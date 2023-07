Alikersantti Tini Kopra ei jätä aterioita väliin ja iltapalakin maistuu taas: ”Sotkun paninin sijaan olen syönyt leipää ja suklaavanukasta”

Varuskunnissa on nautittu heinäkuusta alkaen uusittua iltapalaa. Niinisalon varuskunta päästi Ylen seuraamaan, mitä varusmies syö tavallisen kesäpäivän aikana.

Kello kuuden aikaan aamulla Niinisalon varuskunnassa, Kankaanpäässä palveluksessa olevat rientävät aamiaiselle.

Vehnähiutalepuuro on yksi alikersantti Tini Kopran lempipuuroista.

– Tykkään laittaa sokeria puuron päälle. Otin meetvurstia patongin väliin. Lounaaseen ei ole pitkä aika, ruokailut tulevat täällä tiheään tahtiin. Mieluummin syön usein ja vähän vähemmän kuin vetäisen kerralla hirveän annoksen, kertoo Kopra.

Hänelle ei yleensä jää nälkä, ja ruoka on ylipäätään ihan hyvää. Se muistuttaa kouluruokaa. Ruokailu on pakollinen palvelus, mutta ketään ei voi pakottaa syömään.

Heinäkuussa toteutettu iltapalan uudistus saa Kopralta kiitosta.

– En yleensä jätä syömistä väliin, mutta iltapalalle en aina ennen uudistusta tullut. Sen jälkeen sotkun paninin sijaan olen syönyt leipää ja suklaavanukasta täällä varuskuntaravintolassa. Ne ovat olleet tosi hyviä, sanoo Kopra.

Seurasimme Niinisalossa kokonaisen päivän, aamiaiselta siihen juuri uusittuun iltapalaan, millaista muonaa asepalvelustaan suorittaville tarjotaan.

Taisteluharjoitusten ruokiakin on kehitetty

Vain kolmannes varushenkilöistä nautti aiemmin iltapalan, joten uudistus oli tarpeen. Myös varusmiesten ja -naisten rahat säästyvät, sillä iltapala on ilmainen, mutta sotilaskodin tarjoilut varusmies maksaa päivärahoistaan.

– Varusmiehet nauttivat iltapalan omalla ajallaan, joten he voivat käydä vaikka sotilaskodista tai kaupasta ostamassa ruokaa. Energiajuomatkaan eivät ole kiellettyjä, mutta me emme niitä täällä tarjoa, kertoo kehityspäällikkö Mika Parviainen Leijona Cateringilta.

Avaa kuvien katselu Korpraali Jaakko Hunnakko (vas.), alikersantti Tini Kopra ja jääkäri Santeri Knuutinen syövät aamiaista Niinisalon varuskunnassa. He osaavat jo odottaa innolla torstai-iltoja, jolloin iltapalalla on jotain erityisen hyvää kuten hampurilaisia tai lihapiirakoita. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Ylen vuonna 2019 julkaisemassa jutussa varusmiehet valittelivat taisteluharjoituksissa syötävien ruokien laatua. Ne menivät paikoin roskiin.

Alikersantti Tini Kopra myöntää, että varuskunnan ruokalassa nautitut ateriat ovat luonnollisesti parempia kuin maastoruokailu.

Ilmatiiviiksi pakattujen ruokapussien taso vaihtelee. Monet niistä eivät Kopralle maistu.

– Kuitenkin yllätyin jopa meidän välisotaharjoituksessa. Siellä tuli vastaan kebabriisiateria. Se oli hyvä, kertoo Kopra.

Avaa kuvien katselu Varusmiehen taistelumuonapakkauksia. Mukana suklaapatukka, riisikakkuja ja jauhelihaa sisältävä ruoka-annos alimpana varusmiehen kädessä. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Hän myöntää, että joskus energia loppuu hetkellisesti, mutta se tapahtuu yleensä maastossa, ei varuskunta-alueen harjoituksessa.

– Minulla on taskussa yleensä pari proteiinipatukkaa per päivä. Sehän on osa armeijaa, että pitää vähän olla väsynyt. Ei täällä liian mukavaa voi olla, sanoo Kopra.

Kehityspäällikkö Mika Parviaisen mukaan myös taistelumuonia on uudistettu viime vuosien aikana.

Noin 70 000 ateriaa päivässä vaatii tiukkaa suunnittelua

Leijona Catering on vastannut Puolustusvoimien ruokahuollosta vuodesta 2012. Varusmiehille tarjotaan päivittäin neljä ateriaa eli yhteensä niitä on noin 70–80 000.

