Hollywood-tähtien lakko voi siirtää odotettujen elokuvien ja sarjojen julkaisua – Gladiator 2 ja White Lotus vaaravyöhykkeellä

Viime torstaina monet Hollywoodin tähtinäyttelijät mukaan lukien Emily Blunt ja Matt Damon kävelivät ulos kesken Christopher Nolanin odotetun Oppenheimer-elokuvan Lontoon ensi-illan.

Oppenheimer-elokuvan ohjaaja Nolan kertoi yleisölle ennen elokuvan esittämistä, että ”valitettavasti näyttelijät ovat lähteneet kirjoittamaan kylttejään lakkomarssille”.

Hollywood-näyttelijöitä sekä televisio- ja radioartisteja edustava ammattiliitto SAG-AFTRA ilmoitti myöhään torstaina Suomen aikaa, että ammattiliiton neuvottelut studioiden ja suoratoistopalveluiden kanssa olivat päättyneet tuloksettomina ja näyttelijät aloittaisivat lakon keskiyöllä Los Angelesin aikaa.

SAG-AFTRAan kuuluu noin 160 000 esiintyjää.

Avaa kuvien katselu Näyttelijöitä edustavan ammattiliiton SAG-AFTRAn puheenjohtaja Fran Drescher lakkomarssilla 14. heinäkuuta. Kuva: Giles Harrison/London Entertainment/Shutterstock/All Over Press

Näyttelijät taistelevat suurista asioista. He toivovat saavansa reilumman osuuden suoratoistopalveluiden voitoista ja paremmat työskentelyolot. Lisäksi ammattiliitto haluaa suojella näyttelijöitä siltä, että heidän työtään ei korvata tekoälyn avulla luoduilla jäljennöksillä.

Ensi-illat siirtyvät, punaiset matot tyhjenevät

Lakon aikana SAG-AFTRA-ammattiliiton jäsenet eivät voi esiintyä elokuvissa, eivätkä he voi edes osallistua jo tekemiensä elokuvien markkinointiin. Tämä tarkoittaa sitä, että monia tunnettuja Hollywood-näyttelijöitä ei tulla näkemään tulevien ensi-iltojen yhteydessä punaisella matolla.

Yhdysvaltain televisioalan suurin palkintogaala Emmy-gaala oli suunniteltu pidettäväksi 18. syyskuuta. Jos näyttelijöiden lakko pitkittyy, gaalaa todennäköisesti siirretään.

Näyttelijöiden lakko saattaa siirtää myös Venetsian elokuvajuhlia, jotka alkaisivat 30. elokuuta sekä 7. syyskuuta alkaviksi suunniteltuja Toronton elokuvajuhlia, koska tähtinäyttelijät eivät voi osallistua elokuvafestivaaleille lakon aikana.

Avaa kuvien katselu SAG-AFTRAn näyttelijät liittyivät käsikirjoittajien kanssa yhteiseen lakkorintamaan 14. heinäkuuta alkaen. Kuva: Chris Chew/UPI/Shutterstock/All Over Press

Televisio- ja elokuvakäsikirjoittajat ovat lakkoilleet Yhdysvalloissa jo 2. toukokuuta alkaen, kun kirjoittajia edustava ammattiliitto Writers Guild America (WGA) meni lakkoon.

Käsikirjoittajien lakko on jo viivästyttänyt useiden suosittujen suoratoistopalvelujen tv-sarjojen odotettuja ensi-iltoja. Esimerkiksi Stranger Things ja Billions -sarjojen ensi-illat siirtyvät.

Hollywoodin käsikirjoittajat ja näyttelijät ovat viimeksi olleet samaan aikaan lakossa 63 vuotta sitten. Tuplalakon vaikutukset ovat mittavat. Esimerkiksi sarjoja White Lotus, The Handmaid's Tale ja The Last of Us ei päästä kuvaamaan, ja niiden seuraavan kauden ensi-illat todennäköisesti siirtyvät.

Odotettujen elokuvien, kuten Shawn Levyn Deadpool 3, Tim Burtonin Beetlejuice 2 ja Ridley Scottin Gladiator 2 -elokuvan ensi-illat todennäköisesti siirtyvät.

Avaa kuvien katselu Brian Cox tunnetaan erityisesti Succession-sarjan Logan Royn roolista. Kuva: EPA-EFE / Kiko Huesca

Suositussa HBO:n Succession-sarjassa mediamoguli Logan Royta näytellyt Brian Cox sanoi Sky Newsille perjantaina, että näyttelijät on viety äärirajoille ja sopimukseen pääseminen saattaa kestää jonkin aikaa.

– Tilanteeseen ei ehkä tulla löytämään ratkaistua ennen kuin vasta lähempänä vuoden 2023 loppua, Cox arvioi haastattelussa.

Lähteet: BBC, ABC News, The Guardian, Sky News