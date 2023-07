Entiset perussuomalaiset epäilevät nykyhallituksen edellytyksiä toimia, Timo Soini: ”Tämä on kuin huono avoliitto”

Perussuomalaiset olivat vaalivoittajia, mutta hallitustaival on ollut haastava.

Entiset kansanedustajat Tiina Elovaara ja Timo Soini sanovat Perussuomalaisten muuttuneen puolueen hajoamisen jälkeen. Heidän mukaansa hallituksella on kivinen tie kuljettavana.

Perussuomalaisista eronneiden Sinisten entiset kansanedustajat ovat kommentoineet nykyisen hallituksen toimintaa. Heidän mukaansa uuden hallituksen kompurointi on ollut lohdutonta, eikä hallitus ole päässyt etenemään haluamallaan tavalla.

Perussuomalaisten entisen puheenjohtajan Timo Soinin mukaan uuden hallituksen toiminta on sakkaantunut rasismikohuun, eikä hallitus ole saanut yhtään aikomaansa toimenpidettä toimintaan.

– Tämä on vaalivoittajien hallitus, siitä ei ole kahta sanaa. Kansanvalta päätti näin. Koko ajan puhutaan, että pistetään voimaa toimintaan, mutta en ole nähnyt ensimmäistäkään toimenpidettä. Kaikki pyörii rasismikohun ympärillä, kylläkin hyvästä syystä – kyllä tämä pitää läpikäydä.

Entinen Perussuomalaisen ja sittemmin Sinisten kansanedustaja, yhteiskuntasuhteiden neuvonantaja Tiina Elovaara sanoo tilanteen näyttäytyvän lohduttomana. Hänen mukaansa esiin on noussut paljon sellaisia asioita, joiden olisi toivonut tulevan esiin jo aikaisemmin.

– Toivoin, että Perussuomalaiset menisivät hallitukseen ja kasvaisivat vastuuseen, mutta näiden ensimmäisten viikkojen perusteella näyttää siltä, ettei näin ole käymässä.

Hallituspuolueet suurennuslasin alla

Timo Soini sanoo, että kohu on seurausta Perussuomalaisten päätymisestä hallituspuolueeksi.

– Kun puolueesta tulee hallituspuolue, niin nämä asiat nousevat esiin ja kohtelu on kovempaa, ja niin pitääkin olla. Vallassa olevia pitää kovistella ja tuoda esiin, mitkä heidän arvonsa ovat.

Avaa kuvien katselu Timo Soini äänestettiin ulos Perussuomalaisten puolueen johdosta. Soini kuvattiin puolueen hajoamisen aikoihin, kesäkuussa 2017. Kuva: Jani Saikko / Yle

Soini ihmettelee rasismikohusta seurannutta yllättyneisyyttä.

– Tässä on tällainen farisealaisuuden paksu pilvi ympärillä, että kenelle nämä asiat nyt muka yllätyksenä tulivat? Eivät yhdellekään eduskuntapuolueelle, eikä pitäisi tulla ammattitaitoiselle mediallekaan.

Tiina Elovaara sanoo toivoneensa, että hallituksesta olisi tullut toimintakykyinen.

– Nyt näyttää siltä, että tällä kokoonpanolla ei hallitustyöskentely pitkällä aikavälillä välttämättä onnistu.

Hänen mukaansa suurin ongelma eivät ole vanhat kirjoitukset.

– Niistä voisi päästä eteenpäin, mutta näemme Perussuomalaisten suunnalta tapahtuvan jatkuvaa kaksoisviestintää. Kun yhdestä hallituskriisistä selvitään, niin heidän viestintänsä on hyvin uhoavaa. Se lamauttaa hallituksen yhä uudelleen.

Elovaaralle nykyisten Perussuomalaisten toiminta ei tullut yllätyksenä.

– Näin eduskuntaryhmässä työskennellessäni, miten maahanmuuttovastaiset henkilöt pitivät ministerejämme ”panttivankeinaan”. He pitävät nyt koko Suomen hallitusta panttivankinaan näillä samantyyppisillä toimilla.

