Suomalaisnuoret pääsevät Japaniin vapaammin uuden viisumin myötä – mahdollisuus syventyä kulttuuriin ja rahoittaa matka työllä

Elokuusta lähtien suomalaisnuoret voivat hakea työlomaviisumia, jolla voi matkustaa Japaniin enintään vuodeksi ja tehdä tilapäistöitä. Suomella on työlomasopimus myös Australian ja Uuden-Seelannin kanssa.

Suomalaiset nuoret saavat pian mahdollisuuden matkustaa Japaniin uudella viisumilla. Elokuussa astuu voimaan Suomen ja Japanin välinen sopimus nuorten työlomaluvasta.

Työlomaviisumilla 18–30-vuotiaat nuoret saavat lomailla Japanissa ja rahoittaa matkakassaa väliaikaisella työnteolla.

Sopimuksen ajatus on, että nuoret pääsevät tutustumaan syvemmin kohdemaan kulttuuriin, kun työnteko mahdollistaa pidemmän oleskelun. Työlomaluvalla matkustavien nuorten tyypillisiä töitä on esimerkiksi ravintotarjoilijan, myyjän tai siivoojan tehtävät.

Työlomaluvalla saa pysyä maassa enintään vuoden. Ilman viisumia suomalaiset saavat olla Japanissa kolme kuukautta.

Suomi ja Japani allekirjoittivat sopimuksen jo toukokuussa 2022 silloisen pääministerin Sanna Marinin (sd.) Japanin vierailun yhteydessä. Eduskunta hyväksyi sopimuksen saman vuoden marraskuussa.

Suomi on solminut vuosituhannen alussa työlomasopimukset myös Australian (2002) ja Uuden-Seelannin (2004) kanssa.

Japani-kiinnostus herää usein jo nuorena

Japanilainen kulttuuri on suosittua Suomessa erityisesti nuorten keskuudessa. Usea suomalainen nuori kuluttaa japanilaisia piirrosanimaatioita (anime) ja sarjakuvia (manga).

Japanissa asuva Marko Leinikka, 25, innostui japanilaisesta kulttuurista viisi vuotta sitten.

– Katsoin paljon animea ja pelasin japanilaisia pelejä. Siitä lähti kielen opiskelu, Leinikka kertoo.

Kieltä opiskellessaan Leinikka tutustui Japanin kulttuuriin. Pian syntyi ajatus saarivaltioon muuttamisesta.

Tietojenkäsittelytiedettä opiskeleva Leinikka aloitti vuoden 2022 syksyllä vaihto-opinnot Kioton yliopistossa. Ovet Japaniin aukesivat, mutta hän halusi päästä myös tekemään töitä.

Leinikka kuuli tulevasta työlomasopimuksesta ja suunnitteli sen hakemista sopimuksen astuttua voimaan. Hän kuitenkin onnistui saamaan loppukeväällä työviisumin, jonka avulla hän pääsi oman alan töihin japanilaiseen yhtiöön.

Marko Leinikka suunnittelee asuvansa Japanissa ainakin kymmenen vuotta – ehkä jopa loppuelämänsä. Kuva: Marko Leinikka

Leinikalla ei siis ole enää tarvetta työlomaviisumille, mutta hän kannustaa kaikkia Japanista kiinnostuneita nuoria hyödyntämään mahdollisuutta.

– Sillä olisi päässyt helposti Japaniin ja se antaa todella paljon vapauksia.

Suomesta lähtijöille asetetaan raja

Työ- ja elinkeinoministeriön hallintoneuvos Jarmo Tiukkasen mukaan Japaniin lähtee työlomaviisumilla todennäköisesti enemmän nuoria kuin mitä Suomeen tulee.

– Tiedetään, että suomalaisilla on intoa lähteä Japaniin. Kieli on varmaan yksi syy, Tiukkanen sanoo.

Japani on kuitenkin rajoittanut suomalaisille myönnettävien työlomalupien määrän 200 viisumiin vuodessa. Suomi ei ole asettanut vastaavia rajoituksia. Tiukkasen mukaan määräraja saattaa muuttua piankin.

– Aikaisemminkin toinen maa oli asettanut alussa rajoituksen tulijoille, mutta se poistettiin varhaisessa vaiheessa. Saa nähdä, kauanko Japanin kiintiö kestää ja elääkö se 200:sta mihin suuntaan.

Työlomaviisumia haetaan Japanin Helsingin suurlähetystöltä. Suomeen matkustamista varten työlomalupa haetaan Maahanmuuttovirasto Migriltä.

Työloman saamiseksi nuoren täytyy täyttää tietyt edellytykset. Hänellä pitää olla riittävä varallisuus, sairausvakuutus ja nuhteeton historia. Hakijalta pyydetään lisäksi selvitystä, miksi hän haluaa tutustua toisen maan kulttuuriin ja millaista työtä hän suunnittelee tekevänsä.

Hallintoneuvos Jarmo Tiukkasen mukaan työlomasopimuksesta neuvoteltiin Japanin kanssa pitkään osittain koronapandemian takia. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

”Opettele kieli ja käy ravintoloissa”

Marko Leinikan mukaan Suomen ja Japanin kulttuureissa on paljon samaa.

– Ihmiset ovat vähän hiljaisia ja ujoja vähän niin kuin suomalaiset. Myös juomakulttuuri on samankaltainen kuin Suomessa, Leinikka sanoo.

Japanissa kerrotaan olevan ankara työkulttuuri. Leinikan mukaan asia vaihtelee yhtiöittäin.

– Olen kuullut, että on firmoja, joissa on tosi rankkaa. Ylitöitä on ihan iltaan asti ja painostetaan, ettei saa lähteä ennen pomoa. Mutta ehkä minulla kävi hyvä tuuri, että löysin hyvän firman, missä ei sitä kulttuuria ole.

Leinikan ykkösvinkki Japaniin pitkäksi aikaa matkustaville ja maassa työntekemistä tavoitteleville on kielen oppiminen. Se avaa paljon ovia ja helpottaa ihmisiin ja kulttuuriin tutustumista.

Leinikan toinen suositus on kaikenlaisen ruoan kokeileminen. Ravintoloissa syöminen on Japanissa melko halpaa, vaikka maa on muuten hintatasoltaan Suomeen verrattavissa.

– Kannattaa käydä läpi kaikki ravintolat, missä on vähänkin hyvät arvostelut. Sushit ovat totta kai hyviä, mutta lempiruokani on tsukemen eli nuudelit, jotka dipataan keitossa.

Työlomakohteet lisääntyvät

TEM:n Tiukkasen mukaan aloite työlomasopimukseen tuli todennäköisesti Japanin puolelta.

– Me saadaan aina silloin tällöin eri maista pyyntöjä tehdä tämä sopimus, ja tämäkin oli varmaan Japanin ehdotus.

Työlomasopimuksia on tulossa lisää.

– Tällä hetkellä sopimus on jo tehty Kanadan kanssa. Se odottaa voimaan saattamista. Neuvottelut ovat kesken Etelä-Korean kanssa. Jonossa on muutama muu maa, jotka odottavat, että aloitettaisiin neuvottelut, Tiukkanen kertoo.

Hallintoneuvos Jarmo Tiukkasen mukaan sopimuksen neuvotteluissa kesti pitkään osittain koronapandemian takia.

