. Kunnioitamme Tšingis-kaanin perintöä: hän toi ihmiset samaan valtakuntaan, yhteisen lipun alle.

The HUn jäsenet ovat opiskelleet Mongoliassa musiikkia, joten Galbadrakh Tsendbaatar on hyvin perillä länsimaisesta klassisen musiikin perinnöstä, rockista ja metallista puhumattakaan.

– Minulle tärkeitä metallinimiä ovat Metallica, Pantera, Sepultura sekä System of a Down.

Ei siis mikään ihme, että The HUn tuoreella, maaliskuussa ilmestyneellä Black Thunder -kappaleella esiintyy System of a Downin vokalisti Serj Tankian.