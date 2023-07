Venäjä vetäytyi Mustanmeren viljasopimuksesta – tätä se tarkoittaa

Viljasopimuksen kaatuminen uhkaa pahentaa ruokakriisiä maailman köyhimmissä maissa. Venäjä sanoo palaavansa sopuimukseen, kun sen vaatimuksiin on suostuttu.

Venäjä on ilmoittanut tänään maanantaina vetäytyvänsä Mustanmeren viljasopimuksesta, joka on mahdollistanut viljanviennin Ukrainasta.

Tässä jutussa kerromme, mitä merkitystä vetäytymisellä on.

Mikä on Mustanmeren viljasopimus?

Ukrainan viljanvienti keskeytyi hyökkäyssodan alkaessa helmikuussa 2022, koska Venäjän laivasto saartoi Ukrainan satamat Mustallamerellä.

Heinäkuussa 2022 Ukraina, Venäjä, Turkki ja YK solmivat sopimuksen, joka mahdollisti jälleen viljanviennin. Sopimus oli määräaikainen, mutta sen voimassaoloa on jatkettu tähän päivään saakka muutaman kuukauden välein.

Sopimus takasi, että viljaa vievät alukset saivat kulkea turvallisesti Ukrainan satamista sodasta huolimatta.

Mikä merkitys sopimuksella on?

Ukraina on yksi maailman merkittävimmistä viljanviejistä. Jos sen viljanvienti estyy, ruoan hinta nousee ja etenkin maailman köyhimpiä maita uhkaa entistä vakavampi ruokakriisi.

Kun hyökkäyssota alkoi, ruoan maailmanmarkkinahinnat rikkoivat ennätyksiä. Viljasopimuksen ansiosta hinnat ovat laskeneet viime vuoden huippulukemista.

Maailman ruokaohjelma WFP:n mukaan maailma kärsii jo nyt historian laajimmasta ja monimutkaisimmasta nälkäkriisistä. Viime vuonna ennätykselliset 349 miljoonaa ihmistä kärsi nälästä.

Mitä Venäjän vetäytyminen tarkoittaa ruoan hinnalle?

Viljan hinta on jo noussut viime aikoina, koska markkinat ovat ennakoineet sopimuksen kaatumista.

Tilanne on kuitenkin nyt parempi kuin vuosi sitten hyökkäyssodan alkuvaiheessa. Ukraina on jo ehtinyt viedä paljon viljaa sopimuksen puitteissa, ja myös esimerkiksi Brasilia on kasvattanut merkittävästi viljanvientiään.

Miten Venäjä perustelee vetäytymistään?

Venäjä sanoo, ettei länsi ole suostunut sen vaatimuksiin eikä se siksi näe syytä jatkaa sopimusta.

Venäjä on muun muassa vaatinut, että sen maatalouspankki Rosselhozbank liitettäisiin takaisin kansainväliseen SWIFT-maksujärjestelmään. Lisäksi se vaatii, että Venäjältä Ukrainan Odessaan johtava ammoniakkiputki avataan uudelleen.

Voisiko Venäjä vielä palata sopimukseen?

Venäjä on sanonut, että se voi palata sopimukseen, kun sen vaatimukset on täytetty.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on vakuuttanut, että hänen ”ystävänsä”, Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa vielä jatkaa sopimusta.

Venäjä keskeytti osallistumisensa viljasopimukseen viime lokakuussa, mutta palasi takaisin siihen muutama päivä myöhemmin.

Miten länsi ja Ukraina ovat reagoineet?

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on sanonut tuomitsevansa Venäjän kyynisen päätöksen. Britannian mukaan Venäjä varastaa viljan miljoonien ihmisten ulottuvilta.

Ukrainan presidentin avustaja Myhailo Podoljak kutsui vetäytymistä poliittiseksi teatteriksi, joka ei vaadi sen suurempaa huomiota.

Lähteet: Reuters, AP