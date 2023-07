Suomen pisin vaijeriliuku avautuu Tahkolla tiistaina

Vaijeriliu´un ala-asema on ravintola Piazzan kulmalla. Arkistokuva.

Suomen pisin vaijeriliuku avautuu tiistaina Tahkolla.

Noin kilometrin pituinen liukurata ulottuu Tahkon rinnealueen huipulta Tahkolahden yli ravintola Piazzan kulmalle.

Lähtö- ja laskeutumistasanteen välinen korkeusero on 140 metriä. Matkaa maahan tai veteen on liu´un aikana 6–40 metriä ja vauhtia on enimmillään 50 kilometriä tunnissa.

Vaijeriliuku on auki ympäri vuoden. Sitä operoi ohjelmapalveluyritys Seikkailu Kuopio.

Tahko Ziplinessa on kaksi rinnakkaista vaijeria, mikä mahdollistaa kahden ihmisen laskemisen lähes samanaikaisesti.

Painorajoiksi on asetettu 40–120 kiloa. Alle 40-kiloista laskijaa ei voi kiinnittää valjaisiin turvallisesti.

Alhainen paino voisi vaikeuttaa myös laskemista loppuun saakka. Yli 120 -kiloisen lasku taas voisi olla liian nopea.

Liukurataa on puuhattu Tahkolle jo usean vuoden ajan, esiselvitysvaihe alkoi vuonna 2016.