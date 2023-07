”Toivottavasti tauti ei siirry ihmisiin” – lintuinfluenssa jatkaa leviämistä Lahden satamassa, ja se hermostuttaa paikallisia

Kysyimme lahtelaisilta, mitä he ajattelevat satamassa reihuvasta lintuinfluenssasta.

Viranomaiset ohjeistavat sataman ravintoloita kiinnittämään erityishuomiota terassien hygieniaan. Läänineläinlääkäri Sari Haikan mukaan influenssatilanne on Lahdessa hyvin hallinnassa.

Lahden satamassa levinneen lintuinfluenssan hoito on hyvin hallinnassa, viranomaiset vakuuttavat.

Läänineläinlääkäri Sari Haikka Etelä-Suomen aluehallintovirastosta sanoo, että toimet ovat onnistuneet hyvin suhteessa naurulokkiyhdyskunnan suureen kokoon.

– Paikalliset ympäristöterveydenhuollon edustajat ovat käyneet tarkastamassa tilannetta ja myös tiedottaneet aktiivisesti.

Kaupungin kunnossapitopalvelut huolehtivat sataman alueelta löytyneiden kuolleiden lintujen hävittämisestä riskijätteenä. Aallonmurtajalta kerätään kuolleita lintuja jälleen tällä viikolla.

Ruokavirasto vahvisti juhannuksena Lahdessa kuolleen naurulokin kuolinsyyksi korkeapatogeenisen H5N1-tyypin lintuinfluenssan. Tauti tarttuu herkästi muihin lintuihin, joten on todennäköistä, että muillakin alueen sairastuneilla ja kuolleilla linnuilla on lintuinfluenssaa.

Sataman linnuissa leviävä lintuinfluenssa hermostuttaa paikallisia. Koronapandemia on yhä tuoreessa muistissa.

– Vasta yhdestä pandemiasta päästy, niin joko tulee toinen? Jos tauti siirtyy ihmisiin, olemme vaikeuksissa. Toivottavasti ei siirry, lahtelainen Veikko Poikonen pohtii.

Lintuinfluenssaa on esiintynyt poikkeuksellisen paljon Suomessa tänä kesänä. Lintujen joukkokuolemia on todettu Lahden lisäksi ainakin Porissa, Salossa ja Hämeenlinnan Hauholla. Tauti on levinnyt myös turkiseläimiin.

Vaikka lintuinfluenssa tarttuu ihmisiin huonosti, sairaisiin tai kuolleisiin lintuihin ei pidä koskea.

Hygieniaan erityishuomiota

Lahden kaupungin verkkosivuilla on päivittyvä tiedote, jossa ohjeistetaan sataman alueen ravintoloita kiinnittämään erityistä huomiota terassien hygieniaan ja lintujen jätösten siivoamiseen.

– Tauti ei tartu ihmiseen herkästi, eikä Lahdessa ole todettu yhtään lintuinfluenssatartuntaa ihmisellä. Tartunta vaatii yleensä läheisen kontaktin sairastuneeseen tai kuolleeseen lintuun tai sen eritteisiin, kaupungin tiedotteessa sanotaan.

Terveysviranomainen ohjeistaa myös, että luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista tai yksittäisistä kuolleista petolinnuista voi ilmoittaa virka-aikana Lahden valvontaeläinlääkärille ja virka-ajan ulkopuolella päivystävälle kunnaneläinlääkärille.

Yksittäisistä kuolleista lokeista ei tarvitse ilmoittaa valvontaeläinlääkärille.

Avaa kuvien katselu Lahden satama on suosittu kesäkohde, jossa on monia kahvila ja ravintolaterasseja. Kuva: Petri Niemi / Yle

Siipikarjatilat suojattava

Läänineläinlääkäri Sari Haikka sanoo, että lintuinfluenssatapauksia seurataan tarkasti.

– Ensiarvoisen tärkeää on nyt tautisuojaus siipikarjatiloilla. H5N1-tyypin lintuinfluenssa voi tarttua luonnonlinnuista siipikarjaan, ja silloin siitä seuraisi suuria taloudellisia tappioita, Haikka arvioi.

Lahdessa järjestetään elokuun lopulla triathlonin puolimatkan maailmanmestaruuskilpailut. Ironman 70.3 World Championships -kilpailun uintireitti kulkee satama-alueella, mutta aallonmurtaja kierretään muutaman sadan metrin päästä.

Haikka suhtautuu varauksella kisojen ajankohtaan.

– En itse kovin mielelläni lähtisi uimaan nyt vielä tässä tapauksessa tänä vuonna, kun siellä on näin paljon kuolleita lintuja todettu, sanoo läänineläinlääkäri Sari Haikka.

Haikka korostaa, että paikalliset terveysvalvontaviranomaiset tekevät tilannearvion ja antavat tarvittaessa suosituksia esimerkiksi tapahtumajärjestäjille.