Elovaara sanoo Perussuomalaisten vievän hallitukselta tilan toteuttaa omaa tehtäväänsä.

– Kaikki joutuvat keskittämään voimavaransa heidän teemojensa ympärille, ja niillä kiristetään.

Elovaaran mukaan kyseessä ei kuitenkaan välttämättä ole laskelmoitu teko, vaan se on seurausta kulttuurista, joka kytee perussuomalaisten puolueen toiminnan ytimessä.

– En pidä heitä mitenkään erityisen taitavina strategikkoina, se vain on heidän tapansa.

Uudet ja vanhat perussuomalaiset arvot

Soinin mukaan Perussuomalaisten puolue muuttui vuonna 2017 täysin toiseksi siitä, mitä se aikaisemmin oli. Tuolloin puolue hajosi ja jakaantui kahdeksi puolueeksi: Siniset ja Perussuomalaiset.

– Tämä kaikki kohu on nyt seurausta siitä. Tämä ei tullut yllätyksenä niille, jotka erosivat puolueesta vuoden 2017 puoluekokouksen jälkeen. Kyllä se tiedettiin, mikä porukka valtaan pääsi.

Soini sanoo, että puolueen jakautuessa näkemyserot liittyivät maailmankuvaan ja ihmisarvoon. Hänen mukaansa Perussuomalaiset perustettiin SMPN-puolueen perustalle kristillissosiaalinen puolueeksi, joka ei koskaan käynyt pienempien ja heikompien kimppuun.

– Me kävimme aina isompien kimppuun, kuten vanhojen puolueiden, korporatiivisen median, Euroopan unionin ja suuren rahan. Me emme käyneet yksittäisten ihmisten ja heikkojen kimppuun, ikinä.

Hänen mukaansa nykyiset Perussuomalaiset näkevät kaikenlaiset poikkeavuudet ja toisenlaiset ihmiset uhkana.

– Etupäässä ovat tietyn uskontoiset sekä tietyn väriset ihmiset.

Myös Elovaaran mukaan Perussuomalaisten puoluekokouksessa vuonna 2017 tapahtui historiallinen käänne.

– Se saattoi näyttäytyä johtajuuskriisinä ja henkilökemia-asiana, mutta kyse oli paljon isommista asioista ja sellaisista ilmiöistä, jotka ovat Suomelle vaarallisia.

Avaa kuvien katselu Perussuomalaisten entinen kansanedustaja Tiina Elovaara sanoo, että tilanne on myös nykyisille Persusuomalaisille haastava: he eivät tule pystymään muodostamaan hallitusta enää tämän jälkeen. Kuva: All Over Press

Onko hallituksella edellytyksiä onnistua?

Elovaaran mukaan ratkaisu hallituksen nykyisiin ongelmiin ei löydy pääministerin pöydästä.

– Tämä ei ole Petteri Orpon johtamisongelma, koska nykyisiä Perussuomalaisia ei voi johtaa. He eivät kunnioita mitään sellaisia yleisiä pelisääntöjä, joita normaali poliittinen johtaminen tarkoittaa, Elovaara sanoo.

Mitkä mahdollisuudet entinen puoluejohtaja näkee uudella hallituksella onnistua tavoitteissaan?

– Tämä on kuin huono avoliitto, millä prosentilla ne yleensä onnistuvat? Näkymät eivät ole kovin hyvät, Timo Soini toteaa.

Elovaara pitää tärkeänä huolehtia, etteivät oikeusvaltioperiaatteet murene.

– Vähemmistöjen asemaa ja ihmisoikeuksia ei saa heikentää. Emme voi normalisoida rasismia ja vihapuhetta politiikassa.

Hänen mukaansa nykyisellä hallituksella ei sen nähden ole edellytyksiä toimia. Hän huomauttaa, että edessä voi myös olla umpikuja.

– Suomessa on suuri joukko ihmisiä, jotka ovat valmiita äänestämään äärikansallista puoluetta. Perussuomalaisten näkökulmasta tämä on myös ongelmallista, koska he eivät tule pystymään muodostamaan hallitusta enää tämän jälkeen.