Niinisalon varuskunnassa aterioita on arkipäivinä noin 1 000. Työntekijöitä keittiössä on noin 20.

Avaa kuvien katselu Leijona Cateringin kehityspäällikkö Mika Parviainen haistelee ruokatrendejä ja ottaa vastaan kehitysehdotuksia varusmiehiltä. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Ruokalistat vaihtuvat laajasti kaksi kertaa vuodessa. Hienosäätöä tehdään silti koko ajan, ja toivottu tuote voidaan ottaa ruokalistalle nopeasti.

Erikoisruokavaliot ja allergiat otetaan tarkasti huomioon. Niistä etukäteen ilmoittaneet voivat ottaa ruokaa omasta linjastosta.

Kansalliset ravintosuositukset, noin neljä kertaa vuodessa järjestettävät asiakastyytyväisyystutkimukset ja ravintoloiden henkilöstöjen raadit ovat apuna, kun armeijalle kehitetään ruokia.

Harjoitustoiminnassa kalorimäärä on noin 4 000 kaloria vuorokaudessa. Varuskuntapäivinäkin energiaa saa ruuasta yli 3 000 kaloria.

Alikersantti Tini Kopra esittelee päivän ruoat aamiaiselta iltapalaan. Kuva ja video: Minna Rosvall / Yle

Ylen vierailupäivän ruokalista Keskiviikko 19.7.2023 Aamiainen Vehnähiutalepuuro (L), vadelmahilloa

Leipää, leikkeleitä ja vihanneksia Lounas Nakkikastiketta (SY, L, G)

Keitettyä perunaa (L, M, G, VE)

Keksejä, kahvi/tee

Salaattia, leipää ja levitettä Päivällinen Jauheliha-tomaattiperunalaatikkoa (SY, L,G), ketsuppia

Lämpimiä kasviksia (L,M,G)

Jäävuori-tomaatti-hernesalaattia

Salaattia, leipää ja levitettä Iltapala Proteiini-marjamoussea (L, G)

Riisipiirakoita (L), kananmunaa

Hedelmiä (L, M, G, VE)

Leipää, leikkeleitä ja vihanneksia Avaa

Ruokalistat ja tietoja kaikkien ruokien ravintosisällöstä voi katsoa Leijona Cateringin verkkosivulta.

Asiantuntijalääkäri kannustaa ottamaan enemmän vihreää ja marjoja

Yle pyysi UKK-instituutin johtajaa, professori Tommi Vasankaria tutustumaan siihen, mitä alikersantti Tini Kopra oli päivän aikana nauttinut ruuaksi.

Kopran valinnat saavat kiitosta. Tärkeintä niissä on hyvä ruokarytmi, energiaa saadaan säännöllisesti joka aterialla.

– Varusmiespalvelus peittoaa valtaosalla ”kotiolot”. Energiaa tullee näistä riittävästi, jos päivä ei ole kovin rankka. Laatua voi aina parantaa – vihanneksia, kasviksia, hedelmiä, marjoja voisi olla enemmänkin kuin kuvissa.

Avaa kuvien katselu Tommi Vasankari tiiraili ruokakuvia Tini Kopran annoksista, ja oli pääosin tyytyväinen näkemäänsä. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Nuoret ovat kuitenkin yksilöitä, ja se täytyy ottaa huomioon.

– Eniten energian kulutukseen vaikuttaa henkilön paino. Sama marssi, taisteluharjoitus, liikuntakoulutus tai vastaava kuluttaa ihan eri määrän energiaa erilaisen painon omaavilla. Energian kulutukseen vaikuttavat myös mahdolliset kantamukset.

Taisteluharjoituksissa ei ole tarkoituskaan saada gourmet-aterioita eteen, toteaa Vasankari.

– Ateriat pitää itse pystyä rakentamaan niillä pusseilla. Se on omanlaisensa harjoitus myös. Pussien sisältö ei ole tärkeintä, vaan se, että pystyy selviytymään niiden kanssa.

Lääkäri Tommi Vasankari kannustaa nuoria syömään oikein ja liikkumaan tarpeeksi, jolloin unikin paranee. Asepalveluksessa näitä osa-alueita voi harjoitella hyvin.

Voit keskustella aiheesta 27. heinäkuuta kello 23 asti.