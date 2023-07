Suomalaiset innostuivat matkailuautojen tuunaamisesta, tekniikkaa opetellaan YouTubesta: "Kun hommasta tykkää, voi tehdä mitä haluaa"

Tässä jutussa kerromme, mistä on kyse uudessa kotimaanmatkustuksen trendissä.

Matkailuajoneuvoja on nyt Suomessa enemmän kuin koskaan aiemmin.

Korona-aika nosti matkailuautojen suosion räjähdysmäisesti, eikä innostus ole laantunut, vaikka toisin luultiin.

Viime vuoden lopulla rekisterissä oli lähes 130 700 matkailuajoneuvoa.

– Kun korona hellitti, ajattelimme, että moni matkailuauton hankkinut haluaa nyt luopua siitä. Näin ei kuitenkaan ole käynyt, kertoo matkailuautoja myyvän Best Caravanin toimitusjohtaja Lasse Sorvari.

Kesäisin eletään matkailuautoilun kuuminta sesonkia. Yle vieraili Oulun kahdella leirintä-alueella – nyt esittelemme kaksi hyvin erilaista tapaa harrastaa karavaanarielämää.

Asuntovaunu 3 500 eurolla

Helsinkiläiset Anu Tyvijärvi ja Richard Rico kuuluvat heihin, jotka hankkivat asuntovaunun korona-aikana, keväällä 2021. Syy on sama kuin monilla: ulkomaille ei päässyt, joten matkasuunnitelmat siirtyivät kotimaahan.

He ostivat itselleen 90-luvun asuntovaunun noin 3 500 eurolla. Heti oli selvää, että vaunu remontoidaan, vaikka aiempaa kokemusta ei ollut.

Remonttibudjetti oli vähän päälle tuhat euroa.

– Youtube oli opettajani. Mutta kun hommasta tykkää, silloin voi tehdä mitä haluaa, Rico naurahtaa.

Nyt he reissaavat remontoidulla vaunullaan jo kolmatta kesää yhdessä lastensa kanssa. Yle tapasi perheen Oulun Virpiniemen leirintäalueella.

Vertailukuvat näyttävät, miltä asuntovaunussa näytti ennen remonttia ja miltä se näyttää nyt.

Kaveriporukan reissubussi kääntää päät

Lopen ja Riihimäen suunnilta tullut kahdeksan hengen kaveriporukka reissasi Oulun Nallikariin retkikäyttöön remontoidulla bussilla. Viime kesänä he tekivät ensimmäisen reissunsa ja heti oli selvää, että bussi tulee kulkemaan myös tänä kesänä.

Joonas Mannisen mukaan heidän porukkansa ja massiivinen kulkuneuvo on kääntänyt muiden karavaanareiden katseita leirintä-alueella niin, että ”melkein niskat ovat menneet nurin”. Ei ihme, sillä menopeli saa pakostakin pohtimaan, miltä sisällä näyttää.

– Moni on halunnut käydä katsomassa bussin sisätiloja. Ja tänne saa kyllä tulla, jos vaan kiinnostaa, Manninen rohkaisee.

Kiitos kutsusta, tulemme mieluusti!

Ajoneuvo ei kuitenkaan ole ainoa syy ihmisten uteliaisuuteen, sillä bussin viereen viritetystä patiosta raikasi hyväntuulinen puheensorina ja railakas nauru. Moni samalla leirintä-alueella oleva karavaanari halusikin jäädä istumaan iltaa heidän kanssaan.

– Me ollaan ehkä vähän sen näköistä porukkaa, että porukka tuntuu juoksevan karkuun. Mutta kun ne muutaman päivän venailevat ja katsovat millaisia olemme, niin kohta he jo ilmestyvät tähän juttelemaan.

Matkailuautot trendaavat

Ala on kokenut selvän ”nuorennusleikkauksen”. Best Caravanin toimitusjohtaja Lasse Sorvari muistelee, että vielä muutama vuosi sitte karavaanarin keski-ikä oli lähemmäs 60 vuotta – nyt merkittävä osa on nuoria.

Iäkkäämmät etsivät usein uutta ja valmista pakettia, kun taas nuoremmat hankkivat enemmän käytettyjä ja remppakuntoisia ajoneuvoja.

Matkailuajoneuvotuojat ry:n toiminnanjohtaja Mika Jokinen kuvailee ilmiöksi sitä, että autoista tuunataan omannäköisiä.

– Saatetaan haluta maalata, verhoilla, laittaa valolistoja tai sisustaa Marimekolla. Kun nuoret laittavat omaa ajoneuvoa, he tekevät omaa pesää, Jokinen kertoo.

Pro-Caravan Finlandissa on huomattu, että matkailuautojen varustelulta vaaditaan nykyään selvästi enemmän kuin muutama vuosi takaperin. Nuorten toiveissa korostuvat esimerkiksi ilmastointi ja aurinkopaneelit.

Aurinkopaneelit löytyvät myös Anu Tyvijärven ja Richard Ricon vaunusta. Paneelit mahdollistavat sen, että perhe voi parkkeerata leirintäalueiden sijaan myös ”puskaparkkeihin”, koska vaunussa on juokseva vesi ja elektroniikkalaitteita voi ladata.

Entä mikä on Anu Tyvijärven ja Richard Ricon mielestä parasta asuntovaunuilussa?

– Just sanoin autossa, että olemme tutustuneet tosi paljon Suomeen kolmen vuoden aikana. Tässä ajassa on ihan eri tavalla päässyt näkemään kotimaan hienoja paikkoja, Tyvijärvi tuumii.

Retkikäyttöön remontoidulla bussilla matkustava Rami Salonen on sitä mieltä, että yhteisöllisyydessä piilee jutun suola.

– Parasta on tutustua uusiin ihmisiin ja kuulla tarinoita niiltä, jotka ovat harrastaneet pidempään karavaanari-elämää. Täältä voi saada sellaisia ystäviä, joiden kanssa pitää yhteyttä myös leirintäalueen ulkopuolella.

