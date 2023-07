Turkistilat tehostavat tautisuojaustaan lintuinfluenssan vuoksi – viiden tilan näytteitä tutkitaan jo todennettujen viiden lisäksi

Tartuntoja on todettu niin kettu-, kuin minkkitarhoilla. Kyse on ensimmäinen kerta, kun lintuinfluenssaa on todettu Suomessa turkiseläimissä. (Arkistokuva)

Lintuinfluenssaan sairastuneet turkiseläimet ovat kärsineet neurologisista- ja hengitystieoireista. Myös kuolleisuus on kasvanut.

Turkiseläimiin tarttunut lintuinfluenssa herättää huolta Suomessa.

Ruokavirasto tiedotti torstain ja perjantain aikana lintuinfluenssatapauksista viidellä turkistarhalla. Tartuntoja on todettu kettu- ja minkkitarhoilla. Kyse on ensimmäinen kerta, kun lintuinfluenssaa on todettu Suomessa turkiseläimissä.

Näiden todettujen tartuntojen lisäksi tutkittavaksi on lähetetty näytteitä viideltä muulta turkistilalta. Tuloksia on odotettavissa lähipäivien aikana.

– Lintuinfluenssa on uhka luonnonvaraisille linnuille ja siipikarjalle, ja nyt uusimpana turkiseläimille, kertoo Ruokaviraston eläintautien valvonnan osastonjohtaja Terhi Laaksonen.

Ruokavirasto tekee seurantanäytteenottoa tilannekuvan saamiseksi ja mahdollisten muunnosten havaitsemiseksi.

Neurologisia- ja hengitystieoireita – myös kuolleisuus on kasvanut

Turkistiloille on toimitettu toimintaohjeet lintuinfluenssan varalta. Tärkeää on, että tilat tehostavat tautisuojaustaan ja eläinten kontaktit luonnonvaraisiin lintuihin jäävät vähäisiksi.

– Tämä on tietysti haastavampaa kuin siipikarjatiloilla, mutta esimerkiksi lintuverkkoja käyttämällä se onnistuu, Laaksonen kertoo.

Lintuinfluenssaan sairastuneet turkiseläimet ovat kärsineet neurologisista- ja hengitystieoireista. Myös kuolleisuus on kasvanut.

– Turkiseläinten nahkonta alkaa vasta syksyllä lokakuun tietämissä. Siihen mennessä tilanne on varmasti hallinnassa. Sairaiden eläinten ruhoja ei saa lähettää nahkattavaksi. Ne, mitkä on viime talvena nahkattu ja käsitelty, niitä voi turvallisesti käyttää. Nahkan käsittely turkikseksi kyllä tuhoaa viruksen, Laaksonen kertoo.

Eläinten kanssa työskentelevien täytyy olla varovaisia

Erityisen tärkeää on suojata myös eläinten kanssa työskentelevät ihmiset. Hyvän hygienian lisäksi tärkeää on huolehtia suojavaatetuksesta ja käyttää maskia.

Uhkana on muun muassa viruksen muuntautuminen. Lintuinfluenssa voi olla vakava, kuolemaan johtava tauti ihmisellekin.

Tällä hetkellä lintuinfluenssan tarttuminen ihmiseen on vielä hyvin epätodennäköistä.

Myöskään kuluttajien ei tarvitse olla huolissaan, että elintarvikkeisiin päätyisi lintuinfluenssan saastuttamia tuotteita, mikäli esimerkiksi broileritilalla todettaisiin lintuinfluenssaa. Näin ei ole vielä käynyt.

– Sairaita eläimiä ei missään nimessä pysty teurastamaan. Voi huoletta käyttää siipikarjanlihaa. Ja meillähän ei ole nyt todettu siipikarjassa tartuntoja, Laaksonen korostaa.

Mikäli lintuinfluenssa pääsisi leviämään siipikarjaan, olisi se iso tappio elinkeinolle ja aiheuttaisi Laaksosen mukaan siipikarjan vientikiellon.

Paljon tartuntoja ympäri maailmaa

Ruokavirastosta kerrotaan, että lintujen joukkokuolemia on ollut nyt poikkeuksellisen paljon.

Asiantuntijat maailmalla ovat varoittaneet leviävästä lintuinfluenssasta. Maailman terveysjärjestö WHO on huolestunut siitä, että H5N1-virustyyppiä on tavattu nisäkkäissä runsaasti ympäri maailmaa.

Lintuinfluenssan tappamia lokkeja on löytynyt runsaasti ympäri Suomea kuluneen kesän aikana.

Muun muassa Kokkolan Ullavanjärveltä löytyi perjantaina satoja kuolleita lokkeja. Lintuinfluenssan mahdollisuutta vielä selvitetään. Myös Seinäjoelta ja Evijärveltä löytyi kuolleita lokkeja, joilla oli lintuinfluenssa.