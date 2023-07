Rinkkarosvot iskivät Tiilikkajärven kansallispuistossa yöpyneen pariskunnan telttaan

Tiilikkajärven kansallispuisto on suosittu retkeilijöiden keskuudessa.

Kuopiolaisen Assi Lempisen ensimmäinen telttaretki jäi ikimuistoiseksi, niin hyvässä kuin pahassa.

Lempinen oli viikonloppuna miesystävänsä Teemu Tiihosen kanssa retkellä Tiilikkajärven kansallispuistossa Rautavaaralla. Pari yöpyi teltassa Venäjänhiekan leirialueella.

– Heräsin säikähtäen sunnuntaina aamuneljän maissa siihen, kun Teemu syöksyy teltasta ulos. Kömmin perässä, mutta ulkona ei näkynyt enää ketään, Lempinen kertaa tapahtumia.

Lähistöllä oli toinen teltta, jossa joku näytti olevan hereillä. Naapuritelttailija kysyi Lempiseltä, varastettiinko hänen teltastaan jotain.

– Nainen kertoi, että Teemu ja naisen sisko lähtivät varkaiden perään. Omalla teltalla huomasin minun rinkkani hävinneen teltan eteisosasta, Lempinen kertoo.

Takaa-ajajien paluun odottaminen tuntui Lempisestä ikuisuudelta. Lopulta Tiihonen ja toinen telttailija palasivat leirintäalueelle tyhjin käsin.

Näköyhteys varkaisiin katkesi Uiton kämpälle ja Sammakkotammelle suuntaavien teiden risteyksessä, kertoo takaa-ajoon osallistunut Teemu Tiihonen.

Tiilikkajärven kansallispuisto sijaitsee Rautavaaran ja Sotkamon kunnissa, Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnissa. Sen sijainti on melko syrjäinen.

– En olisi ikinä uskonut, että sinne tulisi varkaita. Ahdistavinta on se, että joku pääsi nukkuessamme niin lähelle, emmekä edes huomanneet, Lempinen pohtii.

Metsähallitus ja poliisi: Todella harvinainen tapaus

Metsähallituksen virkistyskäytön erityisasiantuntija Katja Vuorensyrjä ei ole koskaan aiemmin kuullut vastaavaa.

– Sellaisia tapauksia tiedän, että esimerkiksi kettu on varastanut ruuat. Koko rinkan viejiä ei ole tullut ennen vastaan, en voi kuin ihmetellä, Vuorensyrjä sanoo.

Vuorensyrjän mielestä kuulostaa todella poikkeukselliselta, että retkeilijä veisi toiselta rinkan. Yleensä maastoon lähdetään mahdollisimman kevyillä kantamuksilla, ja mukaan otetaan vain se mikä tarvitaan.

– Hirveästi ei varastettavaa siis kantamuksissa edes ole, arvokasta ainakaan. Pitäisi kunnioittaa sitä, että toinenkin on ottanut mukaansa vain välttämättömän ja tarpeellisen, Katja Vuorensyrjä ihmettelee.

Myöskään rikosylikonstaapeli Pauli Pietikäinen Itä-Suomen poliisista ei ole aiemmin kuullut luonnonhelmassa iskeneestä telttavarkaasta.

– Teltoista viedään tavaraa useimmiten festarileirinnässä. Todella harvinainen tapaus siis! Pietikäinen tuumaa.

Assi Lempisen rinkassa oli varastettaessa lähinnä hygieniatarvikkeita, vaihtovaatteita ja pyykkejä. Eniten loppureissua hankaloitti tavaroiden vieminen takaisin kotiin ilman toista rinkkaa.

Retkeilijöiltä toivotaan yhteisvastuuta

Rinkkavarkaus on niin harvinainen tapaus, ettei virkistyskäytön erityisasiantuntija Katja Vuorensyrjän mukaan lisävalvontaan ole varsinaista tarvetta.

– Erävalvojat tekevät satunnaistarkastuksia leirintäpaikoille, lisäksi kansallispuiston työntekijöitä kiertelee välillä alueella. Lähinnä toivoisin yhteisvastuullisuutta retkeilijöiltä, pidetään silmällä epäilyttäviä asioita ja turvataan toinen toistaan, Vuorensyrjä sanoo.

Viedyn omaisuuden arvosta riippuen rikosnimikkeenä tapauksilla on näpistys tai varkaus.

– Retkeillessä harvoin mukana on arvo-omaisuutta, joten näpistys on tässä kyseessä. Uskoisin, että tässä tapauksessa jopa itse rinkka on kiinnostanut sisältöä enemmän, Pauli Pietikäinen arvelee.

Katja Vuorensyrjä on todella pöyristynyt tapahtuneesta. – Pitääkö retkeilijöitä muistuttaa siitä, että toisten tavaroita ei varasteta, hän miettii.

Sitä, saadaanko tekijät kiinni, on rikosylikonstaapelin mukaan mahdotonta arvioida. Silminnäkijät ja tarkat tuntomerkit tekijöistä ja viedystä omaisuudesta auttavat asiassa.

Kansallispuistojen kävijät ja luontovalvojat ottavat mukaansa vastaantulleita löytötavaroita. Niitä voi tiedustella esimerkiksi Metsähallituksen asiakaspalvelun kautta.

– Nämäkin varastetut tavarat voivat vielä löytyä sieltä, mikäli varkaat eivät olleet saaliiseen tyytyväisiä, Vuorensyrjä pohtii.

Assi Lempinen aikoo tehdä tapahtuneesta rikosilmoituksen ja tiedustella tavaroidensa perään kansallispuistosta.

Vaikka ensimmäinen retkikokemus saikin ikävän käänteen, ei Lempiselle jää pahaa makua suuhun.

– Reissu oli hyvä silti. Naapuriteltan naiset olivat ihania, heidän auttavaisuutensa ja ymmärtäväisyytensä liikuttavat minua. He palauttivat siinä hetkessä uskon ihmisiin. Rinkka meni, mutta kokonaisuus jäi plussan puolelle.

