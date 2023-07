Mies makasi seitsemän kuukautta kuolleena asunnossaan Helsingin Vallilassa – vuokranantaja kieltäytyi menemästä sisään asuntoon

Mehehtyneen miehen naapurin mukaan miehellä ei ollut enää ystäviä elämässään. Svenska Yle on haastatellut kaikkia talon asukkaita. He pysyvät nimettöminä aiheen arkaluonteisuuden vuoksi.

Mies makasi seitsemän kuukautta kuolleena asunnossaan Helsingin Vallilassa kuluneen talven aikana, kertoo Svenska Yle.

Kaksikerroksisen asuintalon naapurit havahtuivat vuodenvaihteen jälkeen siihen, että he eivät olleet nähneet miestä kuukausiin. Myös miehen postilaatikko oli täynnä.

Yksi naapureista otti yhteyttä talon vuokranantajaan Hekaan ja ilmoitti olevansa huolissaan miehestä.

– He vastasivat vain, että he eivät voi tehdä mitään, koska he eivät saa mennä asuntoon. Kehotin heitä soittamaan poliisille, sanoo ihmeissään ollut naapuri.

Naapuri kertoo, ettei hän itse soittanut poliisille, vaan luotti Hekan vievän asiaa eteenpäin.

Huhtikuun lopulla Heka teki talon huoneistossa savupiipputarkastuksia tulevaa remonttia varten. Tarkastaja löysi kuolleen miehen.

– Kun hän avasi oven, hän sanoi, että haju oli kauhea. Käskin hänen soittaa poliisille, kertoo naapuri.

Helsingin poliisin tutkinnan mukaan mies oli kuollut viime syyskuussa. Kuolinsyytä tutkitaan edelleen, mutta tapauksessa ei epäillä rikosta. Mies kuoli todennäköisesti luonnollisten syiden takia.

Helsingin poliisi ei tiedä, oliko miehestä tehty katoamisilmoitusta ennen hänen löytymistään.

Kiinteistölakimiehen mielestä vuokranantaja toimi oikein

Hekan Etelä-Helsingin asuntojen aluepäällikkö Päivi Jokinen on tietoinen tapauksesta.

– Minulle on tiedotettu tapauksesta – mutta en voi kommentoida sitä tarkemmin, Jokinen sanoo ja viittaa asukkaan yksityisyyden suojaan.

Hän kertoo, että vuokranantaja ei pääse valituksen vuoksi sisään vuokralaisen asuntoon, vaan tähän on lupa ainoastaan poliisilla.

– Periaatteessa se toimii niin, että teet ilmoituksen poliisille, joka sitten pyytää vuokranantajaa auttamaan, eli käytännössä avaamaan oven.

Yksi toiminto, jonka vuokranantaja voi tehdä, on yrittää ottaa yhteyttä asukkaaseen esimerkiksi koputtamalla oveen.

Heka ei ilmoita tällaisista tapauksista automaattisesti poliisille.

– Otamme yhteyttä viranomaisiin, jos katsomme sen tarpeelliseksi. Asukkaat voivat olla poissa asunnosta esimerkiksi loman takia, Jokinen sanoo.

Kiinteistölakimies Marina Furuhjelmin mukaan huoli asunnossa asuvasta henkilöstä ei ole vuokranantajan asia. Vuokranantaja voi mennä asuntoon vain tarkastaakseen asunnon kuntoa.

– Jos joku on tehnyt huolestuttavan ilmoituksen ja vuokralainen on paikalla ja voi hyvin, voi vuokralainen tehdä ilmoituksen vuokranantajalle kotirauhan rikkomisesta, Furuhjelm sanoo.