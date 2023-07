Saksasta Britanniaan 600-luvulla tullut tyttö sai kasvot – harvinainen hautalöytö kertoo kristinuskon varhaisimmista vaiheista Britanniassa

– Hän oli todennäköisesti varsin sairas muuttaessaan paikkaan, joka ei muistuttanut lainkaan hänen kotiseutuaan, ja ruokakin oli aivan erilaista. Sen on täytynyt olla pelottavaa, sanoo Edinburghin yliopiston bioarkeologi Sam Legget teinitytön isosta elämänmuutoksesta runsaat 1 300 vuotta sitten.

Ennen siirtymistään Edinburghiin Legget osallistui Cambridgen yliopiston tutkimuksiin, joissa on selvitetty tytön elämäntarinaa hänen hampaissaan ja luissaan säilyneistä alkuaineiden isotoopeista.

Kunkin alkuaineen atomin ytimessä on aina sama määrä protoneja, mutta neutronien määrä saattaa vaihdella. Tuloksena on saman alkuaineen eri isotooppeja. Parhaimmillaan niistä on luettavissa alue, jonka vettä ihminen on juonut ja jonka kasveja ja eläimiä hän on syönyt.

Tytön hauta löytyi Trumpingtonista läheltä Cambridgea kymmenkunta vuotta sitten. Nyt hän on saanut kasvot forensiselta taiteilijalta Hew Morrisonilta. Ulkonäkö perustuu kallon 3D-kuvien tarkkoihin mittauksiin sekä tietoihin eurooppalaisten naisten kudoskerrosten tyypillisestä syvyydestä.

Morrison tyypitteli myös hiusten ja silmien värin sen mukaan, mitä aikalaisten DNA-tutkimukset kertovat tavallisimmiksi vaihtoehdoiksi. Tytön tunteneet tunnistaisivat hänet ainakin yhdestä erityispiirteestä: vasen silmä oli puolisen senttiä alempana kuin oikea.

Avaa kuvien katselu Korulöydöt olivat tytön kaulalla ja rinnalla, ja alempaa löytyi arkiesineitä, joita hän vei mukanaan myös tuonpuoleiseen. Kirkko ei vielä tuohon aikaan pannut pahakseen hautaesineitä. Kuva: Cambridgen yliopisto

Lapsuutensa isotooppien perusteella tyttö oli syntynyt Manner-Euroopassa jossakin Alppien juurella, todennäköisimmin Etelä-Saksassa, ja elänyt siellä ainakin seitsenvuotiaaksi.

Liha- ja maitoproteiinien väheneminen hänen ruokavaliostaan Britanniassa kertoo hänen elämäntyylinsä mullistumisesta, Legget päättelee. Analyysien tulos osuu yksiin hänen toisen tutkimuksensa kanssa: Britannian varhaiskeskiaikaisen eliitin ruoka oli varsin kasvispitoista, mistä Ylekin viime vuonna kertoi.

Tyttö kuoli vuosien 650 ja 680 välisenä aikana 14–18-vuotiaana. Aiempien analyysien perusteella tiedettiin jo, että hänellä oli jokin sairaus, mutta kuolinsyy ei ole selvillä.

Hyvin poikkeuksellinen hauta sen sijaan kertoo selvää tarinaa sekä hänen yhteiskunnallisesta asemastaan että Britanniassa tuohon aikaan alkaneesta uskonnollisesta muutoksesta.

Tyttö laskettiin haudan lepoon olkipatjalle, kaiverruksin koristeltuun puuvuoteeseen, jota pitivät koossa metalliosat. Vuodehautauksia tunnetaan myös Etelä-Saksasta, mikä antaa tukea hypoteesille, että myös Trumpingtonin tytön synnyinkoti oli juuri siellä.

Avaa kuvien katselu Risti on läpimitaltaan 3,5 senttiä, ja sitä koristavat granaatit ovat taidokkaasti hiottuja. Risti oli ommeltu tytön vaatteisiin, ja sen kuluminen kertoo, ettei se ollut vain juhlakäytössä. Kultaa ovat myös kaksi vaateneulaa ja ketju. Kuva: Cambridgen yliopisto

Jo hautaustavan perusteella tutkijat päättelevät, että tytön täytyi olla aatelistoa tai jopa kuninkaan sukua, mutta vielä harvinaista vuodehautaakin tärkeämpi löytö on hänen kultainen ristinsä.

Sittemmin pyhimykseksi julistettu paavin lähettiläs Canterburyn Augustinus alkoi käännyttää Britannian anglosaksieliittiä kristinuskoon aivan 500-luvun viimeisinä vuosina. Ristinsä perusteella Trumpingtonin tyttö kuului varhaisimpiin kristittyihin sukupolviin ja Trumpington maansa kristinuskon syntysijoihin.

Tytön haudasta löytyi ristin lisäksi myös muita hänen käyttämiään esineitä. Kahdella kultaisella neulalla ja niitä yhdistävällä ketjulla oli luultavasti kiinnitetty hänen huntunsa, ja vähempiarvoinen metalliketju lienee riippunut hänen vyötäisiltään.

Haudasta löytyi myös rautainen veitsi ja lasihelmiä, joita hän luultavasti kantoi pussukassa metalliketjun päässä. Veitsessä ja ketjussa on jäänteitä tekstiileistä.

Cambridgeshrestä on löytynyt kaksi muutakin naisten vuodehautaa samalta ajalta. Niiden perusteella tyttö näyttää olleen osa pientä naisryhmää, joka muutti mantereelta Britanniaan ehkä poliittisista syistä, vallanpitäjien morsiamiksi, Legget sanoo.

Toinenkin selitys on mahdollinen. Neljä vuosisataa tytön kuoleman jälkeen aikakirjoihin ilmestyi kirkko, joka sijaitsi aivan hänen hautansa vieressä. Ehkä samalla paikalla oli jo 600-luvulla luostari. Kenties tyttö tuli sinne nunnaksi.

Yle Areenassa Keskiajan perintö -sarjassa kerrotaan luostarilaitoksesta. Trumpingtonin tyttö saattoi kuulua sen varhaisiin edustajiin.